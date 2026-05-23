Kedarnath Yatra 2026: केदारनाथ यात्रा में इस बार दिखा भक्तों का जबरदस्त उत्साह, सिर्फ 30 दिनों में पहुंचे 7.5 लाख श्रद्धालु

Kedarnath Yatra 2026: उत्तराखंड में स्थित बाबा केदारनाथ धाम इस बार आस्था का नया इतिहास रच रहा है. कपाट खुलने के महज 30 दिनों के भीतर 7.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं. इतनी बड़ी संख्या में यात्रियों का पहुंचना अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड माना जा रहा है.

भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल केदारनाथ धाम हर साल लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बनता है, लेकिन इस बार यात्रा में भक्तों का उत्साह पिछले कई वर्षों से ज्यादा देखने को मिल रहा है.

रिकॉर्ड संख्या में पहुंचे श्रद्धालु

इस साल केदारनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है. खास बात यह है कि भारी संख्या में भक्तों के पहुंचने के बावजूद यात्रा व्यवस्थाएं काफी हद तक सुचारू बनी हुई हैं. राज्य सरकार और जिला प्रशासन लगातार यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखने में जुटे हुए हैं.यात्रा मार्ग पर सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना न करना पड़े.

प्रशासन ने किए कई बड़े इंतजाम

बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने कई अहम फैसले लिए हैं. दर्शन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए टोकन सिस्टम लागू किया गया है ताकि श्रद्धालुओं को लंबे समय तक लाइन में खड़ा न रहना पड़े.इसके अलावा ऊंचाई वाले इलाकों में ऑक्सीजन की कमी को ध्यान में रखते हुए जगह-जगह ऑक्सीजन बूथ और मोबाइल हेल्थ यूनिट भी तैनात की गई हैं.बुजुर्ग और दिव्यांग श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं का भी विस्तार किया गया है. वहीं प्रशासन ने साफ कर दिया है कि आम श्रद्धालुओं की सुविधा सबसे पहले है, इसलिए वीआईपी कल्चर को सीमित रखा जा रहा है.

स्थानीय लोगों को मिल रहा बड़ा फायदा

केदारनाथ यात्रा का सीधा असर स्थानीय कारोबार पर भी देखने को मिल रहा है. होटल, गेस्ट हाउस, दुकानदार, घोड़ा-खच्चर सेवा और स्थानीय परिवहन से जुड़े लोगों की आमदनी में इस बार काफी बढ़ोतरी हुई है.स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि केदारनाथ यात्रा सिर्फ धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि पहाड़ी क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव भी है.

यात्रा पर जाने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

अगर आप भी केदारनाथ यात्रा की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है.सबसे पहले यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं. बिना पंजीकरण यात्रा में दिक्कत हो सकती है. इसके अलावा ऊंचाई वाले क्षेत्र में जाने से पहले स्वास्थ्य जांच करवाना भी जरूरी माना जा रहा है.पहाड़ों में मौसम तेजी से बदलता है, इसलिए मौसम अपडेट लगातार देखते रहें और प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करें.साथ ही पर्यावरण का भी खास ध्यान रखें. प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें और यात्रा मार्ग को साफ रखने में सहयोग करें.

आस्था के साथ व्यवस्थाओं की भी हो रही तारीफ

केदारनाथ यात्रा 2026 सिर्फ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की वजह से ही चर्चा में नहीं है, बल्कि बेहतर व्यवस्थाओं और प्रशासनिक तैयारी की वजह से भी इसकी सराहना हो रही है.आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है. ऐसे में प्रशासन लगातार यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने की कोशिश कर रहा है.