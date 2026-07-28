Kanwar Yatra 2026: हर हर महादेव! इस दिन से शुरु होगी कांवड़ यात्रा 2026, जानिए शुभ मुहूर्त और सख्त नियम

Kanwar Yatra 2026: कांवड़ यात्रा भगवान शिव के भक्तों द्वारा की जाने वाली एक पवित्र तीर्थयात्रा है. हिंदू कैलेंडर के अनुसार, यह पवित्र यात्रा श्रावण के पवित्र महीने में की जाती है, जिसे भगवान शिव की पूजा के लिए बहुत शुभ समय माना जाता है. यह यात्रा श्रावण शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को शुरू होती है और अगले बारह दिनों तक चलती है, और श्रावण शिवरात्रि के साथ खत्म होती है. इस साल ये कांवड़ यात्रा 30 जुलाई को शुरू होगी.
कांवड़ यात्रा का शुभ समय
- सूर्योदय सुबह 6:00 बजे
- सूर्यास्त शाम 7:06 बजे
- चंद्रोदय शाम 7:48 बजे
- चंद्रास्त सुबह 7:15 बजे
प्रतिपदा तिथि 29 जुलाई को रात 8:05 बजे शुरू होगी और 30 जुलाई को रात 9:30 बजे खत्म होगी.
हर कांवड़िये के नियम
- एक बार पानी भरने के बाद कांवड़ कभी भी ज़मीन को नहीं छूनी चाहिए.
- यात्रा के दौरान नंगे पैर चलें.
- पूरी तरह शाकाहारी खाना
- प्याज, लहसुन, शराब या तंबाकू का सेवन नहीं करना.
- पूरी यात्रा के दौरान ब्रह्मचर्य और सच बोलें.
- कांवड़ को छूने से पहले नहाएं
- “बोल बम” और “हर हर महादेव” का जाप करें.
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कांवड़ के प्रकार
- साधारण कांवड़ साधारण यात्रा- भक्त रास्ते में आराम कर सकते हैं.
- डाक कांवड़ – जलाभिषेक तक बिना रुके लगातार दौड़
- खड़ी कांवड़- कांवड़ कभी ज़मीन पर नहीं रखी जाती.
- डंडी कांवड़ सबसे कठिन – यह दूरी पूरी लंबाई तक दंडवत होकर तय की जाती है.
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