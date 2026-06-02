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रहस्यों से भरा है हनुमान जी का यह मंदिर! बजरंगबली के चरणों में स्त्री रूप में बैठे शनिदेव, पढ़िए ऐसा क्यों

Kashtbhanjan Hanuman Mandir: भारत के मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं, बल्कि प्राचीन विज्ञान, खगोल-विद्या, वास्तुकला और सामाजिक चेतना के केंद्र रहे हैं. कई मंदिरों का रहस्य आज भी जिंदा है. आज हम ऐसे ही एक रहस्यमयी मंदिर के बारे में जानेंगे. खास बात यह है कि, इस मंदिर में हनुमान जी के चरणों में शनिदेव बैठे हैं, जो स्त्री रूप में है. पढ़िए दिलचस्प किस्सा-

By: Lalit Kumar | Published: June 2, 2026 6:21:41 PM IST

जानिए, कष्टभंजन हनुमान मंदिर की विशेषता. (AI)
जानिए, कष्टभंजन हनुमान मंदिर की विशेषता. (AI)


Kashtbhanjan Hanuman Mandir: भारत हमेशा से अपनी गहरी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ज्ञान परंपराओं के लिए जाना जाता है. यहां के मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं, बल्कि प्राचीन विज्ञान, खगोल-विद्या, वास्तुकला और सामाजिक चेतना के केंद्र रहे हैं. कई मंदिरों का रहस्य आज भी जिंदा है. इसी क्रम में आज हम ऐसे ही हनुमान मंदिर पर बात करेंगे. जी हां, गुजरात के सारंगपुर में कष्टभंजन हनुमानजी का एक किले के समान विशाल और भव्य मंदिर है. यह कष्टभंजन (दुखों को कुचलने वाले) के रूप में हनुमान को समर्पित है. यहां हनुमान जी सोने के सिंहासन पर विराजमान हैं. खास बात यह है कि, हनुमान जी के चरणों में शनिदेव बैठे हैं, जो स्त्री रूप में है. हनुमान जी की प्रतिमा के आसपास वानर सेना भी दिखाई देती है. मान्यता है कि, यदि कुंडली में शनि दोष है, तो वह कष्टभंजन के दर्शन से दूर हो जाता है. इस मंदिर एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा जुड़ा है.

कैसा दिखाई देता है हनुमान जी का यह मंदिर 

सारंगपुर का कष्टभंजन हनुमान मंदिर किसी किले की तरह दिखाई देता है. इसका स्वरूप बहुत ही भव्य है. मंदिर अपने पौराणिक महत्व, सुंदरता और भव्यता की वजह से काफी प्रसिद्ध है. कष्टभंजन हनुमानजी सोने के सिंहासन पर विराजमान हैं. यहां हनुमान जी को महाराजाधिराज के नाम से भी जाना जाता है. हनुमान जी की प्रतिमा के आसपास वानर सेना दिखाई देती है.

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शनि को क्यों धारण करना पड़ा स्त्री रूप 

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, बात उस समय की है जब शनिदेव का प्रकोप काफी बढ़ चुका था. लोगों को कई दुखों और परेशानियों का सामना करना पड़ा रहा था. चारो-ओर से चीखें सुनाई देने लगी थी. शनि के प्रकोप से बचाने के लिए भक्तों ने हनुमान जी से प्रार्थना की. तब हनुमान जी ने शनिदेव को दंड देने का निश्चय किया. इधर, जब शनिदेव को ये बात पता चली तो वे डर गए थे. क्योंकि, शनिदेव ये जानते थे कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और वे स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते हैं. इसलिए शनि ने स्त्री का रूप धारण किया और हनुमान जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे. फिर, हनुमान जी उन्हें अपनी भूल सुधारने को कहा और शनिदेव को क्षमा कर दिया. 

हनुमान जी के भक्तों पर नहीं होगा शनि दोष

क्षमा मिलने के बाद शनिदेव ने हनुमान जी से कहा कि उनके भक्तों पर शनि दोष का असर नहीं होगा. इस मंदिर में इसी प्रसंग के आधार पर शनिदेव को हनुमानजी के चरणों में स्त्री रूप में पूजा जाता है. भक्तों के कष्टों का निवारण करने की वजह से इस मंदिर को कष्टभंजन हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है. इसीलिए कहा जाता कि, अगर शनि के प्रकोप से बचना है, तो हनुमान जी की शरण लेनी चाहिए. 

हनुमान जी और शनिदेव का रिश्ता 

हनुमान जी और शनिदेव का क्या रिश्ता है, इसके लिए भी कई किस्से प्रसिद्ध हैं. एक किस्सा के अनुसार, जब हनुमान जी समुद्र पार कर लंका गए, तो बाद में वो रावण के दरबार में भी गए. लेकिन उस समय वहां उन्होंने शनि को रावण की सीढ़ियों के नीचे बंधे हुए पाया. उन्होंने शनिदेव को उस बंधन से मुक्त कराया. जब हनुमान जी लंका दहन के बाद वापस आ रहे थे, तो शनिदेव ने वादा किया था कि वो हनुमान जी के भक्तों को परेशान नहीं करेंगे. वो वचन शनिदेव आज तक निभा रहे हैं.

Tags: Dharmhanuman templeKashtbhanjan Hanuman Mandir
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