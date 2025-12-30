Know Your Ritual: घी का दीपक क्यों जलाया जाता है? मन और मस्तिष्क को मिलता है सुकून, जानें वैज्ञानिक कारण

Benefits of lighting ghee lamp: हिंदू धर्म में पूजा-पाठ का विशेष महत्व बताया गया है. पूजा-पाठ करते समय भगवान के मंदिर में या उनके समक्ष घी का दीपक जलाया जाता है. घी का दीपक जलाने से मन और मस्तिष्क को शांति और सुकूत मिलता है. घी का दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है. इसे जलाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और पॉजीटिव वाइब्स का संचार होता है.

सुबह और शाम घर में घी का दीपक जलाने से केवल एक मात्र रोशनी ही नहीं होती बल्कि घर का वातावरण भी शुद्ध होता है. यह दीपक पॉजीटिव एनर्जी को आकर्षित करता है. ऐसा करने से घर परिवार में सुख-समृद्धि का वास होता है. हर किसी को अपने घर में घी का दीपक दो समय सुबह आर शाम को संध्या के समय जरूर जलाना चाहिए. ऐसा करने से भगवान की कृपा तो मिलती ही है और साथ में घर में सकारात्मकता का संचार होता है.

घी का दीपक जलाने से लाभ

आध्यात्मिक रूप से घी को सात्विक ऊर्जा का स्रोत माना गया है, इसीलिए माना जाता है कि घर के मंदिर में सभी को घी का दीपक जलाना चाहिए. घी का दीपक मानसिक शांति और एकाग्रता बढ़ाता है, साथ ही इस दीपक को जलाने से घर में सुख-समृद्धि आती है और स्वास्थ्य भी सुधरता है.

हिंदू धर्म में देवी-देवताओं के समक्ष घी का ही दीपक जलाया जाता है. मान्यता है घी का दीपक जलाने से देवी-देवता प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं.

घी का दीपक जलाने से एकाग्रता बढ़ती है और मन काम में लगता है और आध्यातमिक चेतना का विकास होता है.

वैज्ञानिक लाभ

वैज्ञानिक रूप अगर आप घर में घी का दीपक जलाते हैं तो इससे आपके घर की हवा शुद्ध होती है.

घी का दीपक जलाने से जो धुआं निकलता है उससे हवा में मौजूद हानिकारक कीटाणुओं का नाश होता है. ऐसा करने से हवा शुद्ध होती है.

आयुर्वेद में घी को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है. इसमें अनेकों गुण बताए गए हैं.

घर में पूजा-पाठ के समय घी का दीपक अगर जलाते हैं तो इससे मानसिक शांति का अनुभव होता है.

घी में भी गाय के घी को सबसे अधिक शुद्ध माना गया है. घी भैंस के घी का भी बनता है लेकिन दोनों में गाय के घी का दीपक जलाना ज्यादा अच्छा होता है. गाय हमारे हिंदू धर्म में पूजनीय हैं. गाय के दूध से बनने वाला घी, शुद्ध और पवित्र होता है. यह केवल पूजा-पाठ के लिए ही नहीं.

Spiritual Explainer: क्या महिलाएं हनुमान जी का लॉकेट पहन सकती हैं? जानें नियम, लाभ और पहनने का सही तरीका

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.