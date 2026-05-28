Ketu Transit 2026: 29 मई से बदलेगी केतु की चाल, इन राशियों को मिल सकते हैं धन लाभ और सफलता

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Ketu Transit 2026: ज्योतिष शास्त्र में केतु को एक रहस्यमयी और प्रभावशाली ग्रह माना जाता है. इसे अचानक होने वाली घटनाओं, अप्रत्याशित बदलावों और कर्मफल से जोड़कर देखा जाता है. हालांकि केतु को पाप ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन इसका प्रभाव हमेशा नकारात्मक नहीं होता. कई बार यह व्यक्ति के जीवन में ऐसे सकारात्मक बदलाव भी लाता है, जो लंबे समय तक लाभ पहुंचाते हैं.
1 अगस्त 2026 तक बनी रहेगी यह स्थिति
इस समय केतु मघा नक्षत्र में स्थित हैं और 29 मई 2026 को वह मघा नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं. ज्योतिषीय गणना के अनुसार यह स्थिति 1 अगस्त 2026 तक बनी रहेगी. ऐसे में कई राशियों के जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि इस दौरान कुछ राशियों को आर्थिक राहत, करियर में प्रगति और रुके हुए कार्यों में सफलता मिल सकती है. आइए जानते हैं किन राशियों पर केतु का यह परिवर्तन शुभ असर डाल सकता है.
मेष राशि: व्यापार और करियर में मिल सकते हैं नए अवसर
मेष राशि के जातकों के लिए यह समय नए अवसर लेकर आ सकता है. खासतौर पर व्यापार से जुड़े लोगों को अच्छे मौके मिल सकते हैं. इस दौरान आत्मविश्वास में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और लोग आपकी बातों से प्रभावित हो सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा. हालांकि खर्चों में बढ़ोतरी होने की संभावना भी है, इसलिए आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा.
मिथुन राशि: सेहत और आर्थिक स्थिति में आ सकता है सुधार
मिथुन राशि वालों के लिए केतु का यह नक्षत्र परिवर्तन राहत देने वाला साबित हो सकता है. लंबे समय से चल रही परेशानियां धीरे-धीरे कम हो सकती हैं और स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिल सकता है. ज्योतिषीय संकेत बताते हैं कि अचानक धन लाभ होने की संभावना है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. इसके अलावा कामकाज में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं और रुके हुए कार्यों में गति आ सकती है.
सिंह राशि: भाग्य का मिलेगा साथ
सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय शुभ संकेत लेकर आ सकता है. संपत्ति, वाहन या घर से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है. लंबे समय से अटके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है. दोस्तों और करीबी लोगों का सहयोग मिलेगा, जिससे कई मुश्किल काम आसान हो सकते हैं. इसके अलावा यात्रा के योग भी बन रहे हैं, जो लाभदायक साबित हो सकते हैं.
तुला राशि: निवेश से मिल सकता है लाभ
तुला राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक दृष्टि से फायदेमंद रह सकता है. पुराने निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं और आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों के लिए प्रमोशन या वेतन वृद्धि की संभावना बन रही है. हालांकि स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी. नियमित दिनचर्या और संतुलित खानपान लाभदायक रहेगा.
धनु राशि: अटके कामों में मिलेगी सफलता
धनु राशि के लोगों के लिए यह समय राहत और स्थिरता लेकर आ सकता है. कामकाज में आ रही बाधाएं धीरे-धीरे खत्म हो सकती हैं. नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन रहे हैं. लंबे समय से रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा और यात्रा के योग भी बन सकते हैं.
क्यों खास माना जाता है केतु का यह परिवर्तन?
ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्र परिवर्तन को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. केतु जब किसी नए चरण में प्रवेश करता है, तो उसका असर व्यक्ति के करियर, आर्थिक स्थिति, रिश्तों और मानसिक स्थिति पर भी पड़ सकता है. मघा नक्षत्र को राजसी और प्रभावशाली नक्षत्र माना जाता है. ऐसे में केतु का इस नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश कई लोगों के लिए नए अवसर और अचानक बदलाव लेकर आ सकता है. हालांकि ज्योतिषीय प्रभाव व्यक्ति की कुंडली और ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करते हैं, इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर माना जाता है.