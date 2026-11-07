Laksha Deepam: हर 6 साल पर 1 लाख दीये! क्या है ‘लक्ष दीपम’ की परंपरा; केरल के इस मंदिर में क्यों मनाई जाती है?

Padmanabhaswamy Temple Laksha Deepam: भारत में मंदिरों की परंपराएं और उनसे जुड़ी मान्यताएं हमेशा से लोगों को आकर्षित करती रही हैं. कहीं भगवान को 56 भोग लगाए जाते हैं, तो कहीं हजारों दीप जलाकर विशेष पूजा की जाती है. लेकिन क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है, जहां एक साथ एक-दो हजार नहीं, बल्कि पूरे 1 लाख दीये जलाए जाते हैं? इतना ही नहीं, इस अद्भूत आयोजन के लिए भक्तों को 6 साल तक इंतजार करना पड़ता है. केरल के तिरुवंनतपुरम स्थित श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर में होने वाला यह आयोजन ‘लक्ष दीपम’ कहलाता है. रात के अंधेरे में जब मंदिर का कोना-कोना दीपों से जगमगा उठता है, तो ऐसा लगता है मानो धरती पर तारों की रोशनी उतर आई हो. लेकिन आखिर यह परंपरा क्यों शुरू हुई और इसका धार्मिक महत्व क्या है? चलिए जानें.

‘लक्ष दीपम’ की परंपरा क्या है?

‘लक्ष दीपम’ का मतलब है एक लाख दीये. इस मौके पर, केरल के मशहूर श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर और उसके परिसर को एक लाख तेल के दीयों से रोशन किया जाता है. यह इवेंट हर छह साल में एक बार होता है और इसे मंदिर के सबसे ज़रूरी धार्मिक रीति-रिवाजों में से एक माना जाता है. केरल टूरिज्म के मुताबिक, लक्ष दीपम 56 दिन लंबे मुराजपम रस्म का आखिरी समारोह है. इस दौरान, मंदिर परिसर में खास वैदिक मंत्र पढ़े जाते हैं.

मुराजपम 56 दिनों तक क्यों मनाया जाता है?

मुराजपम का मतलब है लगातार प्रार्थना या मंत्रों का जाप. इस रस्म में, वैदिक विद्वान ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद से मंत्र पढ़ते हैं. यह पूरी प्रक्रिया सात स्टेज में होती है, हर स्टेज आठ दिनों तक चलती है. इस तरह, यह धार्मिक रस्म 56 दिनों तक चलती है. हर आठ दिन में, मंदिर में एक खास जुलूस निकाला जाता है. इसमें भगवान पद्मनाभस्वामी, भगवान नरसिंह और भगवान कृष्ण की मूर्तियों को पारंपरिक गाड़ियों पर बिठाकर मंदिर परिसर में घुमाया जाता है.

लक्ष्य दीपम हर छह साल में ही क्यों मनाया जाता है?

यह परंपरा मंदिर के धार्मिक कैलेंडर और मुराजपम रस्म से जुड़ी है. मुराजपम हर छह साल में होता है, और आखिरी दिन, मकर संक्रांति को लक्ष्य दीपम मनाया जाता है. एक लाख दीये जलाना सिर्फ रोशनी का त्योहार नहीं है, बल्कि 56 दिनों की वैदिक साधना पूरी होने का भी प्रतीक है. ऐसा माना जाता है कि यह रस्म भगवान का आशीर्वाद, राज्य की खुशहाली और लोगों की भलाई के लिए की जाती है.

यह परंपरा किसने शुरू की?

इतिहास के अनुसार, लक्ष्य दीपम की शुरुआत त्रावणकोर के उस समय के राजा मार्तंड वर्मा के राज में हुई थी. इसे पहली बार साल 1750 में मनाया गया था. उन्होंने मंदिर में मुराजपम और लक्ष्य दीपम जैसी बड़ी धार्मिक परंपराओं को बढ़ावा दिया. आज भी यह इवेंट केरल की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक अहम हिस्सा है. एक लाख दीयों का जलाना, वैदिक मंत्रों का जाप, और भगवान की बड़ी शोभायात्रा इसे देश के सबसे अनोखे धार्मिक इवेंट में से एक बनाती है.