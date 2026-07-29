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केशवनाथेश्वर मंदिर: गुफा के अंदर स्वयंभू शिवलिंग, घुटनों के बल जाने पर ही होते हैं दर्शन, रहस्यमयी है बहता पानी

Keshavnatheshwar Shiv Temple: क्या आपने कभी ऐसे शिव मंदिर के बारे में सुना है, जहां भगवान के दर्शन करने के लिए सिर झुकाना ही नहीं, बल्कि घुटनों के बल चलकर गुफा में प्रवेश करना पड़ता है? जी हां, ये है कर्नाटक के मुदूर गांव में गुफा के अंदर भगवान शिव का अद्भुत श्री केशवनाथेश्वर मंदिर है, जहां तक पहुंच पाना हर किसी के बस की बात नहीं है.

By: Lalit Kumar | Published: July 29, 2026 11:58:08 AM IST

कर्नाटक का केशवनाथेश्वर मंदिर, जहां गुफा के अंदर विराजमान है स्वयंभू शिवलिंग. (AI)
कर्नाटक का केशवनाथेश्वर मंदिर, जहां गुफा के अंदर विराजमान है स्वयंभू शिवलिंग. (AI)


Keshavnatheshwar Shiv Temple: क्या आपने कभी ऐसे शिव मंदिर के बारे में सुना है, जहां भगवान के दर्शन करने के लिए सिर झुकाना ही नहीं, बल्कि घुटनों के बल चलकर गुफा में प्रवेश करना पड़ता है? जी हां, ये है कर्नाटक के मुदूर गांव में गुफा के अंदर भगवान शिव का अद्भुत श्री केशवनाथेश्वर मंदिर है, जहां तक पहुंच पाना हर किसी के बस की बात नहीं है. प्रकृति की गोद में बसा केशवनाथेश्वर मंदिर अपनी अनोखी बनावट, रहस्यमयी गुफा और चमत्कारी जलधारा के कारण श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. मान्यता है कि यहां बहने वाले पवित्र कुंड के जल से स्नान करने पर कई प्रकार के रोगों से राहत मिलती है. यही वजह है कि सावन और महाशिवरात्रि जैसे अवसरों पर यहां भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है.

घने पहाड़ों और चट्टानों के बीच स्थित केशवनाथेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन और आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है. मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका गर्भगृह प्राकृतिक गुफा के भीतर बना हुआ है, जहां पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को झुककर या कई जगह घुटनों के बल आगे बढ़ना पड़ता है. भक्त इसे भगवान शिव के प्रति समर्पण और विनम्रता का प्रतीक मानते हैं.

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गुफा के भीतर स्वयंभू शिवलिंग

स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, मंदिर में स्थापित शिवलिंग स्वयंभू है. गुफा के अंदर हमेशा ठंडक बनी रहती है और वातावरण बेहद शांत एवं आध्यात्मिक महसूस होता है. जैसे-जैसे श्रद्धालु अंदर बढ़ते हैं, वैसे-वैसे भक्ति का भाव और गहरा होता जाता है.

रहस्यमयी है बहता पानी

मंदिर की एक और विशेषता है गुफा के भीतर और आसपास लगातार बहने वाली प्राकृतिक जलधारा. आश्चर्य की बात यह है कि गर्मी के मौसम में भी यह पानी पूरी तरह सूखता नहीं है. स्थानीय लोग इसे भगवान शिव का आशीर्वाद मानते हैं. मान्यता है कि इस पवित्र जल से स्नान करने या इसे श्रद्धा से स्पर्श करने पर त्वचा संबंधी समस्याओं सहित कई कष्टों से राहत मिलती है. हालांकि, इन मान्यताओं को केवल धार्मिक आस्था के रूप में देखा जाता है.

सावन में उमड़ती है भक्तों की भीड़

सावन के महीने, महाशिवरात्रि और सोमवार के दिन यहां हजारों श्रद्धालु जलाभिषेक करने पहुंचते हैं. मंदिर परिसर में प्राकृतिक हरियाली, पहाड़ी झरने और शांत वातावरण इसे धार्मिक स्थल के साथ-साथ पर्यटन की दृष्टि से भी खास बनाते हैं.

प्राकृतिक सुंदरता भी करती आकर्षित

मंदिर के आसपास फैली चट्टानें, हरियाली और पहाड़ों से रिसता पानी यहां आने वाले पर्यटकों को भी खूब आकर्षित करता है. कई श्रद्धालु दर्शन के बाद कुंड के पास कुछ समय ध्यान और पूजा-अर्चना में बिताते हैं.

आस्था और प्रकृति का अनूठा संगम

केशवनाथेश्वर मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि प्रकृति और अध्यात्म का अद्भुत संगम भी है. गुफा के भीतर झुककर भगवान शिव के दर्शन करना श्रद्धालुओं को विनम्रता का संदेश देता है, जबकि प्राकृतिक जलधारा इस स्थान के रहस्य और आकर्षण को और बढ़ा देती है. यही वजह है कि यह मंदिर हर साल हजारों श्रद्धालुओं और प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करता है.

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