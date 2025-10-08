Karwa Chauth 2025: करवा चौथ की पूजा के दौरान करें इन मंत्रों का जाप, शादीशुदा जीवन में आएगा मिठास

Karwa Chauth 2025: वैदिक पंचांग के अनुसार, करवा चौथ शुक्रवार, 10 अक्टूबर को पड़ रहा है. यह पर्व हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है. इस पावन अवसर पर सुहागिनें निर्जला व्रत रखती हैं. इस व्रत का पुण्य व्रती के सुख-सौभाग्य में वृद्धि करता है और पति की दीर्घायु सुनिश्चित करता है. इस वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर शिववास योग (Karwa Chauth 2025) सहित कई शुभ संयोग बन रहे हैं. इन योगों में करवा चौथ देवी की पूजा करने से व्रती को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है. अगर आप भी मनचाहा वरदान पाना चाहती हैं तो करवा चौथ के दिन पूजा के दौरान इन मंत्रों का जाप जरूर करें.

करवा चौथ पर इन मंत्रों का करें जाप

कर्कम् क्षीरसम्पूर्ण तोयपूर्णमयपि वा.

ददामि रत्नसंयुक्तं चिरंजीवतु मे पति:॥

इति मंत्रेण कारकन्प्रद्याद्विजसत्तमे.

सुवासिनीभ्यो दद्यच आद्यात्तभ्य एवव.

एवं व्रतन्या कुरुते नारी सौभाग्य काम्यया.

सौभाग्य, पुत्र-पौत्रादि से सम्पन्न, सुप्रतिष्ठित श्री.

शरीर में सौभाग्य, शरीर में आरोग्य, परम सुख.

रूपं देहि, जायें देहि, यशो देहि द्विषो जहि.

2. माता का सुख, सौभाग्य, पुत्र-पौत्र का कल्याण.

श्री प्राप्त करके चतुर्थी का व्रत करो.

3. ‘ॐ अमृतन्दाय विद्महे कालरूपाय धीमहि तत्रो सोमः प्रचोदयात्’

4. नमः शिवायै शर्वाण्यै सौभाग्यं संतति शुभम्.

प्रयच्छ भक्तियुक्तानां नारीणां हरवल्लभे.

5. कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेंद्रहारम्.

सदा बसन्त हृदयारबिन्दे भबं भवानीसहित नमामि.

राशि के अनुसार मंत्र जाप करें