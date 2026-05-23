Kedarnath Yatra News: आस्था के आगे हार गई मुश्किलें! एक पैर के सहारे कठिन यात्रा करके  केदारनाथ पहुंचा दिव्यांग भक्त,कहानी कर देगी भावुक

Kedarnath Yatra News: अगर श्रद्धा सच्ची हो तो कोई भी मुश्किल इंसान का रास्ता नहीं रोक सकती. केदारनाथ धाम से सामने आई एक तस्वीर ने यही बात फिर साबित कर दी. जहां एक दिव्यांग साधु भक्त एक पैर के सहारे कठिन पैदल यात्रा पूरी कर बाबा केदार के दर्शन करने पहुंचा. उसकी आस्था और हिम्मत को देखकर हर कोई भावुक हो गया.

इन दिनों केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है. देशभर से लाखों भक्त बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. इसी बीच एक ऐसा भक्त भी धाम पहुंचा जिसने अपनी मजबूत इच्छाशक्ति से लोगों का दिल जीत लिया.

एक पैर के सहारे तय किया कठिन सफर

बताया जा रहा है कि साधु भक्त का एक पैर नहीं है. इसके बावजूद उसने हार नहीं मानी और एक पैर के सहारे बैठ-बैठकर पूरी यात्रा तय की. कई जगहों पर कठिन चढ़ाई और खराब रास्तों के बावजूद उसकी श्रद्धा कमजोर नहीं पड़ी.करीब 7 दिनों के संघर्ष के बाद आखिरकार वह बाबा केदार के दरबार पहुंच गया. धाम पहुंचने के बाद उसके चेहरे पर अलग ही खुशी दिखाई दी. वहां मौजूद लोग भी उसकी आस्था और जज्बे को देखकर हैरान रह गए.

यात्रा मार्ग की परेशानी भी बताई

हालांकि भक्त ने यात्रा के दौरान होने वाली परेशानियों का भी जिक्र किया. उसने कहा कि पैदल यात्रा मार्ग पर घोड़े-खच्चरों की वजह से पैदल चलने वाले यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.उसका कहना था कि कई जगह रास्ता इतना व्यस्त हो जाता है कि यात्रियों के लिए चलना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में प्रशासन को पैदल यात्रियों की सुविधा पर और ध्यान देना चाहिए.

पैदल यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं का उत्साह भी चर्चा में

वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश से 15 श्रद्धालुओं का एक दल भी पैदल बद्रीनाथ यात्रा पर निकला है. यह यात्री 3 मई को यात्रा शुरू कर चुके हैं और अब रुद्रप्रयाग पहुंच चुके हैं.बताया जा रहा है कि ये श्रद्धालु एक दिन में करीब 100 किलोमीटर तक सफर तय कर रहे हैं. बद्रीनाथ के दर्शन के बाद ये लोग केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा भी पैदल ही करेंगे.तेज धूप और गर्मी के बावजूद इन श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हो रहा है. जहां रात होती है, वहीं रुककर ये लोग अगले दिन फिर यात्रा शुरू कर देते हैं.

केदारनाथ यात्रा में रोज उमड़ रही भारी भीड़

इस बार केदारनाथ यात्रा ने पुराने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. सिर्फ एक महीने में ही साढ़े सात लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं.हर दिन 25 से 30 हजार श्रद्धालु धाम पहुंच रहे हैं. यात्रा मार्ग से लेकर मंदिर परिसर तक भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं.रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने कहा कि प्रशासन लगातार यात्रा व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहा है. यात्रियों से फीडबैक लेकर सुविधाओं को और बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि यात्रा सुरक्षित और सुगम बनी रहे.