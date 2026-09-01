Home > धर्म > कर्ण ने पकड़ना चाहा भानुमती का पल्लू, अचानक टूट गया मोतियों का हार! फिर दुर्योधन ने किया ऐसा कि दोस्ती बन गई मिसाल

कर्ण ने पकड़ना चाहा भानुमती का पल्लू, अचानक टूट गया मोतियों का हार! फिर दुर्योधन ने किया ऐसा कि दोस्ती बन गई मिसाल

Mahabharata Untold Story: महाभारत की कथाओं में दोस्ती और विश्वास के कई रंग देखने को मिलते हैं. श्रीकृष्ण-अर्जुन का रिश्ता प्रेम, मार्गदर्शन और समर्पण का प्रतीक है, तो कर्ण-दुर्योधन की मित्रता निष्ठा और अटूट भरोसे की मिसाल मानी जाती है. दोनों रिश्ते आज भी सच्ची दोस्ती के अलग-अलग मायने समझाते हैं. पढ़िए दुर्योधन की पत्नी भानुमती और कर्ण की स्टोरी-

By: Lalit Kumar | Published: September 1, 2026 8:33:48 AM IST

Karna Bhanumati Story
Karna Bhanumati Story


Mahabharata Untold Story: महाभारत की कथाओं में दोस्ती और विश्वास के कई रंग देखने को मिलते हैं. श्रीकृष्ण-अर्जुन का रिश्ता प्रेम, मार्गदर्शन और समर्पण का प्रतीक है, तो कर्ण-दुर्योधन की मित्रता निष्ठा और अटूट भरोसे की मिसाल मानी जाती है. दोनों रिश्ते आज भी सच्ची दोस्ती के अलग-अलग मायने समझाते हैं. दुर्योधन ने जहां कर्ण की प्रतिभा और वीरता पर भरोसा किया, वहीं कर्ण ने भी जीवनभर अपने मित्र के प्रति निष्ठा निभाने का संकल्प लिया. इसी दोस्ती से जुड़ी एक बेहद चर्चित लोककथा है, जिसमें दुर्योधन की पत्नी भानुमती, कर्ण और मोतियों के हार का जिक्र आता है. कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा वह है, जब अचानक भानुमती का हार टूटकर जमीन पर बिखर जाता है और दुर्योधन वहां पहुंचते हैं. इसके बाद जो हुआ, वह दोस्ती और विश्वास की मिसाल के तौर पर सुनाया जाता है. पढ़िए रोचक कथा-

भानुमती और कर्ण खेल रहे थे चौसर

लोकप्रचलित कथा के मुताबिक, एक दिन दुर्योधन की पत्नी भानुमती और कर्ण चौसर खेल रहे थे. बता दें कि, चौसर और आज का शतरंज अलग-अलग खेल हैं. कथा के अनुसार, दोनों खेल में इतने मग्न थे कि उन्हें आसपास की किसी बात का ध्यान नहीं था. कहा जाता है कि, खेल में कर्ण की स्थिति मजबूत थी और वह जीत की ओर बढ़ रहे थे. तभी अचानक दुर्योधन के आने की आहट हुई. भानुमती ने अपने पति को आते देखा तो सम्मान में उठने लगीं.

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पल्लू रोकने की कोशिश और टूट गया हार

कहानी के मुताबिक, कर्ण उस समय खेल में इतने तल्लीन थे कि उन्हें लगा भानुमती कहीं चली न जाएं. उन्होंने उन्हें रोकने के लिए उनका पल्लू पकड़ने की कोशिश की. इसी दौरान भानुमती के गले में पड़ा मोतियों का हार टूट गया. हार टूटते ही मोती फर्श पर चारों तरफ बिखर गए. अचानक हुई इस घटना से माहौल असहज हो गया. तभी दुर्योधन कक्ष में प्रवेश कर चुके थे. अब सबसे बड़ा सवाल था कि, दुर्योधन इस घटना को किस नजर से देखेंगे?

दुर्योधन ने नहीं किया कर्ण पर शक

लोककथा का सबसे खास हिस्सा यहीं से शुरू होता है. कहानी के अनुसार, दुर्योधन ने कर्ण और भानुमती के बीच हुई घटना को देखकर कोई संदेह या क्रोध नहीं दिखाया. इसके बजाय उन्होंने सहज भाव से कहा कि पहले मोती चुन लिए जाएं. यही बात इस कथा को दोस्ती और विश्वास की मिसाल बना देती है. दुर्योधन को अपने मित्र कर्ण पर इतना भरोसा था कि उन्होंने परिस्थिति को गलत अर्थ देने के बजाय उस पर विश्वास किया.

कर्ण के लिए भी दुर्योधन का यह विश्वास बेहद महत्वपूर्ण था. जिस समय समाज में कर्ण को उसके जन्म और सामाजिक पहचान के कारण कई बार अपमान सहना पड़ा, उसी समय दुर्योधन ने उसे सम्मान और स्थान दिया था. कर्ण इस एहसान को जीवनभर नहीं भूले.

क्या यह घटना महाभारत में लिखी है?

भानुमती के मोतियों का हार टूटने वाली यह कहानी महाभारत के मूल संस्कृत पाठ की प्रमाणित घटना नहीं मानी जाती है. हालांकि, यह लोकप्रचलित कथा और बाद की परंपराओं में सुनाई जाती रही है. इसलिए इसे ऐतिहासिक तथ्य के बजाय महाभारत से जुड़ी लोकप्रिय लोककथा के रूप में देखना चाहिए.

दोस्ती की मिसाल क्यों बनी यह कहानी?

इस कथा का केंद्र सिर्फ मोतियों का टूटना नहीं, बल्कि विश्वास का न टूटना है. एक छोटी-सी घटना को गलत समझने के बजाय दुर्योधन का कर्ण पर भरोसा करना इस कहानी का सबसे भावनात्मक पहलू है. महाभारत में दुर्योधन और कर्ण की दोस्ती का अंत भले ही कुरुक्षेत्र के युद्ध और विनाश के बीच हुआ, लेकिन दोनों के संबंधों को लेकर यह लोककथा आज भी सुनाई जाती है

Tags: Dharmhome-hero-pos-8mahabharata storyreligion news
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