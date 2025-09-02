Khatu Shyam Temple: खाटू श्याम मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद, जानिए कब और क्यों रहेगा 48 घंटे नहीं होंगे दर्शन

राजस्थान के सीकर जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर इस सितंबर में कुछ खास कारणों से दो दिनों के लिए बंद रहेगा। मंदिर के श्री श्याम मंदिर कमेटी ने श्रद्धालुओं से अनुरोध किया है कि वे 6 सितंबर 2025 की रात 10 बजे से 8 सितंबर 2025 की शाम तक दर्शन के लिए आने से बचें। अब इसकी वजह क्या है आईए जानते हैं।

दरअसल, इस बंदी का मुख्य कारण है 7 सितंबर को लगने वाला पूर्ण चंद्रग्रहण, जो 9:58 PM से शुरू होकर 1:26 AM तक रहेगा। हिन्दू धर्मशास्त्रों के अनुसार, ग्रहण काल को अशुभ माना जाता है।

ग्रहण में क्यों बंद होते हैं मंदिर

इस दौरान मंदिर की पवित्रता बनाए रखने के लिए दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और मूर्तियों पर कपड़े ढक दिए जाते हैं। ग्रहण समाप्ति के बाद मंदिर की विशेष शुद्धिकरण प्रक्रिया की जाती है, जिसके बाद ही पूजा-अर्चना दोबारा शुरू होती है।

कब खुलेगा मंदिर का मुख्य द्वार

इसके अतिरिक्त 8 सितंबर की शाम, बाबा श्याम का विशेष स्नान और तिलक श्रृंगार आयोजित किया जाएगा। इसकी विधिपूर्वक समाप्ति के बाद शाम 5 बजे मंदिर के द्वार भक्तों के लिए फिर से खोले जाएंगे। मंदिर कमेटी ने भक्तों से सहयोग करते हुए इस आयोजन के दौरान दर्शन न करने की विनम्र अपील की है।

मंदिर को लेकर मान्यताएं

राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी मंदिर को लेकर भक्तों की आस्था अपार है। मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से श्याम बाबा का स्मरण करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। यही वजह है कि हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं और बाबा के दरबार में मत्था टेकते हैं। खास बात यह है कि न सिर्फ राजस्थान बल्कि देशभर से ही नहीं, विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग खाटू श्याम जी के दर्शन करने आते हैं।