केतन मर्डर केस: सिया को मिलेगी इन 4 नरकों में सजा! कानून से बच भी गई तो क्या? यमराज करेंगे पूरा न्याय

Ketan Murder Case: पुणे के लोहागढ़ फोर्ट में केतन अग्रवार की हुई हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है. कोर्ट और कानून इस केस के सबूतों, दलीलों और तारीखों में उलझी हुई है. लेकिन सनातन धर्म के मुताबिक, यमराज के दरबार में केतन को जरूर न्याय मिलेगा. इस हत्याकांड में साजिश रचने और हत्या की बात सामने आई है. धोखे और हत्या के लिए गरुड़ पुराण में कुछ दंड निर्धारित किए गए हैं.

शादी से पहले तोड़ा भरोसा

पुलिस जांच के मुताबिक, केतन मंगेतर सिया से बहुत प्यार और विश्वास करता था. लेकिन सिया ने उसे लोहागढ़ किले पर ले जाकर पीछे से गहरी खाई में धक्का दे दिया. अपनों को दिए जाने वाले धोखे के लिए गरुड़ पुराण के ‘प्रेत कल्प’ में विस्तार से चर्चा की गई है.

शूलप्रोतम नरक

गरुड़ पुराण के मुताबिक, जो भी व्यक्ति किसी के भरोसे का कत्ल करता है, उसे विश्वासघाती कहा गया है. इस तरह के पाप करने वालों को शूलप्रोतम नरक में डाला जाता है. जहां यमदूत उन्हें नुकीले और धधकते पिरोते हैं और पक्षी भी उन्हें नोंच खाते हैं.

हत्या की रची साजिश

जांच में सामने आया है कि इतनी गर्मी में चेतन का हुडी पहनना, साथ ही बाली ट्रिप पर रुकवाले के लिए पासपोस्ट चुराकर गुमराह करना. ये सब एक सोची-समझी साजिश के तहत किया गया था. सनातन ग्रंथों में इस तरह ठंडे दिमाग से साजिश करने वाली आपराधिक और तामसिक सोच पर कड़ा संज्ञान लिया गया है.

कुम्भीपाक नरक

गरुड़ पुराण के मुताबिक, जो व्यक्ति पूरी तरह होश में इस तरह की साजिश रचकर किसी निर्दोष की जान लेता है, उसे कुम्भीपाक नरक में सजा दी जाती है. जहां कड़ाहों में खौलता हुआ तेल में हत्यारों की आत्माओं को डुबो दिया जाता है.

असिपत्रवन नरक

गरुड़ पुराण में साफ लिखा गया है कि जीवनसाथी या परिवार को धोखा देने वालों को असिपत्रवन नरक में सजा मिलती है. जिसमें भयानक जंगल होता है और तलवार की धार वाले पत्ते. यमदूत पापी को जंगल में दौड़ाते हैं और पत्ते उनके टुकड़े-टुकड़े कर देते हैं.

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कालसूत्रम नरक

पीछे से छिपकर वार करने वाले पापियों को कालसूत्रम नरक में सजा दी जाती है. उन्होंने तपती तांबे जैसी जमीन पर लिटा कर पीटा जाता है. भले ही अपराधी धरती पर बच जाए. लेकिन चित्रगुप्त की डायरी में उनके हर कर्म दर्ज होते हैं. यमलोक में सजा के बाद पापियों को कई जन्मों तक रेंगने वाले कीड़ों का जन्म लेकर भटकना पड़ता है.

Disclaimer: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. INKHABAR इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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