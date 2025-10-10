Rajasthan Moonrise Timing 2025: शुभ मुहूर्त के साथ जानें राजस्थान के इन शहरों में चांद निकलने का सटीक समय

Rajasthan Moonrise Timing 2025: शाम होते-होते शहर के कोने-कोने में सुहागिनें तैयार हो जाती हैं. पारंपरिक परिधानों में सजी-धजी, पूजा-अर्चना के बाद चांद निकलने का इंतजार कर रही हैं. थालियां सज चुकी हैं. कुछ ही देर में महिलाएं सजी-धजी छलनी, टिमटिमाते दीयों से चांद को निहारती और अपनों की लंबी उम्र की दुआ मांगती नजर आएंगी. आज की रात जादुई होने वाली है. लेकिन मौसम विभाग की मानें तो इस बार चांद कुछ नखरे दिखा सकता है. आइए जानते हैं चांद कब निकलेगा और जयपुर, जोधपुर और उदयपुर समेत राजस्थान के प्रमुख शहरों में मौसम का हाल कैसा रहेगा.

शुभ मुहूर्त

वैदिक पंचांग के अनुसार, करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है. इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती हैं. 2025 में, करवा चौथ 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा. द्रिक पंचांग के अनुसार, चतुर्थी तिथि 9 अक्टूबर को रात्रि 10:54 बजे शुरू होकर 10 अक्टूबर को शाम 7:38 बजे समाप्त होगी