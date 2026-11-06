एक नदी, हजारों शिवलिंग और सबके सामने नंदी! क्या है इस अनोखी जगह का इतिहास; संतान प्राप्ति से जुड़ा है रहस्य?

Karnataka Sahasralinga History: कल्पना कीजिए, आप किसी नदी के किनारे खड़े हैं और पानी का स्तर कम होते ही सामने हजारों शिवलिंग दिखाई देने लगते हैं. नदी की चट्टानों से लेकर छोटे-बड़े पत्थरों तक हर तरफ भगवान शिव के प्रतीक नजर आते हैं. यह किसी फिल्म का दृश्य नहीं, बल्कि कर्नाटक की एक ऐसी अनोखी धार्मिक और ऐतिहासिक जगह है, जहां प्रकृति और आस्था का अद्भूत संगम देखने को मिलता है. इस स्थान को ‘सहस्त्रलिंग’ कहा जाता है. यहां चट्टानों पर एक-दो नहीं, बल्कि हजारों शिवलिंग उकेरे गए हैं. आखिर किसने इन्हें बनवाया, नदी के बीच इन्हें तराशन की वजह क्या थी और इसके पीछे कौन-सी कहानी जुड़ी है?

शालमला नदी के किनारे स्थित है सहस्रलिंग

कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ ज़िले में, सहस्रलिंग शालमला नदी के किनारे है, जो सिरसी शहर से करीब 14 किलोमीटर दूर है. यह जगह पश्चिमी घाट के हरे-भरे जंगलों और कुदरती खूबसूरती से घिरी हुई है. नदी के किनारे और किनारों पर बड़ी-बड़ी चट्टानों पर सैकड़ों-हज़ारों शिवलिंग खुदे हुए हैं. खास बात यह है कि लगभग हर शिवलिंग के सामने भगवान शिव के वाहन नंदी की आकृति भी बनी हुई है. इसीलिए इस जगह को धार्मिक आस्था और ऐतिहासिक कला, दोनों का एक अनोखा उदाहरण माना जाता है.

हज़ारों शिवलिंग क्यों बनाए गए?

सहस्रलिंग के बनने को लेकर इतिहास और स्थानीय मान्यताएं अलग-अलग हैं. एक आम मान्यता के अनुसार, सिरसी के राजा सदाशिवराय भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे. अपनी धार्मिक आस्था के कारण, उन्होंने नदी की चट्टानों पर हज़ारों शिवलिंग बनवाने का आदेश दिया.

एक और स्थानीय कहानी के अनुसार, राजा के कोई बच्चे नहीं थे. तब एक पुजारी ने उन्हें संतान प्राप्ति के लिए 1008 शिवलिंग बनवाने की सलाह दी. कहा जाता है कि राजा ने इन शिवलिंगों को शलमाला नदी की चट्टानों पर बनाया था, और बाद में उन्हें एक बच्चे का आशीर्वाद मिला था. हालांकि, इस कहानी को साबित करने के लिए कोई ऐतिहासिक दस्तावेज़ नहीं हैं. इसलिए, इसे एक स्थानीय लोककथा माना जाता है.

पानी का लेवल कम होने पर दिखाई देते हैं हज़ारों शिवलिंग

इस जगह की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये शिवलिंग हमेशा दिखाई नहीं देते हैं. मानसून के दौरान, जब शलमाला नदी का पानी का लेवल बढ़ता है, तो उनमें से ज़्यादातर पानी में डूब जाते हैं. हालांकि, जब सर्दियों और गर्मियों में पानी का लेवल कम होता है, तो चट्टानों पर ये खुदी हुई आकृतियाँ साफ़ दिखाई देने लगती हैं.

अक्टूबर से मई के बीच यहां आने वाले टूरिस्ट के पास इन पुरानी नक्काशी को देखने का सबसे अच्छा मौका होता है. खासकर महाशिवरात्रि के दौरान, बड़ी संख्या में भक्त यहां भगवान शिव की पूजा करने आते हैं.