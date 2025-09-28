9 दिन का व्रत हैं? तो भूलकर भी कन्या पूजन में ना करें ये गलती, व्यर्थ हो जाएगा उपवास

Navratri Rituals: नवरात्रि के अष्टमी और नवमी में कन्या पूजन (kanya Pujan) का विशेष महत्व है. इस दिन छोटी कन्याओं को देवी दुर्गा का रूप मानकर पूजा जाता है और उन्हें भोग अर्पित किया जाता है. यह परंपरा घर में सुख-समृद्धि और माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए की जाती है. लेकिन, इस दौरान लोगों से कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, जिन्हें जानकर अपने पूजन को और भी प्रभावी बनाया सकता है.

कन्या पूजन में ध्यान रखने वाली बातें:

1. समान उपहार दें: सभी कन्याओं को एक समान उपहार दें, ताकि कोई भी कन्या कम न महसूस करे. यह समानता का प्रतीक है और पूजन की पवित्रता को बनाए रखता है.

2. भोजन में क्या शामिल करें: कन्याओं को हलवा, पूरी, काले चने और खीर जैसे शुद्ध और सात्विक भोजन अर्पित करें. इन सभी व्यंजन को बिना प्याज-लहसुन के पकाना चाहिए.

3. उपहार में क्या न दें: कन्याओं को काले रंग की वस्तुएं, चमड़े, स्टील या लोहे से बनी चीजें उपहार में न दें. इनसे शनि, राहु और केतु का प्रभाव पड़ सकता है.

4. भोजन के समय का ध्यान रखें: यदि कन्याओं का पेट भरा हुआ है, तो उन्हें जबरदस्ती भोजन न कराएं. उन्हें देवी स्वरूप मानकर प्रेमपूर्वक व्यवहार करें.

5. पूजा स्थल की सफाई: कन्या पूजन के बाद पूजा स्थल की सफाई तुरंत न करें. इसे कुछ समय तक वैसे ही रहने दें, ताकि पूजा का माहौल बना रहे.

नवरात्रि 2025 की तिथियां:

• अष्टमी तिथि: 30 सितंबर 2025

• नवमी तिथि: 1 अक्टूबर 2025

• कन्या पूजन का शुभ समय: दोनों तिथियों में से कोई भी दिन उपयुक्त है.