राधा कृष्ण की प्रेमिका थीं या पत्नी? दोनों की उम्र में कितना था अंतर, जन्माष्टमी पर पढ़िए कृष्ण प्रेम का रहस्य

Krishna Janmashtami 2026: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व आज 4 सितंबर दिन शुक्रवार को मनाया जा रहा है. मंदिरों से लेकर गली-गली तक में भजन-कीर्तन गूंज रहे हैं. इस अवसर पर श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा होती है. भगवान श्रीकृष्ण का नाम आते ही राधा का जिक्र अपने आप जुड़ जाता है. दोनों की प्रेम कहानी सदियों से भक्ति, प्रेम और विरह का प्रतीक मानी जाती है. लेकिन, जन्माष्टमी के मौके पर एक सवाल आज भी लोगों की जिज्ञासा बढ़ा देता है- अगर राधा कृष्ण की सबसे प्रिय थीं, तो क्या दोनों का विवाह हुआ था? राधा कृष्ण की प्रेमिका थीं या पत्नी? राधा और कृष्ण की उम्र में कितना अंतर था और फिर कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह क्यों किया? इन सवालों के जवाब अलग-अलग धार्मिक ग्रंथों और लोकपरंपराओं में अलग रूप में मिलते हैं. पढ़िए रोचक कथा-

राधा-कृष्ण की उम्र में कितना था गैप

पौराणिक कथा के अनुसार, जब राधा और कृष्ण को एक-दूसरे से प्रेम हुआ था. उस वक्त कृष्ण 8 और राधा 12 वर्ष की थीं. यानी दोनों में 4 साल का गैप था. दोनों के प्रेम की बात जब राधा के घर वालों को पता चली तो उन्होंने उन्हें घर में कैद कर दिया. कुछ विद्वान मानते हैं कि ऐसा किए जाने के पीछे एक कारण यह था कि राधा की मंगनी हो गई थी.

कैसे हुआ था राधा-कृष्ण का मिलन

ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार, भगवान कृष्ण और राधा का मिलन से जुड़ी कथा अपने आप में खास है. कहा जाता है कि एक बार नंदबाबा श्रीकृष्ण के साथ बाजार गए थे. उसी समय उन्होंने राधा को देखा. राधा की सुंदरता और अलौकिकता को देख श्रीकृष्ण उनमें पर मुग्ध हो गए. यही हाल राधा का भी था. जहां पर राधा और कृष्ण पहली बार मिले थे, उसे संकेत तीर्थ कहा जाता है, जो कि संभवत: नंदगांव और बरसाने के बीच है.

वृंदावन में इस तीर्थ से जन्मा राधा-कृष्ण का प्रेम

जानकारी के मुताबिक, राधा का गांव बरसाना था. कान्हा पहले गोकुल, फिर नंदगांव और बाद में वृंदावन में रहने लगे थे. वृंदावन में ही राधा का परिवार भी रहने आ गया था. बस वहीं पर सांकेतिक तीर्थ से जन्मा राधा और कृष्ण का प्रेम पनपा. इसके बाद में वृंदावन में राधा से उनकी मुलाकात होती थी. पुराणों के अनुसार, राधा से प्रेम के बाद में कृष्ण मथुरा चले गए थे. किसी काम में उलझने के कारण वे वापस नहीं लौटे. इसी बीच उन्होंने रुक्मिणी से विवाह कर लिया. इसके बाद द्वारिका जिंदगी बसा ली थी. इधर, राधा का भी विवाह हो चुका था.