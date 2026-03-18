Home > धर्म > Kinnar wedding mystery: किन्नरों की ‘एक रात की शादी’ का क्या है रहस्य… अगले दिन करते हैं विधवाओं सा विलाप

Kinnar wedding mystery: किन्नरों की ‘एक रात की शादी’ का क्या है रहस्य… अगले दिन करते हैं विधवाओं सा विलाप

Kinnar wedding mystery: किन्नरों की “एक रात की शादी” कोई रहस्यमयी रस्म भर नहीं, बल्कि महाभारत की कथा और गहरी आस्था से जुड़ी परंपरा है, जिसे आज भी कूवगम जैसे उत्सवों में निभाया जाता है.

By: Ranjana Sharma | Published: March 18, 2026 3:53:23 PM IST

Kinnar wedding mystery: किन्नरों की ‘एक रात की शादी’ का क्या है रहस्य… अगले दिन करते हैं विधवाओं सा विलाप


Kinnar wedding mystery: किन्नर समुदाय से जुड़ी कई परंपराएं आज भी लोगों के लिए रहस्य बनी हुई हैं. इन्हीं में से एक है “एक रात की शादी” की परंपरा, जिसे अक्सर जिज्ञासा और आश्चर्य के नजरिए से देखा जाता है. लेकिन यह केवल एक रस्म नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और पहचान से जुड़ी गहरी परंपरा है.

You Might Be Interested In

आध्यात्मिक दर्जा और समाज में विशेष स्थान

हिंदू मान्यताओं में किन्नरों को सिर्फ सामाजिक समूह नहीं माना गया, बल्कि उन्हें दिव्य शक्तियों से जुड़ा हुआ माना जाता है. कई परंपराओं में उन्हें भगवान का स्वरूप, आशीर्वाद देने वाला और अर्धनारीश्वर की छवि का प्रतीक भी समझा जाता है. यही वजह है कि इनके रीति-रिवाज भी सामान्य समाज से अलग और खास होते हैं.

‘एक रात की शादी’ खास परंपरा

यह मान्यता हर किन्नर समुदाय में नहीं पाई जाती. यह एक विशेष परंपरा है, जो मुख्य रूप से दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु के कुछ इलाकों में देखने को मिलती है. यहां इस रस्म को बड़े उत्सव और श्रद्धा के साथ निभाया जाता है.

You Might Be Interested In

महाभारत की कथा से जुड़ा है रिश्ता

इस परंपरा की जड़ें महाभारत काल की एक कथा से जुड़ी मानी जाती हैं. किन्नर समुदाय के आराध्य माने जाने वाले अरावन, अर्जुन और नागकन्या उलूपी के पुत्र थे. युद्ध से पहले देवी को प्रसन्न करने के लिए उनके बलिदान की आवश्यकता पड़ी. अरावन ने बलिदान के लिए सहमति दी, लेकिन एक शर्त रखी—वह बिना विवाह किए बलि नहीं देंगे. समस्या यह थी कि कोई भी स्त्री अगले ही दिन विधवा बनने को तैयार नहीं थी. तब भगवान श्रीकृष्ण ने मोहिनी रूप धारण कर अरावन से विवाह किया. अगले दिन अरावन ने बलिदान दिया और श्रीकृष्ण ने विधवा की तरह शोक मनाया. यही घटना इस परंपरा की आधारशिला मानी जाती है.

कूवगम उत्सव में जीवित होती है यह परंपरा

तमिलनाडु के कूवगम उत्सव में आज भी इस परंपरा को जीवित रखा गया है. यहां किन्नर एक दिन के लिए अरावन से प्रतीकात्मक विवाह करते हैं. शादी के बाद अगले दिन वे विधवाओं की तरह शोक मनाते हैं—सिंदूर मिटाते हैं, चूड़ियां तोड़ते हैं और विलाप करते हैं. यह परंपरा सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि किन्नर समुदाय की पहचान, उनकी भावनाओं और एकजुटता का प्रतीक भी है. समाज से अलग-थलग रहने के बावजूद, यह परंपरा उन्हें अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़कर रखती है.

You Might Be Interested In
Tags: home-hero-pos-2kinnar one night marriag
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Eid पर फोटो चाहिए ‘Wow’? ट्राय करें ये 7 ट्रेंडी...

March 18, 2026

किस देश में सबसे सस्ती मिलती है LPG गैस?

March 18, 2026

माइग्रेन का दर्द करेगा छूमंतर! ये देसी नुस्खे दिलाएंगे तुरंत...

March 17, 2026

कौन से हैं वो देश जहां सूरज ढलने में लेता...

March 17, 2026

इस ईद एथनिक आउटफिट में लगाना है चार-चांद? ट्राई करें...

March 16, 2026

गर्मियों का सुपर हाइड्रेटिंग है ये फल, शरीर में नहीं...

March 16, 2026
Kinnar wedding mystery: किन्नरों की ‘एक रात की शादी’ का क्या है रहस्य… अगले दिन करते हैं विधवाओं सा विलाप

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Kinnar wedding mystery: किन्नरों की ‘एक रात की शादी’ का क्या है रहस्य… अगले दिन करते हैं विधवाओं सा विलाप
Kinnar wedding mystery: किन्नरों की ‘एक रात की शादी’ का क्या है रहस्य… अगले दिन करते हैं विधवाओं सा विलाप
Kinnar wedding mystery: किन्नरों की ‘एक रात की शादी’ का क्या है रहस्य… अगले दिन करते हैं विधवाओं सा विलाप
Kinnar wedding mystery: किन्नरों की ‘एक रात की शादी’ का क्या है रहस्य… अगले दिन करते हैं विधवाओं सा विलाप