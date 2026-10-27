Karwa Chauth Moonrise Time: चांद और पिया का इंतजार! करवा चौथ पर आपके शहर में कितने बजे होगा चांद के दीदार?

Karwa Chauth 2026 Chand Nikalne ka Samay: करवा चौथ 2026 बस एक दिन दूर है, और व्रत रखने वाली महिलाओं को 29 अक्टूबर से पहले अपने शहर का चांद निकलने का समय और पूजा का मुहूर्त देख लेना चाहिए. यह त्योहार गुरुवार, 29 अक्टूबर को है, जब शादीशुदा महिलाएं पारंपरिक रूप से दिन भर का व्रत रखती हैं और चंद्र पूजा करने और अपना व्रत तोड़ने से पहले चांद निकलने का इंतज़ार करती हैं. हालांकि, पूरे भारत में चांद निकलने का समय अलग-अलग होता है, इसलिए किसी एक नेशनल शेड्यूल पर निर्भर रहने के बजाय लोकल पंचांग के समय को मानना ​​ज़रूरी है. नई दिल्ली में, चांद के लगभग 8:17 PM बजे निकलने की उम्मीद है, जबकि मुंबई में चांद निकलने का अनुमानित समय लगभग 9:00 PM है. नोएडा, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता और दूसरे शहरों में अलग-अलग समय हैं.

यहां करवा चौथ 2026 में चांद निकलने का समय, पूजा का मुहूर्त, व्रत के घंटे और चांद देखने के बाद किए जाने वाले रीति-रिवाजों के लिए आपके शहर के हिसाब से गाइड है.

करवा चौथ 2026: तारीख और चांद निकलने का समय

करवा चौथ गुरुवार, 29 अक्टूबर, 2026 को है, और यह हिंदू महीने कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है. यह व्रत पारंपरिक रूप से सूर्योदय से लेकर शाम को चांद दिखने तक रखा जाता है. नई दिल्ली के लिए समय, 29 अक्टूबर को चांद रात 8:17 बजे निकलने की उम्मीद है. व्रत का समय सुबह 6:31 बजे शुरू होगा, जबकि शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 5:38 बजे से शाम 6:56 बजे तक है. चांद निकलने का सही समय देखने वाले की जगह पर निर्भर करता है. इसलिए, व्रत रखने वाले लोगों को किसी एक नेशनल टाइमिंग पर भरोसा करने के बजाय लोकल पंचांग देखना चाहिए.

करवा चौथ 2026 अलग-अलग शहरों में चांद निकलने का समय

नीचे दी गई टेबल में गुरुवार, 29 अक्टूबर, 2026 को भारत के बड़े शहरों में चांद निकलने का अनुमानित समय दिया गया है. समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम (IST) में है.

शहर चांद निकलने का संभावित समय नई दिल्ली रात 8:17 बजे नोएडा रात 8:16 बजे के आसपास गुरुग्राम रात 8:18 बजे के आसपास चंडीगढ़ रात 8:12 बजे के आसपास जयपुर रात 8:28 बजे के आसपास लखनऊ रात 8:06 बजे के आसपास कोलकाता शाम 7:47 बजे के आसपास पटना शाम 7:52 बजे के आसपास भोपाल रात 8:31 बजे के आसपास इंदौर रात 8:39 बजे के आसपास अहमदाबाद रात 8:52 बजे के आसपास मुंबई रात 9:00 बजे पुणे रात 8:58 बजे के आसपास हैदराबाद रात 8:41 बजे के आसपास बेंगलुरु रात 8:55 बजे के आसपास चेन्नई रात 8:44 बजे के आसपास नागपुर रात 8:29 बजे के आसपास रायपुर रात 8:18 बजे के आसपास

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