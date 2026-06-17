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Kanwar Yatra 2026: भोलेनाथ के भक्त कब निकलेंगे कांवड़ यात्रा पर,जानें जलाभिषेक का शुभ मुहूर्त,तारीख और जरूरी नियम

Kanwar Yatra 2026: भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा, भक्ति और समर्पण का प्रतीक कांवड़ यात्रा हर वर्ष सावन मास में निकाली जाती है. लाखों शिवभक्त पवित्र गंगा तटों से गंगाजल भरकर लंबी पदयात्रा करते हुए अपने-अपने क्षेत्र के शिवालयों तक पहुंचते हैं.आइए जानते हैं इस साल कब से शुरू होगी कांवड़ यात्रा.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 17, 2026 8:35:55 PM IST

कब शुरू होगी कांवड़ यात्रा 2026?
कब शुरू होगी कांवड़ यात्रा 2026?


Kanwar Yatra 2026: भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा, भक्ति और समर्पण का प्रतीक कांवड़ यात्रा हर वर्ष सावन मास में निकाली जाती है. लाखों शिवभक्त पवित्र गंगा तटों से गंगाजल भरकर लंबी पदयात्रा करते हुए अपने-अपने क्षेत्र के शिवालयों तक पहुंचते हैं और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं. पूरे मार्ग में बोल बम और हर-हर महादेव के जयघोष गूंजते रहते हैं.
 
कांवड़ यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि तप, अनुशासन, संयम और आस्था का अद्भुत संगम मानी जाती है. मान्यता है कि सावन माह में गंगाजल से भगवान शिव का अभिषेक करने पर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख-समृद्धि आती है.

कब शुरू होगी कांवड़ यात्रा 2026?

वैदिक पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 में सावन माह की शुरुआत 30 जुलाई 2026, गुरुवार से हो रही है. इसी दिन से कांवड़ यात्रा का शुभारंभ माना जाएगा. देशभर से लाखों श्रद्धालु हरिद्वार, गंगोत्री, गौमुख, ऋषिकेश और अन्य पवित्र गंगा तटों से जल भरकर अपनी यात्रा शुरू करेंगे. कांवड़ यात्रा समापन 11 अगस्त 2026 को होगा.

सावन शिवरात्रि पर होगा जलाभिषेक

सावन माह की सबसे महत्वपूर्ण तिथि सावन शिवरात्रि मानी जाती है. वर्ष 2026 में सावन शिवरात्रि 11 अगस्त 2026, मंगलवार को मनाई जाएगी. इसी दिन कांवड़िए अपने साथ लाए गए पवित्र गंगाजल से भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे और अपनी कांवड़ यात्रा पूर्ण करेंगे.धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन शिवरात्रि पर शिवलिंग का गंगाजल से अभिषेक करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है.

 कांवड़ यात्रा के प्रकार

सामान्य कांवड़
 
इसमें श्रद्धालु गंगाजल लेकर सामान्य गति से पैदल यात्रा करते हैं और निर्धारित शिवालय में जल अर्पित करते हैं.
 
खड़ी कांवड़
 
इस प्रकार की कांवड़ को जमीन पर नहीं रखा जाता. भक्त बारी-बारी से इसे संभालते हैं और लगातार यात्रा जारी रखते हैं.
 
दांडी कांवड़
 
यह सबसे कठिन यात्राओं में से एक मानी जाती है. इसमें श्रद्धालु दंडवत प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं.
 
 डाक कांवड़
 
इस यात्रा में कांवड़िए बिना रुके तेज गति से दौड़ते हुए या रिले पद्धति से गंगाजल लेकर शिवालय पहुंचते हैं.

 कांवड़ यात्रा का धार्मिक महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को भगवान शिव ने ग्रहण किया था. उनके कष्ट को कम करने के लिए देवताओं ने जल अर्पित किया था. तभी से शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई. सावन माह में गंगाजल अर्पित करने का महत्व और भी बढ़ जाता है.
 
 Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: Kanwar Yatra 2026Kanwar Yatra Start Date 2026Sawan Shivratri 2026
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