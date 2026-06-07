kitchen vastu tips: किचन में रखी ये चीजें तय कर सकती हैं घर की खुशहाली, जानिए वास्तु के नियम

kitchen vastu tips: भारतीय घरों में रसोई को केवल भोजन तैयार करने की जगह नहीं माना जाता, बल्कि इसे परिवार की सेहत, खुशहाली और समृद्धि का आधार भी समझा जाता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार किचन में मौजूद हर वस्तु और उसकी दिशा घर की ऊर्जा को प्रभावित करती है. यही कारण है कि वास्तु विशेषज्ञ रसोई की व्यवस्था को विशेष महत्व देते हैं. अगर आपका किचन पहले से व्यवस्थित है, तब भी कुछ छोटे-छोटे वास्तु उपाय अपनाकर आप वहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ा सकते हैं. माना जाता है कि सही दिशा, साफ-सफाई और संतुलित व्यवस्था न सिर्फ काम को आसान बनाती है, बल्कि परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य भी बनाए रखने में मदद करती है.

आग्नेय कोण में हो रसोई, पूर्व दिशा की ओर हो मुख

वास्तु शास्त्र में रसोई के लिए सबसे उपयुक्त स्थान आग्नेय कोण यानी दक्षिण-पूर्व दिशा को माना गया है. यह दिशा अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए यहां बना किचन शुभ माना जाता है. इसके अलावा भोजन बनाते समय यदि व्यक्ति का चेहरा पूर्व दिशा की ओर रहे तो इसे और भी लाभकारी माना जाता है. मान्यता है कि पूर्व दिशा सूर्य की ऊर्जा से जुड़ी होती है, जिससे भोजन में सकारात्मकता आती है और परिवार के स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है.