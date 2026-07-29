Kanwar Yatra 2026 Bhajan: कांवड़ यात्रा का मजा दोगुना करेंगे भोलेनाथ के ये धमाकेदार भजन,सुनिए कुछ लोकप्रिय सावन स्पेशल गीत

Kanwar Yatra 2026 Shiv Bhajan: सावन का महीना शुरू होते ही पूरा माहौल ‘बम-बम भोले’ के जयकारों से गूंज उठता है. लाखों शिवभक्त गंगाजल लेकर कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं. अगर आप भी इस बार कांवड़ लेकर जा रहे हैं, तो अपनी प्लेलिस्ट पहले से तैयार कर लीजिए. कुछ भजन ऐसे हैं जो हर साल कांवड़ यात्रा की पहचान बन जाते हैं और भक्तों में नई ऊर्जा भर देते हैं.

कांवड़ यात्रा सिर्फ पैदल चलने का सफर नहीं, बल्कि आस्था, भक्ति और उत्साह का संगम है. पूरे रास्ते डीजे, ढोल और शिव भजनों की धुन पर भक्त झूमते हुए दिखाई देते हैं. ऐसे में सही भजनों की प्लेलिस्ट यात्रा का आनंद कई गुना बढ़ा देती है.



सावन प्लेलिस्ट (Sawan Special Songs)

1. सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में

भगवान शिव के दिव्य स्वरूप और शिव विवाह पर आधारित यह भजन वर्षों से कांवड़ यात्रियों की पहली पसंद बना हुआ है. डीजे मिक्स वर्जन भी खूब पसंद किया जाता है.

2. ओढ़े बाघम्बर भोलेनाथ डमरू वाला

महादेव के बाघम्बर, डमरू और अद्भुत रूप का वर्णन करने वाला यह गीत यात्रा के दौरान भक्तों में अलग ही जोश भर देता है.

3. भक्त चलो हरिद्वार

हरिद्वार से गंगाजल लाने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह भजन खास माना जाता है. यात्रा की भावना को यह गीत खूबसूरती से दर्शाता है.

4. ओ भोले तू मौज करे

हरियाणवी अंदाज में गाया गया यह लोकप्रिय भजन डीजे पर खूब बजता है. युवाओं के बीच इसकी खास लोकप्रियता है.

5. तेरा डमरू बाजे पर्वत पे

कैलाश पर्वत और भगवान शिव की महिमा पर आधारित यह गीत सुनते ही भक्तों के कदम खुद-ब-खुद थिरकने लगते हैं.

6. भोले रोज-रोज भांगिया घुटवाव मत ना

शिव और माता पार्वती के संवाद पर आधारित यह हल्के-फुल्के अंदाज वाला भजन काफी पसंद किया जाता है.

7. बागड़ बम-बम लहिरी

बम-बम भोले के जयकारों से भरपूर यह ऊर्जावान गीत कांवड़ यात्रा की रौनक बढ़ा देता है. डीजे पर इसकी धुन सुनते ही भक्त झूमने लगते हैं.

8. कांवड़ लाऊंगी, हरिद्वार जाऊंगी

महिला श्रद्धालुओं के बीच यह भजन काफी लोकप्रिय है. इसमें कांवड़ यात्रा की श्रद्धा और उत्साह दोनों झलकते हैं.

9. बम लहरी

शिवभक्तों की प्लेलिस्ट में यह गीत लंबे समय से शामिल है. इसकी तेज बीट और भक्ति का रंग यात्रा में नई ऊर्जा भर देता है.

10. जय शिव शंकर, बम-बम भोले

महादेव के जयकारों से भरा यह भजन कांवड़ यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा बजाए जाने वाले गीतों में गिना जाता है.

यात्रा पर निकलने से पहले ये बात याद रखें