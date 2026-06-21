इधर 72 लोग, उधर हजारों की फौज! फिर भी अमर हो गया एक नाम, कर्बला की कहानी आज भी कर देती है आंखें नम

Story of Muharram: दुनिया के इतिहास में अनगिनत युद्ध हुए हैं. अधिकांश लड़ाइयां सत्ता, जमीन, धन या साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ी गईं, लेकिन कर्बला की जंग उन सबसे अलग थी. यह लड़ाई किसी राज्य या सिंहासन के लिए नहीं, बल्कि सत्य, न्याय और इंसानी मूल्यों की रक्षा के लिए लड़ी गई थी. आज लगभग 1346 साल बाद भी कर्बला का जिक्र होते ही लोगों की आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि यह केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने की सबसे बड़ी मिसाल मानी जाती है.i

कैसे बदला इस्लामी शासन का स्वरूप?

इस्लाम के शुरुआती दौर में खलीफा यानी नेता का चयन आपसी सलाह और सहमति से किया जाता था. इस व्यवस्था को शूरा कहा जाता था. लेकिन समय के साथ सत्ता की राजनीति ने इस परंपरा को बदल दिया. तत्कालीन शासक मुआविया ने अपने बेटे यजीद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया. यह फैसला उस समय कई लोगों के लिए विवाद का विषय बन गया. यजीद का रहन-सहन और शासन शैली इस्लाम की मूल शिक्षाओं से अलग मानी जाती थी. उस पर सत्ता के बल पर लोगों को दबाने और अपनी बात मनवाने के आरोप लगते रहे.

इमाम हुसैन ने क्यों ठुकराई यजीद की बैअत?

हजरत मोहम्मद (स.अ.व.) के नवासे इमाम हुसैन (अ.स.) अपनी ईमानदारी, सादगी और उच्च चरित्र के लिए जाने जाते थे. जब यजीद ने उनसे अपनी सत्ता स्वीकार करने की मांग की तो इमाम हुसैन ने इसे साफ तौर पर अस्वीकार कर दिया. उनका मानना था कि जो व्यक्ति इस्लाम के मूल सिद्धांतों से भटक रहा हो, उसकी सत्ता को स्वीकार करना सत्य के साथ समझौता करने जैसा होगा. इमाम के लिए यह कोई राजनीतिक संघर्ष नहीं था, बल्कि सत्य और असत्य के बीच का नैतिक संघर्ष था.

कूफा से आया बुलावा और बदल गए हालात

इराक के कूफा शहर के लोगों ने इमाम हुसैन को कई पत्र भेजकर वहां आने और नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया था. उन्होंने यजीद के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की गुहार लगाई थी. इमाम हुसैन अपने परिवार और 72 वफादार साथियों के साथ कूफा की ओर रवाना हुए. लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही यजीद ने अपने अधिकारी उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को वहां भेज दिया. उसने लोगों में इतना भय पैदा कर दिया कि जिन्होंने इमाम को बुलाया था, वही लोग डरकर उनसे दूर हो गए.

कर्बला के मैदान में घेर लिया गया कारवां

जब इमाम हुसैन का काफिला कर्बला पहुंचा तो यजीद की विशाल सेना ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया. स्थिति और भी दर्दनाक तब हो गई जब फरात नदी का पानी भी इमाम के परिवार और साथियों के लिए बंद कर दिया गया. तपते रेगिस्तान में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग प्यास से तड़पने लगे. इतिहास में यह घटना अत्याचार और अमानवीयता की सबसे मार्मिक घटनाओं में गिनी जाती है.

10 मुहर्रम: जब कुर्बानी ने अमर कर दिया नाम

10 मुहर्रम यानी आशूरा के दिन संघर्ष अपने अंतिम चरण में पहुंच गया. इमाम हुसैन के 72 साथियों ने एक-एक करके शहादत स्वीकार की, लेकिन अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाया. इस संघर्ष में उनके परिवार के कई सदस्य भी शहीद हुए. इतिहास के अनुसार उनके जवान बेटे, भाई, रिश्तेदार और यहां तक कि छह महीने के मासूम बेटे अली असगर भी इस त्रासदी का शिकार बने.

अकेले रह गए इमाम, लेकिन नहीं छोड़ा सत्य का साथ

दिन ढलने तक इमाम हुसैन के लगभग सभी साथी और परिजन शहीद हो चुके थे. चारों तरफ रेगिस्तान की तपती रेत पर लाशें बिछी थीं. इसके बावजूद इमाम हुसैन ने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया. वे जानते थे कि अब उनकी शहादत ही इस संघर्ष का अंतिम अध्याय बनेगी. इतिहास में दर्ज विवरणों के अनुसार अंतिम समय में भी इमाम हुसैन इबादत और नमाज में मशगूल थे. इसी दौरान यजीद की सेना के कमांडर शिमर इब्न दिल-जशन ने उन पर हमला किया और उन्हें शहीद कर दिया. यह घटना इस्लामी इतिहास के सबसे दुखद और संवेदनशील प्रसंगों में गिनी जाती है. क्योंकि शहीद होने वाले व्यक्ति वही थे जिन्हें हजरत मोहम्मद (स.अ.व.) बेहद स्नेह और सम्मान देते थे.

कर्बला का संदेश आज भी क्यों है प्रासंगिक?

कर्बला केवल अतीत की एक घटना नहीं है. यह हर दौर के लिए एक संदेश है कि जब अन्याय, अत्याचार और अहंकार समाज पर हावी होने लगें, तब सत्य का साथ देना जरूरी है. इमाम हुसैन की शहादत यह सिखाती है कि सत्ता और ताकत हमेशा स्थायी नहीं होती, लेकिन न्याय और इंसानियत के लिए दी गई कुर्बानी इतिहास में अमर हो जाती है. यही कारण है कि सदियों बाद भी कर्बला का संदेश लोगों को सत्य, साहस और नैतिकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है.