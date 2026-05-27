Home > धर्म > सिंक में पड़े जूठे बर्तन तोड़ सकते हैं मां लक्ष्मी से नाता, पल भर में हो सकते हैं कंगाल! जानें क्या कहता है वास्तुशास्त्र?

सिंक में पड़े जूठे बर्तन तोड़ सकते हैं मां लक्ष्मी से नाता, पल भर में हो सकते हैं कंगाल! जानें क्या कहता है वास्तुशास्त्र?

Vastu Tips: अगर मेहनत के बावजूद घर में पैसा नहीं टिकता और बेवजह खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, तो इसकी वजह आपकी एक छोटी आदत हो सकती है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, रातभर सिंक में जूठे बर्तन छोड़ना घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ाता है और मां लक्ष्मी की कृपा में बाधा डालता है.

By: Ranjana Sharma | Published: May 27, 2026 6:11:48 PM IST

रातभर सिंक में पड़े जूठे बर्तन कर सकते हैं बैंक बैलेंस खाली
रातभर सिंक में पड़े जूठे बर्तन कर सकते हैं बैंक बैलेंस खाली


Vastu Tips: हर महीने की पहली तारीख को सैलरी क्रेडिट होने का मैसेज आते ही राहत महसूस होती है, लेकिन कई लोगों का बैंक बैलेंस कुछ ही दिनों में तेजी से कम होने लगता है. आमतौर पर लोग इसकी वजह बड़े खर्चों या महंगाई को मानते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र में इसके पीछे घर की छोटी-छोटी आदतों को भी जिम्मेदार माना गया है. इन्हीं आदतों में एक है रात में किचन के सिंक में जूठे बर्तन छोड़ देना. अक्सर लोग रात के खाने के बाद आलस या थकान के कारण बर्तनों को सुबह साफ करने के लिए छोड़ देते हैं. वास्तु के अनुसार, यह आदत घर की आर्थिक स्थिति और सकारात्मक ऊर्जा पर बुरा असर डाल सकती है.
 

किचन को माना जाता है घर का सबसे पवित्र स्थान

 
वास्तु शास्त्र में किचन को घर की समृद्धि और सुख-शांति का केंद्र माना गया है. कहा जाता है कि इसी स्थान से पूरे परिवार की सेहत और आर्थिक स्थिति जुड़ी होती है. ऐसे में किचन में गंदगी या जूठे बर्तन छोड़ना नकारात्मक प्रभाव पैदा कर सकता है. मान्यता है कि जहां साफ-सफाई रहती है, वहां मां लक्ष्मी का वास होता है. इसके विपरीत, गंदा सिंक और जूठे बर्तन घर में बरकत को रोक सकते हैं और बेवजह के खर्चों को बढ़ावा दे सकते हैं.
 

नेगेटिव एनर्जी बढ़ने की मानी जाती है वजह

 
वास्तु मान्यताओं के अनुसार, रातभर सिंक में जूठे बर्तन पड़े रहने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है. गंदगी के कारण राहु-केतु का प्रभाव बढ़ने की बात कही जाती है, जिससे कामों में रुकावटें आने लगती हैं और अचानक आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है. इसके अलावा माना जाता है कि सिंक में जमा गंदगी शनि देव को भी नाराज कर सकती है. इसका असर घर के मुखिया के कामकाज, नौकरी और बिजनेस पर पड़ सकता है.
 

चंद्रमा से जोड़ा जाता है किचन सिंक का संबंध

 
वास्तु शास्त्र में सिंक को जल तत्व से जोड़ा गया है और जल का संबंध चंद्रमा से माना जाता है. कहा जाता है कि पानी की जगह गंदगी और जूठन जमा होने से चंद्रमा कमजोर होता है. इससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है और व्यक्ति गलत फैसले लेकर फिजूलखर्ची या गलत निवेश कर सकता है.
 

अगर रात में बर्तन न धो पाएं तो करें ये उपाय

 
अगर किसी दिन बीमारी, थकान या किसी मजबूरी की वजह से रात में बर्तन साफ करना संभव न हो, तो कुछ आसान उपाय अपनाए जा सकते हैं.
 

जूठे बर्तनों को ऐसे रखें

 
बर्तनों में बचा हुआ खाना पहले डस्टबिन में डाल दें. इसके बाद उन्हें सादे पानी से अच्छी तरह खंगालकर एक तरफ रख दें ताकि सिंक में जूठन जमा न रहे.
 

किचन स्लैब जरूर करें साफ

 
सोने से पहले किचन काउंटर या स्लैब को गीले कपड़े से साफ करना बेहतर माना जाता है. इससे गंदगी और नकारात्मक ऊर्जा कम होती है.
 

कपूर जलाने की मान्यता

 
वास्तु मान्यताओं के अनुसार, रात में किचन साफ करने के बाद कपूर जलाने से दिनभर की नकारात्मकता दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है.

Tags: kitchen sink vastuVastu Tips
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