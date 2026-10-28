Karwa Chauth 2026 Sargi Niyam: करवा चौथ पर सास नहीं हैं तो कौन देगा सरगी? जानिए क्या है इसका आसान विकल्प

Karwa Chauth 2026 Sargi Niyam: जैसा की आप सभी जानते हैं कि करवा चौथ का त्योहार शादीशुदा महिलाओं के लिए बहुत अहम होता है. महिलाएं बड़ी ही बेसब्री से इस दिन का इंतजार करती हैं. बता दें कि इस पर्व पर महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी के लिए व्रत रखती हैं. साथ ही बता दें कि प्यारभरे इस त्योहार के दौरान ‘सरगी’ की रस्म का भी अपना अलग ही महत्व है. पारंपरिक रूप से, सुबह व्रत शुरू होने से पहले सास अपनी बहू को ‘सरगी’ (खाना, फल, मिठाई और कॉस्मेटिक्स का तोहफा) देती हैं. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई महिलाओं की सास उनके साथ नहीं रहतीं, कुछ दूसरे शहर में रहती हैं, और कुछ महिलाओं की सास का देहांत हो चुका है. वहीं अब हर महिला के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या ‘सरगी’ की रस्म सास के बिना की जा सकती है? ‘सरगी’ कौन दे सकता है, और अगर ‘सरगी’ देने वाला कोई न हो तो क्या करना चाहिए? इन सभी सवालों का जवाब आपको आज हम देंगे.

अगर सास मौजूद न हों, तो कौन करेगा सरगी देने की रस्म

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पारंपरिक रूप से, ‘सरगी’ सास बहू को देती है. लेकिन, अगर सास आपके साथ नहीं रहती हैं या किसी वजह से आपको सरगी नहीं दे सकती हैं, तो कुछ परिवारों में यह परंपरा भी होती है कि आप अपनी ननद, बड़ी ननद या परिवार की किसी दूसरी बड़ी महिला से सरगी लें सकते हैं. आप अपने परिवार की मान्यताओं के आधार पर यह तय कर सकते हैं.

अगर आपकी सास का देहांत हो गया हो?

वहीं अगर आपकी सास इस दुनिया से गुजर चुकी है, तो उनकी कमी महसूस होना आम बात है. ऐसे में आप अपनी सुविधा और परिवार की परंपरा के हिसाब से, उनकी यादों और आशीर्वाद को ध्यान में रखते हुए सरगी बना सकते हैं. आप चाहें तो अपनी माँ या परिवार की किसी दूसरी बड़ी महिला के साथ मिलकर सरगी थाली बना सकते हैं. इसे करने का तरीका परिवार की मान्यताओं पर निर्भर करता है.

अगर आपको सरगी देने वाला कोई न हो तो?

अगर आप अकेले रहते हैं या परिवार में कोई महिला आपको सरगी देने के लिए मौजूद नहीं है, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप अपनी सरगी थाली खुद बना सकते हैं. आप इसमें अपनी पसंद के फल, सूखे मेवे, मिठाई, नारियल और दूसरी पौष्टिक चीज़ें शामिल कर सकते हैं. सुबह व्रत शुरू करने से पहले, अपनी परंपरा के अनुसार खाना-पीना खाएं.

सरगी की थाली में क्या-क्या शामिल

सरगी की थाली में आम तौर पर फल, सूखे मेवे, मिठाई, मठरी या दूसरी पारंपरिक डिश और कॉस्मेटिक्स होते हैं. कुछ परिवार नारियल और कपड़े भी शामिल करते हैं. अपनी पसंद, सेहत और परिवार की परंपराओं के आधार पर चीज़ें चुनें. लंबे समय तक भूखे-प्यासे रहने से पहले सुबह पौष्टिक खाना खाना मददगार हो सकता है.

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