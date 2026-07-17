Kanwar Yatra 2026: दुनिया का पहला कांवड़िया कौन था? सावन शुरू होने से पहले जानिए कांवड़ यात्रा की कथा

Kanwar Yatra 2026: सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है. इस पूरे माह में शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है और जलाभिषेक, रुद्राभिषेक तथा विशेष पूजा-अर्चना का आयोजन होता है. धार्मिक मान्यता है कि सावन में श्रद्धापूर्वक भगवान शिव की पूजा करने और उन्हें जल अर्पित करने से जीवन की अनेक परेशानियां दूर होती हैं तथा महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है. द्रिक पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 में सावन मास का आरंभ 30 जुलाई से होगा और इसका समापन 28 अगस्त को सावन पूर्णिमा के दिन होगा.

कांवड़ यात्रा क्यों मानी जाती है खास?

सावन आते ही देशभर में कांवड़ यात्रा की धूम दिखाई देने लगती है. सनातन धर्म में कांवड़ यात्रा को केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि आस्था, तपस्या और अनुशासन का महापर्व माना जाता है. लाखों श्रद्धालु गंगा सहित विभिन्न पवित्र नदियों से जल भरकर कांवड़ के माध्यम से अपने-अपने शिवालयों तक पहुंचते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं. यह यात्रा भक्त और भगवान के बीच समर्पण का प्रतीक मानी जाती है. कई श्रद्धालु सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पैदल तय करके अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं.

आखिर कौन था दुनिया का पहला कांवड़िया?

कांवड़ यात्रा के दौरान अक्सर यह सवाल उठता है कि आखिर इस परंपरा की शुरुआत किसने की थी और दुनिया का पहला कांवड़िया कौन था. धार्मिक मान्यताओं और लोककथाओं के अनुसार भगवान परशुराम को पहला कांवड़िया माना जाता है. मान्यता है कि त्रेतायुग में भगवान परशुराम गढ़मुक्तेश्वर से पवित्र गंगाजल लेकर उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध पुरा महादेव मंदिर पहुंचे थे. वहां उन्होंने भगवान शिव का जलाभिषेक किया था. कहा जाता है कि उसी घटना के बाद कांवड़ में जल लाकर शिवलिंग पर अर्पित करने की परंपरा शुरू हुई.

कांवड़ यात्रा की कई कथाएं हैं प्रचलित

हालांकि कांवड़ यात्रा की उत्पत्ति को लेकर अलग-अलग पौराणिक कथाएं और लोक मान्यताएं भी प्रचलित हैं. विभिन्न धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं में इससे जुड़े कई प्रसंग मिलते हैं. यही कारण है कि किसी एक कथा को ऐतिहासिक रूप से अंतिम सत्य नहीं माना जाता, बल्कि इन्हें श्रद्धा और धार्मिक विश्वास के रूप में देखा जाता है. धर्माचार्यों के अनुसार कांवड़ यात्रा की परंपरा समय के साथ और अधिक व्यापक होती गई और आज यह भारत की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में शामिल हो चुकी है.

पुरा महादेव मंदिर का कांवड़ यात्रा से विशेष संबंध

उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित पुरा महादेव मंदिर को कांवड़ यात्रा की परंपरा से विशेष रूप से जोड़ा जाता है. मान्यता है कि भगवान परशुराम ने इसी स्थान पर गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक किया था. इसलिए सावन के दौरान यहां लाखों श्रद्धालु दर्शन और जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं.

कब से कब तक चलेगी कांवड़ यात्रा 2026?

वर्ष 2026 में सावन मास 30 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक रहेगा. इसी अवधि में कांवड़ यात्रा भी आयोजित की जाएगी. हालांकि मुख्य कांवड़ यात्रा का समापन 11 अगस्त 2026 को माना जाएगा, क्योंकि इसी दिन सावन शिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा. परंपरा के अनुसार अधिकांश कांवड़िये शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक कर अपनी यात्रा पूर्ण करते हैं. इस दिन शिवालयों में विशेष पूजा-अर्चना और भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कांवड़ यात्रा केवल गंगाजल लाने की परंपरा नहीं है, बल्कि यह आत्मसंयम, भक्ति और साधना का प्रतीक है. यात्रा के दौरान श्रद्धालु नियमों का पालन करते हैं, सात्विक जीवन अपनाते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं. यही कारण है कि सावन और कांवड़ यात्रा का महत्व हर वर्ष करोड़ों शिवभक्तों के लिए विशेष बना रहता है.