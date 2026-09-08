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Krishna Chhathi 2026: 9 या 10 सितंबर… लड्डू गोपाल की छठी कब है? क्यों चढ़ाते हैं कड़ी-चावल का भोग? नोट करें तिथि, पूजा विधि

Krishna Chhathi 2026: इस साल 4 सितंबर 2026, शुक्रवार के दिन भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव पूरे भारत वर्ष में धूमधाम से मनाया गया था. अब भक्त उनकी छठी मानने की तैयार में जुट गए हैं. लेकिन इस बार भक्तों के मन में एक सवाल जरूर है- लड्डू गोपाल की छठी 9 सितंबर को है या 10 सितंबर को? आइए जानते हैं सही तिथि, पूजा विधि और आखिर कान्हा की छठी पर कड़ी-चावल का भोग क्यों लगाया जाता है.

By: Lalit Kumar | Published: September 8, 2026 7:43:19 PM IST

Laddu Gopal Chhathi 2026
Laddu Gopal Chhathi 2026


Krishna Chhathi 2026: इस साल 4 सितंबर 2026, शुक्रवार के दिन भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव पूरे भारत वर्ष में धूमधाम से मनाया गया था. अब भक्त उनकी छठी मानने की तैयार में जुट गए हैं. दरअसल, घर में जब नन्हे कान्हा का जन्म होता है तो उनकी हर एक लीला भक्तों के लिए उत्सव बन जाती है. जन्माष्टमी के बाद अब भक्त लड्डू गोपाल की छठी मनाने की तैयारी में जुट गए हैं. मान्यता है कि जिस तरह घर में बच्चे के जन्म के छठे दिन छठी पूजन किया जाता है, उसी भाव से भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप की भी छठी मनाई जाती है. इस दिन ठाकुर जी का विशेष शृंगार होता है और उन्हें कई तरह के प्रिय पकवानों का भोग लगाया जाता है.

लेकिन इस बार भक्तों के मन में एक सवाल जरूर है- लड्डू गोपाल की छठी 9 सितंबर को है या 10 सितंबर को? आइए जानते हैं सही तिथि, पूजा विधि और आखिर कान्हा की छठी पर कड़ी-चावल का भोग क्यों लगाया जाता है.

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लड्डू गोपाल की छठी कब है?

हिंदू पंचांग की मान्यता के अनुसार, जन्म के छठे दिन छठी मनाने की परंपरा है. चूंकि, इस वर्ष 4 सितंबर 2026, शुक्रवार को जन्माष्टमी मनाई गई थी. जन्माष्टमी के छह दिन को देखा जाए तो बुधवार, 9 सितंबर 2026 को लड्डू गोपाल की छठी मनाई जाएगी. इस दिन भक्त बाल गोपाल को नवजात शिशु की तरह सजाते-संवारते हैं. कई घरों में शाम के समय विशेष पूजा, भजन और कीर्तन का आयोजन भी किया जाता है. लड्डू गोपाल की छठी पर इस साल भद्रा, मालव्य और हंस राजयोग का संयोग बन रहा है.

छठी पर ऐसे करें लड्डू गोपाल का शृंगार 

लड्डू गोपाल की छठी के दिन सबसे पहले ठाकुर जी को प्रेमपूर्वक स्नान कराया जाता है. परंपरा के अनुसार, गाय के देसी घी से भगवान के बाल स्वरूप की प्रतीकात्मक मालिश की जाती है. इसके बाद दूध से स्नान कराने के बाद गंगाजल से अभिषेक किया जाता है. स्नान के बाद लड्डू गोपाल को पीले या लाल रंग के नए वस्त्र पहनाएं. उनका सुंदर शृंगार  करें और प्रेमपूर्वक काजल लगाएं. मान्यता के अनुसार, छठी के दिन ठाकुर जी को नजर से बचाने के लिए नजर का धागा भी पहनाया जाता है.

क्यों चढ़ाते हैं कड़ी-चावल का भोग?

कान्हा की छठी पर घरों में विशेष पकवान बनाए जाते हैं. इनमें कड़ी-चावल, माखन, खीर-पूरी और हलवा प्रमुख माने जाते हैं. कड़ी-चावल का भोग लगाने के पीछे भाव यह है कि छठी को घर के बच्चे के लिए बनाए जाने वाले पारंपरिक भोजन और पारिवारिक उत्सव से जोड़ा जाता है. भक्त बाल गोपाल को भी परिवार के नवजात सदस्य के रूप में मानकर उन्हें घर का बना सात्विक भोजन अर्पित करते हैं.

शाम को करें विशेष पूजा

लड्डू गोपाल की छठी खासतौर पर शाम के समय मनाने की परंपरा कई घरों में देखने को मिलती है. इस अवसर पर भगवान के झूले को रंग-बिरंगे फूलों से सजाएं. ठाकुर जी को झूला झुलाएं और श्रीकृष्ण के भजन-कीर्तन करें. पूजा के अंत में अपनी श्रद्धा के अनुसार 11, 21 या 51 रुपये लेकर नजर उतारने की परंपरा भी कुछ स्थानों पर निभाई जाती है. इसके बाद इसे दान करने की मान्यता है.

Tags: DharmKrishna Chhathi 2026religion news
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