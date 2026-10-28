Karwa Chauth Sargi Thali 2026 Mistakes: व्रत में भूलकर भी न करें ये गलतियां, जानें सरगी में क्या खाएं और किन बातों का रखें ध्यान

Karwa Chauth Sargi Thali 2026 Mistakes: हिंदू संस्कृति में करवा चौथ का त्योहार शादीशुदा महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है, जो अपने पति की अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और प्रार्थना करती हैं. 2026 में करवा चौथ का त्योहार गुरुवार, 29 अक्टूबर को होगा. यह तो पता ही है कि सुबह के खाने (सरगी) से लेकर चांद देखने की रस्म तक, इस व्रत को आराम से मनाने के लिए तैयारी की ज़रूरत होती है. लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि इस त्योहार के दौरान लोगों की सबसे बड़ी गलतियों में से एक यह है कि वे सिर्फ़ धार्मिक रस्मों पर ध्यान देते हैं, पानी, सही न्यूट्रिशन और सेहत की देखभाल पर ध्यान नहीं देते.

व्रत में होने वाली आम गलतियाँ जिनसे बचना चाहिए

1. बैलेंस्ड सरगी खाना छोड़ना: सूरज उगने से पहले सरगी छोड़ने या बहुत कम खाने से बचें. बैलेंस्ड न्यूट्रिशन के लिए फल, नट्स, दही और साबुत अनाज शामिल करें.

2. हाइड्रेशन को नज़रअंदाज़ करना: व्रत शुरू होने से पहले खूब पानी पिएं, खासकर अगर आप निर्जला व्रत रखने का प्लान बना रहे हैं, जिसमें खाना और पानी नहीं पीना होता है.

3. व्रत से पहले ज़्यादा खाना: ज़्यादा तला हुआ खाना, मिठाई या भारी खाना खाने से बचें, जिससे पेट फूल सकता है और बेचैनी हो सकती है.

4. बहुत ज़्यादा कैफीन पीना: ज़्यादा चाय या कॉफी पीने से कुछ लोगों को बेचैनी, सिरदर्द या नींद में दिक्कत हो सकती है.

5. खुद पर ज़्यादा ज़ोर डालना: व्रत के दौरान ज़्यादा मेहनत वाली एक्सरसाइज़, ज़्यादा देर तक गर्मी में रहने और गैर-ज़रूरी शारीरिक मेहनत से बचें.

6. हेल्थ कंडीशन को नज़रअंदाज़ करना: डायबिटीज़, किडनी की बीमारी या दूसरी मेडिकल कंडीशन वाले लोगों को लंबा व्रत रखने से पहले किसी हेल्थकेयर प्रोफेशनल से सलाह लेनी चाहिए. प्रेग्नेंट या ब्रेस्टफीडिंग कराने वाली महिलाओं को भी पर्सनलाइज़्ड मेडिकल सलाह लेनी चाहिए.

7. भारी खाने से व्रत तोड़ना: चांद निकलने के बाद, अगर सही हो तो पानी से शुरुआत करें, उसके बाद तुरंत ज़्यादा खाने के बजाय हल्का, बैलेंस्ड खाना खाएं.

8. चेतावनी के संकेतों को नज़रअंदाज़ करना: बहुत ज़्यादा चक्कर आना, बेहोशी, कन्फ्यूजन या बहुत ज़्यादा कमज़ोरी को नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए. ज़रूरत पड़ने पर मेडिकल मदद लें और अपनी सेहत को प्राथमिकता दें.

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आखिर क्या होती है सरगी

सरगी व्रत से पहले खाया जाने वाला नाश्ता है. सरगी न खाने या काफ़ी न खाने से कुछ लोगों को दिन में भूख, कमज़ोरी और चक्कर आ सकते हैं. एक हेल्दी सरगी में फल, दही, नट्स और साबुत अनाज के साथ-साथ दूसरी आम और पौष्टिक खाने की चीज़ें होनी चाहिए, जबकि ऐसी खाने की चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और फाइबर का मिक्सचर होता है. मीठी और तली हुई चीज़ों से बचना चाहिए क्योंकि उनमें लंबे समय तक चलने वाली एनर्जी नहीं होती है.