करौली का चमत्कारी पंचमुखी महादेव मंदिर, शिवलिंग पर चढ़ाया जल, सीधे पहुंचता नंदी तक! अकाल से भी मुक्ति की मान्यता

Panchmukhi Mahadev Temple Karauli: क्या आपने कभी ऐसे शिव मंदिर के बारे में सुना है, जहां शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल एक खास रास्ते से सीधे नंदी महाराज तक पहुंचता है? राजस्थान के करौली जिले के बहरदा गांव में स्थित पंचमुखी महादेव मंदिर अपनी इसी अनोखी संरचना के लिए चर्चा में रहता है. करीब 400 साल पुराने इस शिवालय को लेकर स्थानीय लोगों में गहरी आस्था है. मान्यता है कि यहां सच्चे मन से पूजा करने और भगवान शिव का जलाभिषेक करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं. इतना ही नहीं, इस मंदिर का संबंध क्षेत्र को अकाल से मुक्ति मिलने की मान्यता से भी जोड़ा जाता है. आखिर इस प्राचीन मंदिर की खासियत क्या है और यहां जलाभिषेक की परंपरा क्यों इतनी अनोखी मानी जाती है? आइए जानते हैं-

400 साल पुराना है पंचमुखी महादेव मंदिर

राजस्थान के करौली जिले के बहरदा गांव में स्थित पंचमुखी महादेव मंदिर लोगों के लिए श्रद्धा और आस्था का प्रमुख केंद्र है. करीब चार शताब्दी पुराने इस मंदिर की पहचान यहां विराजमान पंचमुखी शिवलिंग से है. मंदिर की प्राचीन बनावट और इससे जुड़ी लोककथाएं इसे क्षेत्र के दूसरे शिवालयों से अलग पहचान देती हैं. स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, मंदिर का निर्माण बलराम बोहरे ने करवाया था. मंदिर के इतिहास और इससे जुड़ी परंपराओं को लेकर क्षेत्र में कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं.

शिवलिंग पर चढ़ाया जल सीधे नंदी तक पहुंचने की मान्यता

आमतौर पर भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और वह जल जलहरी या नाली के रास्ते बाहर निकलता है. लेकिन बहरदा के पंचमुखी महादेव मंदिर को लेकर मान्यता है कि शिवलिंग पर अर्पित किया गया जल एक विशेष मार्ग से सीधे नंदी महाराज तक पहुंचता है. भगवान शिव के मंदिरों में नंदी को उनका परम भक्त और वाहन माना जाता है. इसी वजह से शिवलिंग और नंदी के बीच इस तरह के संबंध की बात भक्तों के लिए विशेष आकर्षण रखती है. श्रद्धालु इसे भगवान शिव की अनूठी व्यवस्था और मंदिर की खास पहचान के रूप में देखते हैं.

लाल पत्थरों से बना है प्राचीन शिवालय

मंदिर की एक अन्य खासियत इसकी बनावट बताई जाती है. लाल पत्थरों से बने इस शिवालय में भगवान शिव के साथ उनके पूरे परिवार के विराजमान होने की बात कही जाती है. शिव परिवार में माता पार्वती, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय की पूजा का विशेष महत्व है. ऐसे मंदिरों में भक्त भगवान शिव के साथ पूरे परिवार का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं.

मंदिर से जुड़ी परंपराओं में एक ब्रह्मचारी बाबा की धूनी और उनके चिमटे का भी उल्लेख मिलता है. स्थानीय लोगों के अनुसार, ये वस्तुएं आज भी मंदिर में सुरक्षित हैं. इनसे जुड़ी मान्यताएं मंदिर के आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व को और बढ़ाती हैं.

अकाल से मुक्ति की भी जुड़ी है मान्यता

पंचमुखी महादेव मंदिर को लेकर यह लोकविश्वास भी प्रचलित है कि भगवान शिव की कृपा से क्षेत्र को अकाल जैसी परेशानी से राहत मिली थी. ग्रामीण जीवन में वर्षा और खेती का विशेष महत्व रहा है. ऐसे में सूखे और अकाल से जुड़ी घटनाएं अक्सर स्थानीय धार्मिक परंपराओं और लोककथाओं का हिस्सा बन जाती हैं.