इन 5 जीवों को घर में पालना बहुत शुभ! दिन-दूनी रात चौगुनी होने लगेगी तरक्की, धन की भी नहीं होगी कमी!

Lucky Pet Animal: सनातन धर्म में हर एक चीज का विशेष महत्व है. धर्म शास्त्रों में भी इन सभी चीजों का जिक्र है. घर में पालतू जीव-जंतु और पशु-पक्षियों का भी उल्लेख मिलता है. ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि, जीव-जंतुओं को पालना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह न केवल भावनात्मक जुड़ाव और खुशी देता है, बल्कि वास्तु और ज्योतिष के अनुसार घर में सकारात्मक ऊर्जा, धन, सुख-समृद्धि और सौभाग्य भी लाता है. मतलब जो लोग घर में इन चीजों को पालते हैं उनको बहुत ही लाभ हो सकता है. यही वजह है कि, लोग अपने घर में पशु-पक्षी पालते हैं. इसमें कुछ ऐसे भी पशु-पक्षी हैं जो आपके लिए लकी साबित हो सकते हैं.

मान्यता है कि, जो लोग पशु-पक्षी पालते हैं, उनके लिए वे सौभाग्य का प्रतीक माने जाते हैं. इन लोगों के घर में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लगती है. कभी भी धन-दौलत की कमी नहीं होने पाती है. कुल मिलाकर घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है. अब सवाल है कि आखिर घर में किन जीवों को पालना शुभ है? किन जीवों को पालने से क्या लाभ होता है? इस बारे में बता रहे हैं उन्नाव के ज्योतिषाचार्य ऋषिकांत मिश्र शास्त्री-

घर में किन जीव-जंतुओं को पालना शुभ

मछलियां: वास्तु शास्त्र के अनुसार, मछलियों को शुभ माना गया है. इसलिए घर में मछलियों को पालना अच्छा कहा जाता है. अगर कोई अपने घर में मछलियां पालता है तो इससे उसके घर में खुशियां आती हैं. सुख-शांति हमेशा बनी रहती है. मछलियों को धन का प्रतीक भी कहा जाता है.

कछुआ: घर में कछुआ पालना भी शुभ कहा गया है. अगर आप घर में कछुआ पालते हैं तो उससे धन की परेशानियां दूर होती हैं. कछुआ पालने से घर में मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है. धन की लक्ष्मी के आशीर्वाद से कभी हाथ तंग नहीं रहता है.

खरगोश: ज्योतिषाचार्य के अनुसार, घर में खरगोश को पालना काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है. खरगोश का घर आगमन शुभ संकेत होता है. माना जाता है कि घर में खरगोश पालने से नकारात्मकता बाहर चली जाती है और हमेशा सकारात्मक माहौल बन रहता है.

बिल्ली: घर में राशि के अनुसार बिल्ली पालना भी बहुत शुभ माना जाता है. इसे पालने से स्वास्थ्य लाभ होते हैं. जिन लोगों में सुस्ति छाई रहती है, उनके लिए बिल्ली पालना अच्छा होता है. इसके अलावा, बिल्लियां स्ट्रेस से निपटने में मदद करती हैं.

घोड़ा: घोड़ा पालना भी शुभ है. घोड़ा सिर्फ पालतू जानवर ही नहीं, स्ट्रेस रिलीवर भी होते हैं. पूरी दुनिया में हॉर्स थेरेपी काफी फेमस है, जो इंसानों को तनाव और अवसाद से निजात दिलाती है. इसके लिए घोड़ों को खुश रखना भी बेहद जरूरी है, इसलिए इन्हें 2 से 3 घंटे खुले वातावरण में छोड़ देना चाहिए.

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