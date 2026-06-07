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kitchen vastu tips: किचन में रखी ये चीजें तय कर सकती हैं घर की खुशहाली, जानिए वास्तु के नियम

kitchen vastu tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार रसोई घर की सकारात्मक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत मानी जाती है. किचन की सही दिशा, चूल्हे और सिंक के बीच दूरी, भारी सामान की उचित जगह, हल्के रंगों का उपयोग, नियमित साफ-सफाई और तुलसी-पुदीना जैसे पौधे लगाने से घर में सुख-समृद्धि और सकारात्मक माहौल बनाए रखने में मदद मिल सकती है.

By: Ranjana Sharma | Published: June 7, 2026 12:18:25 PM IST

किचन का वास्तु सही है तो घर में बनी रहती है बरकत
किचन का वास्तु सही है तो घर में बनी रहती है बरकत


kitchen vastu tips: भारतीय घरों में रसोई को केवल भोजन तैयार करने की जगह नहीं माना जाता, बल्कि इसे परिवार की सेहत, खुशहाली और समृद्धि का आधार भी समझा जाता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार किचन में मौजूद हर वस्तु और उसकी दिशा घर की ऊर्जा को प्रभावित करती है. यही कारण है कि वास्तु विशेषज्ञ रसोई की व्यवस्था को विशेष महत्व देते हैं. अगर आपका किचन पहले से व्यवस्थित है, तब भी कुछ छोटे-छोटे वास्तु उपाय अपनाकर आप वहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ा सकते हैं. माना जाता है कि सही दिशा, साफ-सफाई और संतुलित व्यवस्था न सिर्फ काम को आसान बनाती है, बल्कि परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य भी बनाए रखने में मदद करती है.

आग्नेय कोण में हो रसोई, पूर्व दिशा की ओर हो मुख

 वास्तु शास्त्र में रसोई के लिए सबसे उपयुक्त स्थान आग्नेय कोण यानी दक्षिण-पूर्व दिशा को माना गया है. यह दिशा अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए यहां बना किचन शुभ माना जाता है. इसके अलावा भोजन बनाते समय यदि व्यक्ति का चेहरा पूर्व दिशा की ओर रहे तो इसे और भी लाभकारी माना जाता है. मान्यता है कि पूर्व दिशा सूर्य की ऊर्जा से जुड़ी होती है, जिससे भोजन में सकारात्मकता आती है और परिवार के स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है.
 

चूल्हा और सिंक के बीच रखें उचित दूरी

किचन में सबसे महत्वपूर्ण संतुलन पानी और अग्नि तत्व का माना जाता है. इसलिए चूल्हे और सिंक को कभी भी एक-दूसरे के बिल्कुल पास या एक सीध में नहीं रखना चाहिए.वास्तु के अनुसार, पानी और आग के तत्वों का टकराव घर में तनाव और मतभेद बढ़ा सकता है. वहीं इनके बीच उचित दूरी बनाए रखने से रिश्तों में सामंजस्य और घर के वातावरण में संतुलन बना रहता है.
 

फ्रिज और भारी सामान रखें इस दिशा में

 
किचन में रखे फ्रिज, स्टोरेज कैबिनेट या अन्य भारी सामान के लिए दक्षिण-पश्चिम दिशा सबसे उपयुक्त मानी जाती है. वास्तु शास्त्र में यह दिशा स्थिरता का प्रतीक मानी जाती है.

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मान्यता है कि इस दिशा में भारी वस्तुएं रखने से घर की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहती है और परिवार में स्थायित्व का भाव बढ़ता है. रसोई की सजावट में इस्तेमाल होने वाले रंग भी वास्तु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. बहुत गहरे या काले रंगों का अधिक उपयोग करने से बचने की सलाह दी जाती है. इसके बजाय हल्का पीला, क्रीम, ऑफ-व्हाइट या अन्य हल्के रंगों को बेहतर माना जाता है. ये रंग न केवल किचन को खुला और हवादार महसूस कराते हैं, बल्कि मानसिक शांति और सकारात्मकता बढ़ाने में भी सहायक माने जाते हैं.
 

रात को जूठे बर्तन छोड़ने की आदत से बचें

 
वास्तु शास्त्र में साफ-सफाई को विशेष महत्व दिया गया है. मान्यता है कि रात के समय सिंक में जूठे बर्तन छोड़कर सोना नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है. इसलिए सोने से पहले रसोई को साफ करके रखने की सलाह दी जाती है. साफ-सुथरा किचन अगली सुबह सकारात्मक शुरुआत का संकेत माना जाता है और घर में व्यवस्थित वातावरण बनाए रखने में मदद करता है.

 

बढ़ती है सकारात्मकता

 
रसोई में पर्याप्त रोशनी और ताजी हवा का प्रवेश भी बेहद जरूरी माना जाता है. इसके लिए खिड़कियों को साफ रखना चाहिए ताकि हवा का आवागमन बना रहे. वास्तु के अनुसार, खिड़की के पास तुलसी, पुदीना या धनिया जैसे छोटे पौधे रखना शुभ माना जाता है. ये पौधे वातावरण को ताजगी देने के साथ-साथ रसोई की सकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ाने का काम करते हैं.

Tags: home happinessKitchen Vastu Tips
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