Karwa Chauth 2025: करवा चौथ की पूजा के दौरान करें इन मंत्रों का जाप, शादीशुदा जीवन में आएगा मिठास

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ हर साल कार्तिक महिने में मनाया जाता है. यह व्रत पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है. इस पावन अवसर पर सुहागिनें निर्जला व्रत रखती हैं. इस व्रत का पुण्य व्रती की सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाला माना जाता है.

October 8, 2025

Karwa Chauth 2025 Puja Time
Karwa Chauth 2025 Puja Time

Karwa Chauth 2025: वैदिक पंचांग के अनुसार, करवा चौथ शुक्रवार, 10 अक्टूबर को पड़ रहा है. यह पर्व हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है. इस पावन अवसर पर सुहागिनें निर्जला व्रत रखती हैं. इस व्रत का पुण्य व्रती के सुख-सौभाग्य में वृद्धि करता है और पति की दीर्घायु सुनिश्चित करता है. इस वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर शिववास योग (Karwa Chauth 2025) सहित कई शुभ संयोग बन रहे हैं. इन योगों में करवा चौथ देवी की पूजा करने से व्रती को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है. अगर आप भी मनचाहा वरदान पाना चाहती हैं तो करवा चौथ के दिन पूजा के दौरान इन मंत्रों का जाप जरूर करें.

करवा चौथ पर इन मंत्रों का करें जाप

कर्कम् क्षीरसम्पूर्ण तोयपूर्णमयपि वा.

ददामि रत्नसंयुक्तं चिरंजीवतु मे पति:॥

इति मंत्रेण कारकन्प्रद्याद्विजसत्तमे.

सुवासिनीभ्यो दद्यच आद्यात्तभ्य एवव.

एवं व्रतन्या कुरुते नारी सौभाग्य काम्यया.

सौभाग्य, पुत्र-पौत्रादि से सम्पन्न, सुप्रतिष्ठित श्री.

शरीर में सौभाग्य, शरीर में आरोग्य, परम सुख.

रूपं देहि, जायें देहि, यशो देहि द्विषो जहि.

2. माता का सुख, सौभाग्य, पुत्र-पौत्र का कल्याण.

श्री प्राप्त करके चतुर्थी का व्रत करो.

3. ‘ॐ अमृतन्दाय विद्महे कालरूपाय धीमहि तत्रो सोमः प्रचोदयात्’

4. नमः शिवायै शर्वाण्यै सौभाग्यं संतति शुभम्.

प्रयच्छ भक्तियुक्तानां नारीणां हरवल्लभे.

5. कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेंद्रहारम्.

सदा बसन्त हृदयारबिन्दे भबं भवानीसहित नमामि.

राशि के अनुसार मंत्र जाप करें

  • मेष राशि की महिलाओं को करवा चौथ के दिन ‘ओम रुद्रनाथ नम:’ और ‘ओम श्री गौरायै नम:’ मंत्र का जाप करना चाहिए.
  • वृषभ राशि की महिलाओं को पूजा करते समय ‘ॐ नटराज नम: और ॐ विश्वरूपिण्यै नम:’ मंत्र का जाप करना चाहिए.
  • मिथुन राशि की महिलाओं को करवा चौथ के दिन ‘ॐ चंद्रमोली नमः और ॐ शम्भव्यै नमः’ मंत्र का जाप करना चाहिए.
  • कर्क राशि की महिलाओं को पूजा करते समय ‘ॐ चंद्रधारी नमः और ॐ सर्वमंगलायी नमः’ मंत्र का जाप करना चाहिए.
  • सिंह राशि की महिलाओं को करवा चौथ के दिन ‘ॐ कैलाश पति नमः और ॐ महेश्वर्यै नमः’ मंत्र का जाप करना चाहिए.
  • तुला राशि की महिलाओं को पूजा करते समय ‘ॐ ज्योतिर्लिंगाय नमः और ॐ पार्वत्यै नमः’ मंत्र का जाप करना चाहिए.
  • वृश्चिक राशि की महिलाओं को करवा चौथ के दिन ‘ॐ उमापति नमः और ॐ दुर्गायै नमः’ मंत्र का जाप करना चाहिए.
  • धनु राशि की महिलाओं को पूजा करते समय ‘ॐ गोरापति नमः और ॐ सरस्वत्यै नमः’ मंत्र का जाप करना चाहिए.
  • मकर राशि की महिलाओं को पूजा करते समय ‘ॐ ओंकारेश्वर नमः और ॐ हिरण्मयै नमः’ मंत्र का जाप करना चाहिए.
  • कुंभ राशि की महिलाओं को करवा चौथ पर ‘ॐ नीलकंठ नमः और ॐ अम्बिकायै नमः’ मंत्र का जाप करना चाहिए.
  • मीन राशि की महिलाओं को सुख प्राप्ति के लिए ‘ॐ महाकालेश्वर नमः और ॐ कल्याण्यै नमः’ मंत्र का जाप करना चाहिए.


