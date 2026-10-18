Karwa Chauth 2026 Date: इस दिन रखा जाएगा करवा चौथ का व्रत, नोट कर लें पूजा का मुहूर्त और चंद्रोदय का समय

Karwa Chauth 2026 Date: करवा चौथ हिंदू धर्म का एक बेहद खास और शुभ त्योहार है. इस दिन शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छी सेहत, सुख-समृद्धि और खुशहाल वैवाहिक जीवन की कामना के लिए व्रत रखती हैं. महिलाएं सूर्योदय से लेकर चांद निकलने तक बिना पानी पिए यानी निर्जला व्रत रखती हैं. शाम को पारंपरिक कपड़े पहनकर मां पार्वती, भगवान शिव और भगवान गणेश की पूजा करती हैं. इसके बाद चांद को अर्घ्य देकर अपना व्रत पूरा करती हैं. आइए जानते हैं करवा चौथ 2026 की सही तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त, चांद निकलने का समय और व्रत खोलने के नियम.

करवा चौथ 2026 कब है?

करवा चौथ का त्योहार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है. यह त्योहार पति-पत्नी के प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है. इस दिन शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और खुशहाल जीवन के लिए पूरे दिन व्रत रखती हैं. वैदिक पंचांग के अनुसार, साल 2026 में कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 29 अक्टूबर की सुबह शुरू होगी और उसी रात समाप्त होगी. उदया तिथि और चांद निकलने के समय को ध्यान में रखते हुए करवा चौथ गुरुवार, 29 अक्टूबर 2026 को मनाया जाएगा.

व्रत का समय

साल 2026 में करवा चौथ का निर्जला व्रत लगभग 13 घंटे 46 मिनट का होगा. महिलाएं सुबह सूर्योदय के समय करीब 6:31 बजे व्रत शुरू करेंगी और रात में 8:17 बजे चांद निकलने तक व्रत रखेंगी. हालांकि, कुछ परिवारों में सूर्योदय से अगले दिन सूर्योदय तक व्रत रखने की परंपरा भी है. ऐसे में व्रत की अवधि परिवार की परंपरा के अनुसार अलग हो सकती है.

पूजा का शुभ मुहूर्त

करवा चौथ पर शाम के समय प्रदोष काल में पूजा करना शुभ माना जाता है. इस दिन महिलाएं मां पार्वती और भगवान शिव की पूजा करके अपने पति की लंबी उम्र और वैवाहिक जीवन में सुख-शांति की कामना करती हैं. 29 अक्टूबर 2026 को करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:38 बजे से 6:56 बजे तक रहेगा. पूजा के लिए महिलाओं को कुल 1 घंटा 17 मिनट का समय मिलेगा.

चांद निकलने का समय

करवा चौथ पर चांद निकलने का खास महत्व होता है. महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखने के बाद रात में चांद के दर्शन करती हैं और उसे अर्घ्य देती हैं.

साल 2026 में 29 अक्टूबर को चांद रात 8:17 बजे निकलने की उम्मीद है. महिलाओं को पूजा की थाली, छलनी और पानी का पात्र पहले से तैयार रखना चाहिए, ताकि चांद दिखते ही पारंपरिक तरीके से पूजा की जा सके. ध्यान दें कि चांद निकलने का वास्तविक समय स्थान के अनुसार थोड़ा अलग हो सकता है.

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