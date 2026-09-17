न चूना, न बजरी… फिर भी 500 साल से खड़ा है ये मंदिर! 16 खंभों पर टिका करौली के ‘बड़े मंदिर’ का रहस्य

Karauli Bada Mandir: राजस्थान की मिट्टी में इतिहास सिर्फ पत्थरों में नहीं, बल्कि लोगों की आस्था और पीढ़ियों की यादों में भी सांस लेता है. इस धरती पर ऐसे कई मंदिर हैं, जिनकी कहानी सिर्फ आस्था से नहीं, बल्कि उनकी स्थापत्य कला से भी लोगों को हैरान करती है. करौली जिले के भांकरी गांव में मौजूद महर्षि वेदव्यास मंदिर भी ऐसा ही एक अनोखा धार्मिक स्थल है. स्थानीय लोगों के बीच यह ‘बड़ा मंदिर’ के नाम से पहचाना जाता है. करीब 500 साल से मौसम की मार झेलते हुए यह मंदिर आज भी उसी मजबूती से खड़ा है.

मंदिर की खासियत की बात करें तो इसमें, न आधुनिक सीमेंट, न लोहे की मजबूत सरिया- बस पत्थरों की कारीगरी और 16 खंभों का सहारा. कहते हैं, इस मंदिर के सामने खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे समय ठहर गया हो और सदियों पुराने कारीगर आज भी अपनी कला से हमसे कुछ कह रहे हों. यही वजह है कि इस मंदिर को देखने वाला हर शख्स एक सवाल लेकर लौटता है कि आखिर, पांच सदियों पहले ऐसा क्या हुनर था, जिसने इस मंदिर को आज तक संभाल रखा है?

500 साल पुरानी है मंदिर की परंपरा

भांकरी गांव में स्थित इस मंदिर की स्थापना करीब पांच शताब्दी पहले गांव के व्यास परिवारों द्वारा कराए जाने की स्थानीय परंपरा है. मंदिर के गर्भगृह में महर्षि वेदव्यास की करीब तीन फीट ऊंची अष्टधातु प्रतिमा स्थापित है. इसके साथ ही संकट मोचन हनुमान की प्रतिमा भी श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है. स्थानीय मान्यता में महर्षि वेदव्यास को वेदों को व्यवस्थित करने और महाभारत समेत कई महत्वपूर्ण ग्रंथों से जुड़े ऋषि के रूप में पूजा जाता है.

16 खंभों पर टिकी है पूरी संरचना

इस मंदिर की वास्तुकला का सबसे दिलचस्प पहलू इसके 16 खंभे हैं. स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, मंदिर के निर्माण में करीब 7 से 8 इंच मोटे लाल पत्थर के बड़े टुकड़ों का इस्तेमाल किया गया है. इन्हें चूना और बजरी के बिना आपस में जोड़कर संरचना तैयार किए जाने का दावा किया जाता है. आज जब इमारतों को मजबूत बनाने के लिए सीमेंट और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल आम है, ऐसे में सदियों पुरानी इस संरचना को देखकर सवाल उठना स्वाभाविक है कि उस दौर के कारीगरों ने पत्थरों को किस तकनीक से संतुलित किया होगा.

पूर्णिमा पर खास होती है पूजा

मंदिर में सामान्य दिनों के अलावा पूर्णिमा और प्रमुख धार्मिक अवसरों पर विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. रिपोर्टों के अनुसार यहां महर्षि वेदव्यास को खीर-पूड़ी, हलवा, लड्डू और पंचमेवा का भोग लगाया जाता है. सुबह और शाम पूजा के दौरान घंटियों और मंत्रोच्चार से मंदिर परिसर भक्तिमय हो उठता है. कहा जाता है कि जयपुर, दिल्ली, अलवर सहित आसपास के क्षेत्रों से भी श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं.

‘बड़ा मंदिर’ क्यों है खास?

करौली अपने ऐतिहासिक मंदिरों और धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है. राजस्थान पर्यटन भी जिले की समृद्ध धार्मिक और स्थापत्य विरासत को प्रमुखता देता है.