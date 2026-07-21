Kanwar Yatra 2026 Rules: शराब की दुकानें बंद, डीजे के साथ नहीं कर पाएंगे ये काम, कांवड़ यात्रा 2026 के नियम हो गए तय

Kanwar Yatra 2026 Rules: कांवड़ यात्रा 2026 के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव तैयारियां तेज कर दी गई हैं. मेरठ में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और राजस्थान के टॉप अधिकारियों की एक ज़रूरी मीटिंग हुई, जिसमें यात्रा के लिए एक डिटेल्ड एक्शन प्लान बनाया गया. डीजीपी के निर्देशों के मुताबिक, पूरे कांवड़ रूट पर मीट और शराब की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी. सुरक्षा के लिए, यात्रा रूट पर हेलीकॉप्टर, ड्रोन और CCTV कैमरों से नज़र रखी जाएगी. इसके अलावा तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए, भारी गाड़ियों की एंट्री पर बैन, DJ की आवाज़ और ऊंचाई पर लिमिट तय करना और कांवड़ कैंपों में खाने की क्वालिटी की रेगुलर जांच जैसे कड़े निर्देश जारी किए गए हैं.

कांवड़ यात्रा 2026 के लिए क्या होंगे नियम (कांवड़ यात्रा 2026 रूल्स)