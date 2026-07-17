रहस्यमयी है करणी माता मंदिर, चूहों को माना जाता देवी का स्वरूप, उनका जूठा किया दूध और प्रसाद खाते हैं भक्त

Karni Mata Temple: भारत में ऐसे कई मंदिर हैं, जो अपनी अनोखी परंपराओं और रहस्यमयी मान्यताओं के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं. इन्हीं में से एक है राजस्थान के बीकानेर जिले के देशनोक में स्थित करणी माता मंदिर, जिसे दुनिया भर में ‘चूहों वाला मंदिर’ के नाम से जाना जाता है. इस मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि यहां हजारों की संख्या में रहने वाले चूहों को साधारण जीव नहीं, बल्कि मां करणी का स्वरूप और उनके वंशज माना जाता है. श्रद्धालु इन चूहों के बीच नंगे पैर चलते हैं, उन्हें दूध और प्रसाद खिलाते हैं, इतना ही नहीं, चूहों द्वारा जूठा किया गया दूध और प्रसाद भी बड़े श्रद्धाभाव से ग्रहण करते हैं. सदियों पुरानी यह परंपरा आज भी बिना किसी बदलाव के निभाई जा रही है. आइए जानते हैं मंदिर से जुड़ी मान्यताएं-

मंदिर में रहते 20 से 25 हजार काले चूहे

राजस्थान के बीकानेर से लगभग 30 किलोमीटर दूर देशनोक में स्थित करणी माता मंदिर हिंदुओं की प्रमुख आस्था का केंद्र है. मंदिर में हर वर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. माना जाता है कि यहां करीब 20 से 25 हजार काले चूहे रहते हैं, जिन्हें स्थानीय लोग ‘काबा’ कहकर पुकारते हैं. इन चूहों को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाना अशुभ माना जाता है. यदि किसी श्रद्धालु से गलती से किसी चूहे की मृत्यु हो जाए, तो प्रायश्चित स्वरूप उसे चांदी या सोने का चूहा मंदिर में अर्पित करना पड़ता है.

मंदिर से जुड़ी पौराणिक मान्यताएं

पौराणिक मान्यता के अनुसार, करणी माता को मां दुर्गा का अवतार माना जाता है. कथा के अनुसार, उनके सौतेले पुत्र लक्ष्मण की एक तालाब में डूबने से मृत्यु हो गई थी. करणी माता ने यमराज से उसे जीवित करने का आग्रह किया. यमराज ने बताया कि उसका पुनर्जन्म हो चुका है. तब करणी माता के आग्रह पर यह व्यवस्था बनी कि उनके वंश के लोगों की मृत्यु के बाद वे यमलोक न जाकर पहले चूहे के रूप में करणी माता के मंदिर में जन्म लेंगे और फिर मानव योनि प्राप्त करेंगे. इसी वजह से मंदिर में रहने वाले चूहों को अत्यंत पवित्र माना जाता है.

चूहों से जूठा कराया जाता है दूध और प्रसाद

मंदिर में आने वाले श्रद्धालु चूहों के लिए बड़े-बड़े बर्तनों में दूध, मिठाई, अनाज और प्रसाद रखते हैं. आश्चर्य की बात यह है कि इन्हीं बर्तनों से चूहे पहले खाते-पीते हैं और बाद में वही प्रसाद श्रद्धालु ग्रहण करते हैं. भक्तों का विश्वास है कि ऐसा करने से मां करणी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है.

सफेद चूहे दिखना शुभता का प्रतीक

करणी माता मंदिर की एक और रहस्यमयी मान्यता सफेद चूहों से जुड़ी है. कहा जाता है कि, हजारों काले चूहों के बीच यदि किसी भक्त को सफेद चूहा दिखाई दे जाए, तो इसे अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है. मान्यता है कि सफेद चूहे स्वयं करणी माता और उनके पुत्रों का प्रतीक हैं. इसलिए श्रद्धालु उनकी एक झलक पाने के लिए लंबे समय तक मंदिर परिसर में प्रतीक्षा करते हैं.

नवरात्रि में विशाल मेले का होता आयोजन

मंदिर की वास्तुकला भी बेहद आकर्षक है. संगमरमर से बने इस मंदिर का भव्य प्रवेश द्वार, चांदी के विशाल दरवाजे और नक्काशीदार कलाकृतियां पर्यटकों को भी खूब आकर्षित करती हैं. नवरात्रि के दौरान यहां विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसमें देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं.