Ketu Transit 2026: 29 मई से बदलेगी केतु की चाल, इन राशियों को मिल सकते हैं धन लाभ और सफलता

Ketu Transit 2026: ज्योतिष शास्त्र में केतु को एक रहस्यमयी और प्रभावशाली ग्रह माना जाता है. इसे अचानक होने वाली घटनाओं, अप्रत्याशित बदलावों और कर्मफल से जोड़कर देखा जाता है. हालांकि केतु को पाप ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन इसका प्रभाव हमेशा नकारात्मक नहीं होता. कई बार यह व्यक्ति के जीवन में ऐसे सकारात्मक बदलाव भी लाता है, जो लंबे समय तक लाभ पहुंचाते हैं.

1 अगस्त 2026 तक बनी रहेगी यह स्थिति

इस समय केतु मघा नक्षत्र में स्थित हैं और 29 मई 2026 को वह मघा नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं. ज्योतिषीय गणना के अनुसार यह स्थिति 1 अगस्त 2026 तक बनी रहेगी. ऐसे में कई राशियों के जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि इस दौरान कुछ राशियों को आर्थिक राहत, करियर में प्रगति और रुके हुए कार्यों में सफलता मिल सकती है. आइए जानते हैं किन राशियों पर केतु का यह परिवर्तन शुभ असर डाल सकता है.