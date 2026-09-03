Janmashtami 2026 Sanyog: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर इस बार द्वापर युग वाला दुर्लभ संयोग, रोहिणी नक्षत्र, वृषभ के चंद्रमा में मनेगा कान्हा का हैप्पी बर्थडे

Janmashtami 2026 Durlabh Sanyog: इस साल श्रीकृष्ण जन्माष्टमी 4 सितंबर दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी. हिन्दू धर्म में जन्माष्टमी पर्व को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है. माना जाता है कि, इस दिन व्रत करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. लेकिन, इसबार की जन्माष्टमी बेहद फलदायी है. ज्योतिषाचार्य के मुताबिक, इस बार जन्माष्टमी पर द्वापर युग जैसा संयोग बना है. इससे पहले ऐसा संयोग दशकों पहले बना था. इसी लिहाज से इस बार श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर विशेष उत्तम योग बना है. ऐसे में व्रत पूजन करने से कई गुना अधिक पुण्य फलदाई फल मिलेगा. यह संयोग साधकों के लिए भी बेहद फलदायी साबित होगा.

शिव पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण आदि में बताया गया है कि भगवान श्रीकृष्ण का जन्म द्वापर युग में भादपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि दिन बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय वृषभ राशि के चंद्रमा में हुआ था. 2026 में भी भादपद कृष्ण अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र और वृषभ राशि का चंद्रमा है. हालांकि दिन शुक्रवार है. ऐसे में भगवान श्रीकृष्ण के जन्म के समय जो ग्रह-नक्षत्र थे, वैसी ही स्थिति 4 सितंबर को बन रही है. द्वापर युग जैसा संयोग बनने से भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करने वाली मानी जा रही है. उन्नाव के ज्योतिषाचार्य पंडित ऋषिकांत मिश्र शास्त्री बता रहे हैं, भगवान कृष्ण जन्माष्टमी पर बनने वाले अद्भुत संयोग के बारे में.

जन्माष्टमी 2026 तिथि, ग्रह, नक्षत्र की स्थिति

वैदिक पंचांग के अनुसार, 4 सितंबर को 2:25 एएम से भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि प्रारंभ है, जो 5 सितंबर को 12:13 एएम तक मान्य रहेगी.

4 सितंबर को रोहिणी नक्षत्र का समय प्रात:काल से लेकर रात 11 बजकर 04 मिनट तक है. 27 नक्षत्रों में रोहिणी नक्षत्र चौथे स्थान पर आता है.

रोहिणी नक्षत्र का स्वामी ग्रह चंद्रमा और राशि वृषभ है.

4 सितंबर को चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में पूरे दिन रहेगा. 5 सितंबर को 10:18 ए एम से चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करेगा.

4 सितंबर को शुक्रवार दिन है. भगवान श्रीकृष्ण के जन्म के समय दिन बुधवार था.

4 सितंबर की जन्माष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र और वृषभ राशि में चंद्रमा का द्वापर युग वाला योग बन रहा है.

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी 2026 मुहूर्त

भगवान श्रीकृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था, इसलिए जन्माष्टमी मुहूर्त के लिए निशिता मुहूर्त का ध्यान रखते हैं. जन्माष्टमी का मुहूर्त रात में 11 बजकर 57 मिनट से देर रात 12 बजकर 43 मिनट तक है. इस मुहूर्त में कान्हा का हैप्पी बर्थडे मनाया जाएगा.

जन्माष्टमी 2026 अशुभ समय

इस बार की जन्माष्टमी के दिन राहुकाल सुबह में 10 बजकर 45 मिनट से दोपहर 12 बजकर 20 मिनट तक है. वहीं यमगंड दोपहर में 03 बजकर 30 मिनट से शाम 05 बजकर 05 मिनट तक है. इन अशुभ समय में जन्माष्टमी पर कोई नया काम न करें. उसमें विघ्न और बाधाएं आ सकती हैं.

जन्माष्टमी के दिन सूर्योदय सुबह में 06:00 ए एम पर होगा और सूर्यास्त शाम को 06:39 पी एम पर होगा. उस दिन चंद्रोदय रात 11 बजकर 29 मिनट पर होगा, वहीं चंद्रास्त 5 सितंबर को दोपहर 01:05 पी एम पर होगा.

कृष्ण जन्मोत्सव का क्या है महत्व

भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाता है. भगवान श्री कृष्ण सभी भक्तों के कष्ट दूर करते हैं. भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में नटखट लड्डू गोपाल का जन्म हुआ था. भगवान विष्णु के अवतार ने पृथ्वी पर कृष्ण के रूप में जन्म लिया. सदियों से ही भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव अष्टमी तिथि को मनाया जाता आ रहा है. इस दिन लोग अपने घरों को सजाते हैं. मंदिरों में साफ सफाई और साज सज्जा करते हैं. लड्डू गोपाल के जन्म की ख़ुशी में कई तरह के मेवे और पकवान बनाए जाते हैं और धूमधाम से भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना की जाती है.