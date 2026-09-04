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Janmashtami 2026: आज 5253वां जन्मदिन मनाएंगे कान्हा, जन्माष्टमी पर द्वापर जैसा संयोग, जानें शुभ समय, योग और नक्षत्र

Krishna Janmashtami 2026: इस बार जन्माष्टमी पर द्वापर जैसे संयोग में कान्हा का 5253वां जन्मदिन मनाया जाएगा. यह शुभ संयोग पूरे 46 मिनट तक रहेगा. ऐसे में 4 सितंबर की रात्रि 11:57 से 12:43 बजे तक बन रहे इस संयोग में पूजा करने पर भक्तों के सभी मनोरथपूर्ण होंगे.

By: Lalit Kumar | Published: September 4, 2026 9:25:52 AM IST

आज 5253वां जन्मदिन मनाएंगे कान्हा.
आज 5253वां जन्मदिन मनाएंगे कान्हा.


Krishna Janmashtami 2026: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व आज 4 सितंबर दिन शुक्रवार को मनाया जा रहा है. मंदिरों से लेकर गली-गली तक में भजन-कीर्तन गूंज रहे हैं. लोगों को अब उस घड़ी का बेसब्री से इंतजार है जब कान्हा अवतरित होंगे. ज्योतिषाचार्य की मानें तो इस बार जन्माष्टमी पर द्वापर जैसे संयोग में कान्हा का 5253वां जन्मदिन मनाया जाएगा. यह शुभ संयोग पूरे 46 मिनट तक रहेगा. ऐसे में 4 सितंबर की रात्रि 11:57 से 12:43 बजे तक बन रहे इस संयोग में पूजा करने पर भक्तों के सभी मनोरथपूर्ण होंगे. अब सवाल है कि आखिर, इस बार कृष्ण जन्माष्टमी 2026 पर कौन से योग बन रहे हैं? क्या है शुभ समय और नक्षत्र? किस युग में बना था ऐसा संयोग? इन सवालों के बारे में बता रहे हैं गाजियाबाद के ज्योतिर्विद और वास्तु विशेषज्ञ राकेश चतुर्वेदी-

इस जन्माष्टमी पर द्वापर जैसा संयोग कैसे?

ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि, इस बार भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र और वृषभ राशि का चंद्रमा है. यह योग बहुत ही मनोरथपूर्ण होता है. ऐसे में, जयंती योग, हर्षण योग, हंस योग, मालव्य योग, बुधादित्य राजयोग, नवपंचम राजयोग और रोहिणी नक्षत्र के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग कृष्ण जन्माष्टमी को और भी खास बना रहा है. ऐसा ही संयोग द्वापर युग में भगवान कृष्ण के जन्म पर बना था. इस दिन श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप के साथ माता देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा की पूजा-अर्चना होगी. 

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जन्माष्टमी 2026 पर जयंती योग

ज्योतिषाचार्य के अनुसार, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में बुधवार को वृषभ रा​शि के चंद्रमा में देर रात भगवान श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था. इस साल भी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि में रोहिणी नक्षत्र और वृषभ रा​शि का चंद्रमा है. हालांकि, दिन शुक्रवार है. इस वजह से आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर जयंती योग बना है. जन्माष्टमी पर जयंती योग के अलावा सर्वार्थ सिद्धि योग भी बना है. सर्वार्थ सिद्धि योग कुछ घंटों से लेकर पूरे दिन और रात तक है.

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी 2026 मुहूर्त

भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि का शुभारंभ: गुरुवार, तड़के 2 बजकर 26 मिनट से
भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि का समापन: शुक्रवार रात 12 बजकर 13 मिनट पर
रोहिणी नक्षत्र का प्रारंभ: गुरुवार रात 12:29 
रोहिणी नक्षत्र का समापन: शुक्रवार रात 11:04 बजे
जन्माष्टमी पूजा मुहूर्त: शुक्रवार रात्रि 11:57 से 12:43 बजे तक

इस जन्माष्टमी पर श्रीकृष्ण 5253वां वर्ष करेंगे पूरे

ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी ने बताया कि, द्वापर में भगवान श्रीकृष्ण भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र की निशीथ बेला में मथुरा में कंस के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से अवतरित हुए थे. उस समय वृषभ लग्न एवं रोहिणी नक्षत्र, उच्च राशि के चंद्रमा थे. इस साल जन्माष्टमी के दिन भी चंद्रमा वृषभ राशि में और रोहिणी नक्षत्र में होगा. साथ ही, सर्वार्थ सिद्धि योग भी बना है. इस तरह से इस जन्माष्टमी पर भगवान श्रीकृष्ण 5253वां वर्ष पूर्ण कर 5254वें वर्ष में प्रवेश करेंगे.

Tags: Dharmjanmashtami 2026lord krishna birthday
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