Home > एस्ट्रो > Kharmas 2025: क्या होता है खरमास? जानें इसके पीछे छिपे धार्मिक रहस्य

Kharmas 2025: क्या होता है खरमास? जानें इसके पीछे छिपे धार्मिक रहस्य

Kharmas 2025: क्या होता है खरमास और यह हर साल क्यों लगता है. खरमास का हिंदू धर्म में क्या है अर्थ और महत्व, इस तरह के सवाल लोगों के सामने आते हैं, जानतें है इसका अर्थ और धार्मिक महत्व.

By: Tavishi Kalra | Published: December 12, 2025 8:41:45 AM IST

Kharmas 2025: क्या होता है खरमास? जानें इसके पीछे छिपे धार्मिक रहस्य


Kharmas 2025: हिंदू धर्म में खरमास को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है. साल 2025 में खरमास की शुरुआत 15  दिसंबर से हो जाएगी. खरमास का प्रारंभ तक होता है जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं. सूर्य के धनु राशि में प्रवेश के साथ खरमास का समय शुरू हो जाता है. इस दौरान शुभ और मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है.

 गरुड़ पुराण के अनुसार खरमास के दौरान प्राण त्यागने पर सद्गति नहीं मिलती है, इसलिए महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने इच्छामृत्यु के वरदान का प्रयोग कर अपने प्राण खरमास में नहीं त्यागे थे, उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया.

खरमास के दौरान सूर्य देव और गुरु देव बृहस्पति की आराधना की जाती है. मान्यता है कि इस दौरान गुरु देव बृहस्पति के समक्ष भी सूर्य  नतमस्तक हो जाते हैं. धनु राशि गुरु की राशि है. सूर्य अपने प्रभावशाली किरणों को नियंत्रित कर लेते हैं और गुरु देव बृहस्पति के सम्मान में झुक जाते हैं. इसीलिए खरमास के दौरान शुभ कार्य या नए नहीं किए जाते हैं.

खरमास में क्या करें ?

  • खरमास के दौरान दान-पुण्य करना, देवों की आराधना करनी चाहिए.
  • इस दौरान भगवान सूर्य और भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करें,
  • सूर्य को रोज नियम से अर्घ्य देना चाहिए.
  • इस दौरान प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ विशेष फलदायी रहता है.
  • साथ ही खरमास में ग्रहों को शांत करने के लिए रोज पूजा-पाठ करें.

सूर्य धनु राशि में दिसंबर के मध्य से जनवरी के मध्य तक रहते हैं, मकर संक्रांति के दिन सूर्य का राशि परिवर्तन होता है.

खरमास है अर्थ क्या है?

खरमास दो शब्दों से मिलकर बना है, ‘खर’ जिसका मतलब है गधा जो आलस्य और धीमी गति का प्रतीक है, ‘मास’ का अर्थ है महीना, इस तरह खरमास का मतलब है, ऐसा महीना जिसमें ऊर्जा और शुभता कम हो जाती है. यह वह अवधि है जब सूर्य धनु और मीन राशि में रहता है. यह समय लगभग 30 दिनों का होता है.

Saphala Ekadashi 2025: सफला एकादशी कब है? इस दिन करें इन मंत्रों का जाप मिलेगी आपको सफलता

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: dhanu sankranti 2025kharmaskharmas 2025
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सर्दियों में जा रही हैं बच्चों के लिए लेने कपड़े?...

December 6, 2025

अलसी खाने से ये बीमारी होती है ठीक! जानें इसकी...

December 6, 2025

इस विटामिन की कमी से उदास रहते हैं आप, हर...

December 6, 2025

शाम की चाय के साथ बनाएं लच्छेदार और क्रिस्पी पकौड़ा,...

December 6, 2025

न तो पहाड़ और न ही बीच, 2025 में गूगल...

December 6, 2025

शाम के स्नैक्स में बनाएं क्रिस्पी और हेल्दी मसाला मखाना,...

December 6, 2025
Kharmas 2025: क्या होता है खरमास? जानें इसके पीछे छिपे धार्मिक रहस्य

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Kharmas 2025: क्या होता है खरमास? जानें इसके पीछे छिपे धार्मिक रहस्य
Kharmas 2025: क्या होता है खरमास? जानें इसके पीछे छिपे धार्मिक रहस्य
Kharmas 2025: क्या होता है खरमास? जानें इसके पीछे छिपे धार्मिक रहस्य
Kharmas 2025: क्या होता है खरमास? जानें इसके पीछे छिपे धार्मिक रहस्य