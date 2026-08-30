Home > धर्म > Krishna Janmashtami 2026: 4 या 5 सितंबर… कब है ‘कन्हैया’ का जन्मोत्सव और कब मनेगा ‘नंदोत्सव’; यहां जानिए जन्माष्टमी से जुड़े हर उत्सव की सही तारीख और शुभ मुहूर्त!

Krishna Janmashtami 2026: 4 या 5 सितंबर… कब है ‘कन्हैया’ का जन्मोत्सव और कब मनेगा ‘नंदोत्सव’; यहां जानिए जन्माष्टमी से जुड़े हर उत्सव की सही तारीख और शुभ मुहूर्त!

Krishna Janmashtami 2026: कृष्ण जन्माष्टमी 2026 की सही तारीख को लेकर कंफ्यूज हैं कि व्रत 4 सितंबर को है या 5 को? जानिए मथुरा-वृंदावन से लेकर आपके शहर में कान्हा के जन्मोत्सव की सही डेट और निशीथ पूजा का शुभ मुहूर्त.

By: Kajal Jain | Published: August 30, 2026 9:59:24 AM IST

Krishna Janmashtami 2026: 4 या 5 सितंबर... कब है 'कन्हैया' का जन्मोत्सव और कब मनेगा 'नंदोत्सव'; यहां जानिए जन्माष्टमी से जुड़े हर उत्सव की सही तारीख और शुभ मुहूर्त!
Krishna Janmashtami 2026: 4 या 5 सितंबर... कब है 'कन्हैया' का जन्मोत्सव और कब मनेगा 'नंदोत्सव'; यहां जानिए जन्माष्टमी से जुड़े हर उत्सव की सही तारीख और शुभ मुहूर्त!


Krishna Janmashtami 2026: हर साल जब भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी आती है, तो देश का हर कोना नन्द के लाल के स्वागत के लिए झूम उठता है. लेकिन इस बार तारीख को लेकर लोगों के मन में काफी कन्फ्यूजन चल रहा है कि लड्डू गोपाल का जन्मोत्सव किस दिन मनाया जाएगा, व्रत 4 सितंबर को रखें या 5 सितंबर को. अगर आपके मन में भी यही सवाल है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुख्य कृष्ण जन्माष्टमी शुक्रवार, 4 सितंबर 2026 को ही मनाई जाएगी.  असल में यह कन्फ्यूजन इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म रात को ठीक 12:00 बजे (निशिता काल) होता है और तब जो पूजा और व्रत के नियम होते हैं, वे अगली यानी 5 सितंबर की तड़के तक चलते हैं. इसके अलावा, मथुरा-वृंदावन जैसे पवित्र धार्मिक स्थलों पर जन्माष्टमी के ठीक अगले दिन यानी 5 सितंबर को नंदोत्सव मनाया जाता है, और कई जगहों पर दही हांडी का जश्न भी उसी दिन होता है. पंचांग के हिसाब से इस साल अष्टमी तिथि 4 सितंबर को सुबह 2:25 बजे शुरू होकर 5 सितंबर को रात 12:13 बजे समाप्त होगी, जबकि रोहिणी नक्षत्र 4 सितंबर की रात 11:04 बजे तक रहेगा. इसी वजह से देश के अलग-अलग शहरों में लोग तारीख को लेकर थोड़े असमंजस में हैं. यहां जानिए पंचांग और शहर के हिसाब से जन्माष्टमी की सही तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त और देश के अलग-अलग हिस्सों में होने वाले आयोजनों के बारे में.

कृष्ण जन्माष्टमी  2026 की मुख्य तिथियां और समय

पंचांग के अनुसार, इस साल जन्माष्टमी से जुड़ी अहम तिथियां और नक्षत्र कुछ इस प्रकार हैं-

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जन्माष्टमी की मुख्य तिथि: शुक्रवार, 4 सितंबर 2026

अष्टमी तिथि की शुरुआत: 4 सितंबर, सुबह 2:25 बजे

अष्टमी तिथि की समाप्ति: 5 सितंबर, रात 12:13 बजे

रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत: 4 सितंबर, सुबह 12:29 बजे

रोहिणी नक्षत्र की समाप्ति: 4 सितंबर, रात 11:04 बजे

निशीथ पूजा (मध्यरात्रि पूजा): 4 और 5 सितंबर की दरमियानी रात

दही हांडी उत्सव: शनिवार, 5 सितंबर 2026 (देश के कई हिस्सों में)

यह साफ है कि व्रत और मुख्य पूजा 4 सितंबर को ही की जाएगी, बस इसका समय रात के पार होने के कारण अगली तारीख में प्रवेश कर जाता है.

वृंदावन, मथुरा और गुजरात, बंगाल में कब मनेगा उत्सव?

देश के अलग-अलग हिस्सों में जन्माष्टमी मनाने की परंपराएं बहुत भव्य होती हैं. पश्चिम बंगाल की बात करें तो कोलकाता में कृष्ण जन्मोत्सव 4 सितंबर को ही मनाया जाएगा. यहां कोलकाता के लिए निशीथ पूजा का समय 4 सितंबर को रात 11:13 बजे से 11:59 बजे तक का रहेगा और व्रत तोड़ने का समय (पारणा) 5 सितंबर की सुबह 5:20 बजे के बाद का है.

इसी तरह, भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा और वृंदावन में भी मुख्य जन्मोत्सव 4 सितंबर को ही धूमधाम से मनाया जाएगा. वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर ने आधिकारिक तौर पर 4 सितंबर को जन्माष्टमी और 5 सितंबर को ‘नंदोत्सव’ की सूची जारी की है. इसका मतलब है कि 4 सितंबर को भगवान का जन्मोत्सव और मंगला आरती होगी, और अगले दिन 5 सितंबर को नंदोत्सव की धूम रहेगी. गुजरात में भी स्थिति यही है; द्वारकाधीश मंदिर ट्रस्ट और गुजरात टूरिज्म के अनुसार द्वारका में 4 सितंबर को ही मध्यरात्रि का जन्मोत्सव और विशेष आरती होगी. राजकोट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की हॉलिडे लिस्ट में भी 4 सितंबर को ही छुट्टी तय की गई है.

प्रमुख शहरों में निशीथ पूजा (मध्यरात्रि) का समय

जन्माष्टमी की मध्यरात्रि की पूजा का सटीक समय हर शहर में सूर्योदय और भौगोलिक स्थिति के हिसाब से थोड़ा बदल जाता है, इसलिए आप अपने शहर के हिसाब से यह समय नोट कर सकते हैं.

नई दिल्ली: रात 11:57 बजे से 12:43 बजे (5 सितंबर)

कोलकाता: रात 11:13 बजे से 11:59 बजे (4 सितंबर)

मुंबई: रात 12:14 बजे से 1:01 बजे (5 सितंबर)

अहमदाबाद: रात 12:16 बजे से 1:02 बजे (5 सितंबर)

बेंगलुरु: रात 11:55 बजे से 12:42 बजे (5 सितंबर)

चेन्नई: रात 11:45 बजे से 12:31 बजे (5 सितंबर)

हैदराबाद: रात 11:52 बजे से 12:38 बजे (5 सितंबर)

पुणे: रात 12:10 बजे से 12:57 बजे (5 सितंबर)

जयपुर: रात 12:03 बजे से 12:49 बजे (5 सितंबर)

नोएडा: रात 11:57 बजे से 12:42 बजे (5 सितंबर)

कैलेंडर में 5 सितंबर क्यों दिखाई देता है?

कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि कुछ ऑनलाइन कैलेंडर या पंचांग 5 सितंबर की तारीख क्यों दिखाते हैं. इसका कारण बेहद सीधा है. पहली वजह तो यह है कि मध्यरात्रि की पूजा (निशीथ काल) की समाप्ति 4 सितंबर की रात से शुरू होकर 5 सितंबर की सुबह तड़के तक होती है. दूसरी बड़ी वजह यह है कि अगले दिन यानी 5 सितंबर को वृंदावन में ‘नंदोत्सव’ और देश के कई हिस्सों में ‘दही हांडी’ के बड़े आयोजन होते हैं. इसलिए 5 सितंबर कोई दूसरी जन्माष्टमी नहीं है, बल्कि यह वह दिन है जब पिछले दिन के जश्न की रौनक और अगले दिन के उत्सव (जैसे नंदोत्सव) आगे बढ़ते हैं.

ये भी पढ़ें:- Punjab: मुख्यमंत्री सेहत योजना पर स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह बोले- ‘डिस्चार्ज के बाद भी मरीजों का ख्याल रख रही 104 हेल्पलाइन’, लाभार्थियों ने भी गिनाए फायदे!

Tags: janmashtami 2026
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