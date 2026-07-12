Home > धर्म > भारत के 2 अनोखे मंदिर! यहां प्रसाद में नहीं मिलते फल या मिठाई, दर्शन के बाद भक्तों को दिए जाते हैं ‘नोट और सिक्के’

भारत के 2 अनोखे मंदिर! यहां प्रसाद में नहीं मिलते फल या मिठाई, दर्शन के बाद भक्तों को दिए जाते हैं ‘नोट और सिक्के’

जब भी हम किसी मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, तो दर्शन के बाद प्रसाद के रूप में मिठाई, फल या कोई खाने की वस्तु प्रदान की जाती है, लेकिन भारत में कुछ मंदिर ऐसे भी हैं, जहां प्रसाद के रूप में नोट और सिक्के दिए जाते हैं.

By: Shivangi Shukla | Published: July 12, 2026 1:49:59 PM IST

वो मंदिर, जहां प्रसाद के रूप में दिए जाते हैं 'नोट और सिक्के'
वो मंदिर, जहां प्रसाद के रूप में दिए जाते हैं 'नोट और सिक्के'


जब भी हम किसी मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं तो आमतौर पर मंदिर के पुजारी दर्शन करने के बाद सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में लड्डू, मिठाई, मेवे या फल प्रदान करते हैं.

लेकिन भारत विचित्रताओं से भरा देश है. हर मंदिर में प्रसाद एक जैसा नहीं मिलता, बल्कि कई मंदिरों में तो प्रसाद के रूप में कोई खाद्य पदार्थ नहीं मिलता. इन मंदिरों में प्रसाद के रूप में भक्तों को नोट और सिक्के प्रदान किये जाते हैं. आइये जानते हैं, वो कौन-से मंदिर हैं, जहां प्रसाद में भक्तों को नोट और सिक्के दिए जाते हैं.

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करुणासामी मंदिर, तमिलनाडु

तमिलनाडु के थेनी जिले के कदमलाईकुंडु के नजदीक एक पहाड़ी क्षेत्र में करुणासामी मंदिर स्थित है. इस मंदिर में मुख्य रूप से करुणासामी देवी की पूजा की जाती है. लोगों की मान्यता है कि जो लोग अदालती मामलों, पारिवारिक समस्याओं या व्यक्तिगत परेशानियों का सामना कर रहे हैं, वे अगर इस मंदिर में आकर प्रार्थना करते हैं, तो उन्हें न्याय मिलता है. इस मंदिर में प्रसाद के रूप में धन का वितरण किया जाता है. इस मंदिर में आने वाले भक्तों को प्रसाद के रूप में नोट दिए जाते हैं. 

महालक्ष्मी मंदिर, रतलाम

महालक्ष्मी मंदिर रतलाम के मानक चौक में स्थित है. धन की देवी महालक्ष्मी के इस मंदिर की शोभा दीवाली के समय में कुछ अलग होती है. धनतेरस से लेकर पांच दिनों तक चलने वाले दीवाली उत्सव के दौरान मंदिर के गर्भगृह को श्रद्धालुओं द्वारा दान किए गए नोटों, सोने के आभूषणों और रत्नों से सजाया जाता है. यह परंपरा रतलाम के पूर्व महाराजा रतन सिंह राठौर ने शुरू की थी, जो आज भी निभाई जा रही है. इस दौरान मंदिर आने वाले भक्तों को प्रसाद के रूप में उन्हें नोट और सिक्के बांटे जाते हैं. लोगों का मानना है कि यहां प्रसाद के रूप में मिले धन को तिजोरी में रखने से घर में देवी लक्ष्मी की कृपा होती है और घर में समृद्धि आती है.

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गयी जानकारी केवल सामान्य सूचना के लिए हैं. Inkhabar इस लेख में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है. इस लेख में निहित जानकारी लोकमान्यताओं पर आधारित है. 

Tags: Indian Templesreligion
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