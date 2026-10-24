Karwa Chauth 2026: शुक्रास्त के बावजूद 29 अक्टूबर को ही रखा जाएगा करवा चौथ व्रत? जानें क्या है शास्त्रीय मान्यता

Karwa Chauth 2026: करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास माना जाता है. इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के साथ निर्जला व्रत रखती हैं और रात में चंद्रमा के दर्शन के बाद अर्घ्य देकर व्रत खोलती हैं. लेकिन, इस बार शुक्रास्त को लेकर उठ रहे सवालों के बीच व्रत की तिथि और पूजा को लेकर चर्चा हो रही है. धार्मिक मत के अनुसार, 29 अक्टूबर 2026 दिन गुरुवार को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा. अब सवाल है कि, शुक्रास्त को लेकर क्या मान्यता बताई जा रही है? चंद्रमा के दर्शन के बाद पूजा कैसे संपन्न की जाएगी? उन्नाव के ज्योतिषाचार्य ऋषिकांत मिश्र शास्त्री से जानिए करवा चौथ से जुड़ी जानकारियां-

29 अक्टूबर को रखा जाएगा करवा चौथ व्रत

पंचांग गणना के अनुसार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर चंद्रोदय के समय चतुर्थी तिथि की उपस्थिति को व्रत के लिए महत्वपूर्ण माना गया है. इसी आधार पर 29 अक्टूबर को करवा चौथ व्रत करने की बात कही गई है. इस दिन महिलाएं अपनी कुल परंपरा और स्थानीय रीति-रिवाजों के अनुसार पूजा करेंगी. व्रत के दौरान करवा माता और भगवान गणेश की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है.

शुक्रास्त को लेकर क्यों हो रही है चर्चा?

इस बार करवा चौथ पर शुक्रास्त को लेकर कुछ लोगों के मन में सवाल हैं. धार्मिक मान्यताओं में शुक्र और गुरु के अस्त होने की स्थिति में कुछ मांगलिक कार्यों को लेकर विचार किया जाता है. हालांकि, हर धार्मिक अनुष्ठान पर इसका एक जैसा प्रभाव नहीं माना जाता है. धार्मिक मत के अनुसार, करवा चौथ जैसे वार्षिक व्रतों में शुक्रास्त का दोष नहीं लगता है. इसी आधार पर सुहागिन महिलाओं को व्रत करने योग्य बताया गया है.

ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि, धर्मसिंधु और निर्णयसिंधु जैसे धर्मशास्त्रीय ग्रंथों के संदर्भ में भी व्रत और मांगलिक कार्यों के नियमों पर विचार किया जाता है. हालांकि, शुक्रास्त को लेकर अलग-अलग पंचांगों और विद्वानों की मत भिन्न हो सकती है. इसलिए व्रत के संबंध में अपने क्षेत्र के मान्य पंचांग या विद्वान आचार्य से पुष्टि करना उचित रहेगा.

चंद्रमा के दर्शन के बाद दें अर्घ्य

करवा चौथ पर चंद्रमा के दर्शन का विशेष महत्व है. ज्योतिषाचार्य के अनुसार, 29 अक्टूबर को चंद्रोदय का समय रात 7 बजकर 57 मिनट बताया गया है. यह समय स्थानीय पंचांग के अनुसार बदल सकता है, इसलिए अपने शहर में चंद्रोदय का समय जरूर देखें.

चंद्रमा के दर्शन होने के बाद महिलाएं अपनी परंपरा के अनुसार अर्घ्य देती हैं और करवा चौथ की पूजा संपन्न करती हैं. इसके बाद पति के हाथों जल ग्रहण करके व्रत खोलने की परंपरा भी कई परिवारों में निभाई जाती है.

सुहागिन महिलाओं के लिए क्यों खास है यह व्रत?

करवा चौथ को पति-पत्नी के प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक माना जाता है. महिलाएं सुखी दांपत्य जीवन और पति की दीर्घायु की कामना के साथ यह व्रत करती हैं. पूजा-विधि, कथा और व्रत खोलने के नियम अलग-अलग क्षेत्रों और परिवारों में कुछ भिन्न हो सकते हैं.