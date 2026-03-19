Kitchen Vastu tips: क्या किचन में जूते-चप्पल पहनकर खाना बनाना सही है? जानिए वास्तु और वैज्ञानिक नजरिया

Kitchen Vastu tips: अक्सर हम इसे छोटी आदत समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन किचन में जूते-चप्पल पहनकर जाना सिर्फ साफ-सफाई का मामला नहीं है. यह आदत आपके परिवार की सेहत, रिश्तों और आर्थिक स्थिति—तीनों पर असर डाल सकती है.

किचन ऊर्जा का केंद्र

वास्तु और परंपराओं के अनुसार रसोई घर का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है. यहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहना जरूरी है. मान्यता है कि रसोई में देवी अन्नपूर्णा का वास होता है, इसलिए इसकी शुद्धता सीधे घर की सुख-समृद्धि से जुड़ी होती है.

जूतों के साथ घर में आती है ‘डबल गंदगी’

जूते-चप्पल सिर्फ धूल ही नहीं लाते, बल्कि बाहर के बैक्टीरिया, कीटाणु और केमिकल भी साथ लाते हैं. जब ये किचन तक पहुंचते हैं, तो वही जगह दूषित हो जाती है जहां खाना बनता है. वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो जूतों के जरिए फर्श पर पहुंचे बैक्टीरिया खाने तक पहुंच सकते हैं. इससे फूड पॉइजनिंग, पेट की समस्याएं और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है.

वास्तु के अनुसार क्यों बनता है दोष

रसोई में ‘अग्नि तत्व’ सक्रिय रहता है, जबकि जूते ‘भारी और बाहरी ऊर्जा’ का प्रतीक होते हैं. इन दोनों का टकराव घर में ऊर्जा असंतुलन पैदा करता है, जिससे-

बेवजह खर्च बढ़ते हैं

काम में रुकावट आती है

घर में तनाव और कलह बढ़ सकता है

रिश्तों पर भी पड़ता है असर

नकारात्मक ऊर्जा का असर सिर्फ माहौल तक सीमित नहीं रहता. यह धीरे-धीरे परिवार के सदस्यों के व्यवहार और आपसी संबंधों में भी कड़वाहट ला सकता है. मान्यता है कि गंदी और अशुद्ध रसोई में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता. ऐसे में घर में पैसे टिकने में परेशानी और अचानक खर्च बढ़ने जैसी स्थितियां बन सकती हैं.

आसान उपाय जो बदल सकते हैं स्थिति