Hanuman Mandir: 1200 साल पुराना खेड़ापति हनुमान मंदिर! यहां बदलता नजर आता है बजरंगबली का स्वरूप, जानें क्या है मान्यता

Khedapati Hanuman Mandir: भगवान हनुमान के मंदिरों से जुड़ी कई ऐसी मान्यताएं हैं, जो भक्तों के मन में श्रद्धा के साथ जिज्ञासा भी पैदा करती हैं. कहीं बजरंगबली को बाल रूप में पूजा जाता है, तो कहीं उनके रक्षक और संकटमोचक स्वरूप की विशेष मान्यता है. मध्य प्रदेश में भी खेड़ापति हनुमान जी के कई प्राचीन मंदिर हैं, जिनसे स्थानीय लोगों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है. इनमें कुछ मंदिरों को सदियों पुराना माना जाता है, तो कुछ जगहों पर प्रतिमा के स्वरूप को लेकर खास मान्यताएं प्रचलित हैं. अब सवाल है कि आखिर, खेड़ापति हनुमान जी को नगर का रक्षक क्यों माना जाता है? उनके स्वरूप में बदलाव से जुड़ी कथा क्या कहती है? आइए जानते हैं इस आस्था की पूरी कहानी-

खेड़ापति हनुमान जी को क्यों माना जाता नगर का रक्षक?

‘खेड़ापति’ शब्द का संबंध गांव के रक्षक देवता की मान्यता से जोड़ा जाता है. इसी वजह से कई स्थानों पर खेड़ापति हनुमान जी को नगर की रक्षा करने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है. भक्त मानते हैं कि बजरंगबली संकटों से रक्षा करते हैं और कठिन समय में साहस प्रदान करते हैं. मध्य प्रदेश के सुसनेर में स्थित खेड़ापति हनुमान मंदिर-मठ को स्थानीय मान्यताओं में एक हजार साल से अधिक पुराना बताया जाता है. इस मंदिर की पहचान केवल इसकी प्राचीनता से ही नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं के सामूहिक प्रयासों से इसके पुनरुद्धार की कहानी से भी जुड़ी है. वर्ष 1990 में मंदिर की हालत जर्जर थी. इसके बाद स्थानीय भक्तों ने चंदा जुटाकर और श्रमदान करके मंदिर को फिर से संवारने का प्रयास शुरू किया.

क्या सच में बदलता है बजरंगबली का स्वरूप?

हनुमान जी के अलग-अलग स्वरूपों को लेकर देशभर में कई धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं. कहीं उन्हें बाल हनुमान के रूप में पूजा जाता है, तो कहीं वे गदा धारण किए वीर योद्धा के रूप में विराजमान हैं. कुछ स्थानों पर भक्त प्रतिमा के स्वरूप में बदलाव दिखाई देने का दावा भी करते हैं. मध्य प्रदेश के गांधीनगर स्थित एक खेड़ापति मंदिर को लेकर भी ऐसी मान्यता की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें श्रद्धालुओं ने हनुमान जी की प्रतिमा के बाल रूप में दिखाई देने की बात कही थी. हालांकि, इस घटना को प्रमाणित करने वाला स्वतंत्र वैज्ञानिक या ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है.

मंगलवार और शनिवार को पहुंचते हैं भक्त

हनुमान जी की पूजा में मंगलवार और शनिवार का विशेष महत्व माना जाता है. इन दिनों श्रद्धालु मंदिरों में दर्शन करने, हनुमान चालीसा का पाठ करने और सिंदूर व प्रसाद अर्पित करने पहुंचते हैं. कई जगहों पर सुंदरकांड, रामायण पाठ और भंडारे जैसे धार्मिक आयोजन भी होते हैं. खेड़ापति हनुमान मंदिरों से जुड़ी परंपराएं इस बात को दर्शाती हैं कि बजरंगबली को केवल शक्ति के देवता ही नहीं, बल्कि जनजीवन के रक्षक के रूप में भी देखा जाता है. भक्तों के लिए मंदिर में दर्शन करना विश्वास, मनोबल और मानसिक शांति से जुड़ा अनुभव होता है.