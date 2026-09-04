Home > धर्म > Krishna Aarti: आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की… जन्माष्टमी पर जरूर पढ़ें यह आरती

Krishna Aarti: आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की… जन्माष्टमी पर जरूर पढ़ें यह आरती

Krishna Janmashtami 2026 Aarti Lyrics: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व आज 4 सितंबर दिन शुक्रवार को मनाया जा रहा है. चारों ओर- नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की… के जयकारे गूंज रहे हैं. देशभर में भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव की धूम है. आप भी आज घर पर कान्हा की पूजा कर रहे हैं, तो पूजा के अंत में पढ़ें श्री कृष्ण की संपूर्ण आरती, जिसके बिना जन्माष्टमी की पूजा अधूरी मानी जाती है.

By: Lalit Kumar | Published: September 4, 2026 4:09:21 PM IST

krishna aarti
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Krishna Janmashtami 2026 Aarti Lyrics: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व आज 4 सितंबर दिन शुक्रवार को मनाया जा रहा है. चारों ओर- नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की… के जयकारे गूंज रहे हैं. देशभर में भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव की धूम है. लोगों को अब उस घड़ी का बेसब्री से इंतजार है जब कान्हा अवतरित होंगे. इस खास मौके पर भक्त व्रत रखने के साथ भगवान कृष्ण की विधिवत पूजा, मंत्र और चालीसा का पाठ करते हैं और अंत में आरती करके अपनी भक्ति पूर्ण करते हैं. मान्यता है कि, कृष्ण जन्माष्टमी की रात श्रद्धा से कान्हा की आरती करने और उनके चरणों में अपनी मनोकामना रखने से भगवान प्रसन्न होते हैं. अगर आप भी आज घर पर कान्हा की पूजा कर रहे हैं, तो पूजा के अंत में पढ़ें श्री कृष्ण की संपूर्ण आरती, जिसके बिना जन्माष्टमी की पूजा अधूरी मानी जाती है. आइए जानते हैं श्री कृष्ण की संपूर्ण आरती…

श्री कृष्ण की आरती (Shri Krishna Aarti)

आरती कुंजबिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की
गले में बैजंती माला, बजावै मुरली मधुर बाला।
श्रवण में कुण्डल झलकाला, नंद के आनंद नंदलाला।
आरती कुंजबिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की॥
गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली।
लतन में ठाढ़े बनमाली; भ्रमर सी अलक, कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक,
ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरिधर कृष्णमुरारी की।
आरती कुंजबिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की॥
कनकमय मोर मुकुट बिलसै, देवता दरसन को तरसैं।
गगन सों सुमन रासि बरसै; बजे मुरचंग, मधुर मिरदंग, ग्वालिन संग;
अतुल रति गोप कुमारी की॥ श्री गिरिधर कृष्णमुरारी की॥
आरती कुंजबिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की॥
जहां ते प्रकट भई गंगा, कलुष कलि हारिणि श्रीगंगा।
स्मरन ते होत मोह भंगा; बसी सिव सीस, जटा के बीच, हरै अघ कीच;
चरन छवि श्रीबनवारी की॥ श्री गिरिधर कृष्णमुरारी की॥
आरती कुंजबिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की॥
चमकती उज्ज्वल तट रेनू, बज रही वृंदावन बेनू।
चहुं दिसि गोपि ग्वाल धेनू; हंसत मृदु मंद, चांदनी चंद, कटत भव फंद॥
टेर सुन दीन भिखारी की॥ श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की॥
आरती कुंजबिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की॥
आरती कुंजबिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की॥
आरती कुंजबिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की॥

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Tags: Dharmjanmashtami 2026krishna aartireligion news
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