9 दिन का व्रत हैं? तो भूलकर भी कन्या पूजन में ना करें ये गलती, व्यर्थ हो जाएगा उपवास
Home > धर्म > 9 दिन का व्रत हैं? तो भूलकर भी कन्या पूजन में ना करें ये गलती, व्यर्थ हो जाएगा उपवास

9 दिन का व्रत हैं? तो भूलकर भी कन्या पूजन में ना करें ये गलती, व्यर्थ हो जाएगा उपवास

Kanya Pujan: शारदीय नवरात्रि 2025 में अगर आप भी कन्या पूजन की तैयारी कर रहे हैं तो ये बातें आप जरूर ध्यान रखें. खासकर जब आप 9 दिनों का व्रत रख रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है.

By: Shraddha Pandey | Published: September 28, 2025 7:36:28 PM IST

Kanya Pujan
Kanya Pujan

Navratri Rituals: नवरात्रि के अष्टमी और नवमी में कन्या पूजन (kanya Pujan) का विशेष महत्व है. इस दिन छोटी कन्याओं को देवी दुर्गा का रूप मानकर पूजा जाता है और उन्हें भोग अर्पित किया जाता है. यह परंपरा घर में सुख-समृद्धि और माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए की जाती है. लेकिन, इस दौरान लोगों से कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, जिन्हें जानकर अपने पूजन को और भी प्रभावी बनाया सकता है.

कन्या पूजन में ध्यान रखने वाली बातें:

1. समान उपहार दें: सभी कन्याओं को एक समान उपहार दें, ताकि कोई भी कन्या कम न महसूस करे. यह समानता का प्रतीक है और पूजन की पवित्रता को बनाए रखता है.

2. भोजन में क्या शामिल करें: कन्याओं को हलवा, पूरी, काले चने और खीर जैसे शुद्ध और सात्विक भोजन अर्पित करें. इन सभी व्यंजन को बिना प्याज-लहसुन के पकाना चाहिए.

3. उपहार में क्या न दें: कन्याओं को काले रंग की वस्तुएं, चमड़े, स्टील या लोहे से बनी चीजें उपहार में न दें. इनसे शनि, राहु और केतु का प्रभाव पड़ सकता है.

4. भोजन के समय का ध्यान रखें: यदि कन्याओं का पेट भरा हुआ है, तो उन्हें जबरदस्ती भोजन न कराएं. उन्हें देवी स्वरूप मानकर प्रेमपूर्वक व्यवहार करें.

5. पूजा स्थल की सफाई: कन्या पूजन के बाद पूजा स्थल की सफाई तुरंत न करें. इसे कुछ समय तक वैसे ही रहने दें, ताकि पूजा का माहौल बना रहे.

नवरात्रि 2025 की तिथियां:

• अष्टमी तिथि: 30 सितंबर 2025
• नवमी तिथि: 1 अक्टूबर 2025
• कन्या पूजन का शुभ समय: दोनों तिथियों में से कोई भी दिन उपयुक्त है.

Tags: Ashtami Navamidevi durgakanya pujanNavratri 2025Navratri Rituals
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

10 मिनट में घर पर बनाएं नींबू स्क्रब, पाएं चमकदार...

September 28, 2025

6-6-6 वॉकिंग टेक्निक: वजन घटाने और सेहत सुधारने का नया...

September 28, 2025

घर पर बनाएं टेस्टी गार्लिक ब्रेड, जिसे देखकर और खाकर...

September 28, 2025

दुग्गा-दुग्गा! 33 साल की हसीना पर फिदा हुए फैन्स, तस्वीरें...

September 28, 2025

उंगलियां चाट-चाट कर लोग खाएंगे, घर में बनाएं स्वादिष्ट और...

September 28, 2025

नवरात्रि में कन्या भोज के लिए बनाएं ये भोग, नहीं...

September 28, 2025
9 दिन का व्रत हैं? तो भूलकर भी कन्या पूजन में ना करें ये गलती, व्यर्थ हो जाएगा उपवास

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

9 दिन का व्रत हैं? तो भूलकर भी कन्या पूजन में ना करें ये गलती, व्यर्थ हो जाएगा उपवास

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

9 दिन का व्रत हैं? तो भूलकर भी कन्या पूजन में ना करें ये गलती, व्यर्थ हो जाएगा उपवास
9 दिन का व्रत हैं? तो भूलकर भी कन्या पूजन में ना करें ये गलती, व्यर्थ हो जाएगा उपवास
9 दिन का व्रत हैं? तो भूलकर भी कन्या पूजन में ना करें ये गलती, व्यर्थ हो जाएगा उपवास
9 दिन का व्रत हैं? तो भूलकर भी कन्या पूजन में ना करें ये गलती, व्यर्थ हो जाएगा उपवास