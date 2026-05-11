कौन सा तप या व्रत करूं… जिससे भगवान मेरी मनोकामना पूरी कर दें? प्रेमानंद महाराज ने बता दिया तरीका

Sant Premanand Ji Maharaj: भारत आदिकाल से साधू-संतों की भूमि रही है. आज सबसे ज्यादा चर्चित रहने वाले साधु-संतों में प्रेमानंद जी महाराज का भी नाम है. उनकी लोकप्रियता विदेशों तक फैली हुई है. महाराज की दिव्य विभूति, जिन्होंने अपनी मधुर वाणी और भक्तिमय जीवन से लाखों लोगों को प्रेरित किया है. उनके प्रवचन काफी प्रेरणादायक होते हैं. यही वजह है कि, महाराज के प्रवचन सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं, जिनमें वो तमाम तरह के सवालों का जवाब देते हैं. इसी क्रम में एक भक्त ने संत प्रेमानंद जी से पूछा कि, वह कौन सा तप या व्रत करे कि उसकी मनोकामना पूरी हो जाए. या ईश्वर से प्रार्थना कैसे करे. जानिए आखिर इस सवाल पर वृंदावन से रसिक संत प्रेमानंद महाराज जी ने क्या जवाब दिया-
भगवान से प्रार्थना की तीन प्रमुख पद्धति
वीडियो के जरिए भक्त का सवाल था कि, कौन सा तप या व्रत करने से मनोकामना पूरी होगी? इस पर संत प्रेमानंद जी ने भक्त को बहुत ही आसान तरीके से समझाया. इसके लिए उन्होंने तीन पद्धति बताई है पहला- करके भगवान से लेना, दूसरा- होके भगवान से लेना और तीसरा- लेने की इच्छा ही नहीं रखना केवल भगवान के हो जाना.
किस व्रत से मनोकामना होगी पूरी
- संत प्रेमानंद जी महाराज से जब भक्त ने पूछा कि, वह कौन सा तप या व्रत करे कि भगवान उनसे प्रसन्न होकर उनकी सभी कामनाएं पूरी कर दें. इस पर प्रेमानंद जी कहते हैं कि एकादशी और सोमवार का व्रत करें. इसके अलावा, भगवान शिव की उपासना, जलाभिषेक, नाम जप, पाठ, दान-पुण्य करने से भक्तों की सभी इच्छाएं शीघ्र पूरी हो सकती हैं.
- प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि आप भगवान कृष्ण और राधा रानी से प्रार्थना करें और कहें कि जैसी हूं आपकी हूं आप मेरी सभी आवश्यकताओं को पूरी करो. पूरी तरह से भगवान के हो जाओ और उनसे कहो कि आप अपने हिसाब से मेरा देख लीजिए. मेरे लिए सही है वो करिए.
- प्रेमानंद जी कहते हैं कि, ईश्वर का भजन करिए और कहिए कि आपकी कामनाएं शांत हो जाए. कामनाओं का शांत हो जाना ही भजन का फल है, क्योंकि हमारे कामनओं की पूर्ति कभी नहीं हो सकती है. लेने की इच्छा नहीं रखें क्योंकि सब व्यवस्था अपने आप हो जाता है. पूरी तरह से भगवान के हो जाओ.