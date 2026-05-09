Home > धर्म > शादी में लिए जाने वाले ये 7 वचन बदल सकते हैं पूरा वैवाहिक जीवन, क्या आप जानते हैं इनका असली मतलब?

शादी में लिए जाने वाले ये 7 वचन बदल सकते हैं पूरा वैवाहिक जीवन, क्या आप जानते हैं इनका असली मतलब?

Hindu Marriage Rituals: हिंदू धर्म में विवाह केवल दो लोगों का मिलन नहीं बल्कि एक पवित्र संस्कार माना जाता है. शादी के दौरान अग्नि को साक्षी मानकर लिए जाने वाले सात फेरे और सात वचन पति-पत्नी के रिश्ते की नींव माने जाते हैं.आइए जानते हैं शादी के दौरान लिए जानें वाले सात वचनों का मतलब.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 9, 2026 5:50:28 PM IST

जानिए शादी के सातों वचनों का मतलब
जानिए शादी के सातों वचनों का मतलब


Hindu Marriage Rituals: हिंदू धर्म में विवाह केवल दो लोगों का मिलन नहीं बल्कि एक पवित्र संस्कार माना जाता है. शादी के दौरान अग्नि को साक्षी मानकर लिए जाने वाले सात फेरे और सात वचन पति-पत्नी के रिश्ते की नींव माने जाते हैं. यही कारण है कि सनातन परंपरा में सप्तपदी को विवाह की सबसे महत्वपूर्ण रस्म कहा गया है.

हालांकि आजकल शादी की रस्मों के बीच कई लोग इन सात वचनों को ठीक से सुन भी नहीं पाते, लेकिन इनका अर्थ और महत्व समझना बेहद जरूरी माना गया है. ये सात वचन केवल रस्म नहीं बल्कि पूरे वैवाहिक जीवन को सही दिशा देने वाले नियम और संकल्प माने जाते हैं.आइए जानते हैं शादी के दौरान वर-वधू एक-दूसरे को कौन से सात वचन देते हैं और उनका असली मतलब क्या होता है.

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पहला वचन 

पहले वचन में वधू अपने पति से कहती है कि जीवन में जब भी धार्मिक कार्य, व्रत या तीर्थ यात्रा हो तो उसे अपने साथ और बराबरी का स्थान दें. यह वचन पति-पत्नी के आध्यात्मिक और धार्मिक जीवन में साथ चलने का प्रतीक माना जाता है.

दूसरा वचन 

दूसरे वचन में पत्नी अपने पति से यह अपेक्षा करती है कि जैसे वह अपने माता-पिता और परिवार का सम्मान करता है, वैसे ही उसके परिवार को भी आदर देगा. यह वचन रिश्तों में सम्मान और परिवार की एकता बनाए रखने का संदेश देता है.

तीसरा वचन 

तीसरे वचन में पति जीवन के हर सुख-दुख में पत्नी का साथ निभाने और परिवार की जिम्मेदारियों को मिलकर संभालने का वादा करता है. इसे विश्वास और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है.

चौथा वचन

इस वचन में पत्नी चाहती है कि घर-परिवार से जुड़े फैसलों में उसकी राय को महत्व दिया जाए. यह वचन पति-पत्नी के रिश्ते में समानता और साझेदारी को दर्शाता है.

 पांचवां वचन

पांचवें वचन में घर के खर्च, लेन-देन और निवेश जैसे मामलों में दोनों की सहमति और समझदारी से निर्णय लेने की बात कही जाती है. यह परिवार की आर्थिक मजबूती और पारदर्शिता का प्रतीक माना जाता है.

छठा वचन 

छठे वचन में पत्नी अपने पति से यह वादा मांगती है कि वह कभी भी सार्वजनिक रूप से उसका अपमान नहीं करेगा. यह वचन रिश्ते में सम्मान, गरिमा और भावनात्मक सुरक्षा का आधार माना जाता है.

सातवां वचन 

अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण वचन में पति-पत्नी एक-दूसरे के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण का वादा करते हैं. इसमें रिश्ते में किसी तीसरे व्यक्ति को जगह न देने और जीवनभर साथ निभाने का संकल्प लिया जाता है.

क्यों जरूरी माने जाते हैं ये सात वचन?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये सात वचन किसी भी सफल वैवाहिक जीवन की मजबूत नींव माने जाते हैं. अगर पति-पत्नी इन वचनों के अर्थ को समझकर जीवन में अपनाएं तो रिश्ते में प्रेम, विश्वास और सम्मान बना रहता है.ये वचन केवल अधिकारों की बात नहीं करते बल्कि एक-दूसरे के प्रति जिम्मेदारी, धैर्य, सहयोग और समर्पण का महत्व भी समझाते हैं.

  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: hindu marriage ritualshindu weddingMarriage Vowssaptapadi
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