Home > धर्म > Kharmas 2025: खरमास में क्या खरीद सकते हैं नए कपड़े? जानें- शुभ या अशुभ

Kharmas 2025: खरमास में क्या खरीद सकते हैं नए कपड़े? जानें- शुभ या अशुभ

Kharmas 2025: खरमास, जिसे मलमास भी कहा जाता है. इस महीने में सूर्य के धनु और मीन राशि में गोचर होता है. इस समय इसी वजह से शुभ व मांगलिक कार्यों पर रोक लगा दी जाती है. पर कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या इस दौरान नए कपड़े खरीद सकते हैं?

By: Shivi Bajpai | Last Updated: December 11, 2025 5:10:42 PM IST

surya devta
surya devta


Buying New Clothes During Kharmas: पंचांग के अनुसार, जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं, तो उस पूरे एक महीने की अवधि को खरमास (Kharmas) या मलमास (Malmas) कहा जाता है. साल 2025 में ये महीने की शुरुआत 16 दिसंबर 2025 से हो रही है और इसकी समाप्ति 15 जनवरी 2026 तक होगी. सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही यह समाप्त हो जाएगा. ज्योतिष शास्त्र अनुसार सूर्य को आत्मा और ऊर्जा कारक माना जाता है.

बृहस्पति (गुरु) की राशि धनु में जब सूर्य प्रवेश करते हैं, तो उनकी ऊर्जा ‘खर’ (गधे) के समान धीमी हो जाती है. इसे गुरु-सूर्य की युति का ‘निर्बल’ समय माना जाता है. इसी कारण, इस पूरे माह में मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, और नए व्यापार की शुरुआत आदि वर्जित माने गए हैं. लेकिन क्या इस दौरान बाकी चीजों की खरीदारी की जा सकती है.

नए कपड़ें खरीदना शुभ या अशुभ?

मांगलिक कार्य: ज्योतिष में मांगलिक कार्य उन्हें माना जाता है जिनका सीधा संबंध जीवन के बड़े संस्कारों, लक्ष्यों से होता है. जैसे गृह प्रवेश, विवाह आदि

वस्त्र खरीदना: नया वस्त्र या कोई भी वस्तु खरीदना एक नियमित खरीदारी है, न कि कोई धार्मिक संस्कार या मांगलिक कार्य. यह सामान्य जीवनचर्या का हिस्सा है. इसलिए, नए कपड़े खरीदने पर खरमास का कोई सीधा प्रतिबंध नहीं होता है.

ग्रहों का प्रभाव: नए वस्त्र खरीदने से जुड़े किसी भी ग्रह (जैसे शुक्र या बुध) की स्थिति पर खरमास का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है, खासकर जब आप उन्हें पहनने का इरादा रखते हैं.

हालांकि नए कपड़े खरीदना शुभ है, लेकिन यदि आप कोई बहुत बड़ी, कीमती, या निवेश से जुड़ी खरीदारी कर रहे हैं (जैसे लाखों का सोना, वाहन या घर) और अगर आप उसे कुछ दिन के लिए टाल सकते हैं, तो मकर संक्रांति के बाद ही करना अधिक फलदायी हो सकता है. पर कपड़े खरीदना इस श्रेणी में नहीं आता. इसलिए खरमास में आपको केवल उन बड़े संस्कारों से बचना चाहिए, जो आपके जीवन में कोई स्थायी और बड़ा बदलाव लाते हैं.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: inauspiciouskharmas 2025kharmas month
