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कानपुर का खेरेश्वर मंदिर… गुरु द्रोणाचार्य ने की थी शिवालय की स्थापना! दिन में तीन बार बदलता है शिवलिंग का रंग

Khereshwar Temple Kanpur: कानपुर में कई ऐसे प्राचीन मंदिर भी हैं, जिनसे जुड़ी मान्यताएं आज भी लोगों को हैरान करती हैं. इनके बारे में सुनने के बाद इन्हें करीब से देखने की इच्छा बढ़ जाती है. इन्हीं में से एक है खेरेश्वर मंदिर. मान्यता है कि इसका संबंध महाभारत काल के गुरु द्रोणाचार्य से रहा है. पढ़िए इस प्राचीन मंदिर का महाभारत काल से जुड़ी एक रोचक कथा-

By: Lalit Kumar | Published: August 10, 2026 2:29:31 PM IST

कानपुर का खेरेश्वर मंदिर. (AI)
कानपुर का खेरेश्वर मंदिर. (AI)


Khereshwar Temple Kanpur: कानपुर औद्योगिक शहर और गंगा किनारे बसे ऐतिहासिक स्थलों के लिए जाना जाता है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि, यहां कई ऐसे प्राचीन मंदिर भी हैं, जिनसे जुड़ी मान्यताएं आज भी लोगों को हैरान करती हैं. इनके बारे में सुनने के बाद इन्हें करीब से देखने की इच्छा बढ़ जाती है. इन्हीं में से एक है खेरेश्वर मंदिर. मान्यता है कि इसका संबंध महाभारत काल के गुरु द्रोणाचार्य से रहा है. मंदिर की सबसे खास बात यहां स्थापित शिवलिंग को लेकर कही जाती है. स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, शिवलिंग का रंग दिन में अलग-अलग समय पर बदलता हुआ दिखाई देता है. यही रहस्य इस मंदिर को श्रद्धालुओं और जिज्ञासुओं के लिए खास बनाता है. पढ़िए इस प्राचीन मंदिर का महाभारत काल से जुड़ी एक रोचक कथा-

गुरु द्रोणाचार्य से जुड़ी है मान्यता

कानपुर के खेरेश्वर मंदिर को लेकर प्रचलित मान्यता के अनुसार, गुरु द्रोणाचार्य ने यहां भगवान शिव की उपासना की थी और इसी स्थान पर मंदिर की स्थापना से उनका संबंध बताया जाता है. महाभारत में द्रोणाचार्य को कौरवों और पांडवों का महान गुरु माना गया है और भगवान शिव के प्रति उनकी आस्था की कथाएं भी लोकपरंपराओं में सुनने को मिलती हैं. इसी वजह से मंदिर को महाभारत काल से जोड़कर देखा जाता है. श्रद्धालुओं के लिए यह सिर्फ पूजा का स्थान नहीं, बल्कि प्राचीन इतिहास और धार्मिक आस्था से जुड़ी विरासत भी है.

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दिन में तीन बार बदलता है शिवलिंग का रंग!

खेरेश्वर मंदिर की सबसे चर्चित विशेषता यहां का शिवलिंग है. स्थानीय लोगों के बीच ऐसी मान्यता है कि सुबह, दोपहर और शाम के समय शिवलिंग का रंग अलग-अलग दिखाई देता है. इसी वजह से श्रद्धालुओं में इसे लेकर खास उत्सुकता रहती है. कई भक्त अलग-अलग समय पर मंदिर पहुंचकर इस बदलाव को देखने की कोशिश करते हैं. हालांकि, शिवलिंग के रंग में बदलाव के पीछे किसी केवल आस्था है.

सावन में बढ़ जाती है रौनक

सावन के महीने में भगवान शिव के मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाती है. खेरेश्वर मंदिर में भी भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक और पूजा-अर्चना करने पहुंचते हैं. सोमवार के दिन विशेष रूप से मंदिर में आस्था का माहौल देखने को मिलता है. भक्त शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित कर सुख-समृद्धि और मनोकामना की प्रार्थना करते हैं. धार्मिक मान्यता है कि सावन में भगवान शिव की पूजा करने से विशेष फल मिलता है.

आस्था, इतिहास और रहस्य का संगम

खेरेश्वर मंदिर की खासियत यही है कि यहां महाभारत काल से जुड़ी लोककथा, भगवान शिव के प्रति आस्था और शिवलिंग के रंग बदलने की रहस्यमयी मान्यता एक साथ देखने को मिलती है. मंदिर से जुड़ी कथाएं कितनी ऐतिहासिक हैं और शिवलिंग के रंग में बदलाव का वास्तविक कारण क्या है, यह अलग विषय है. 

Tags: Dharmfamous templereligion newsshiv temple
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