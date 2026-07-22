Kab Se Shuru Kanwar Yatra: कब से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा 2026? बोल बम के नारों से गूंजेगा पूरा भारत; जानें जलाभिषेक के शुभ दिन

Kanwar Yatra Date 2026| Kab Se Shuru Kanwar Yatra: सावन माह को शुरु होने में अब केवल कुछ ही दिन बाकी है. सावन महीने की शुरूआत से ही कांवड़ यात्रा की शुरूआत हो जाती है. जिसमें शिव के भक्त कांवड़ भरकर भगवान शिव के मंदिर जाता है और गंगाजल से उनका अभिषेक करते हैं. कुछ स्थानों पर कांवड़ यात्रा पूरे महीने की जाती है. वहीं कुछ जगहों पर ये केवल सावन शिवरात्रि तक की जाती है. इस दौरान सड़कें बम बम भोले के नारों से गूंज उठती है. हरिद्वार से लेकर काशी, हर जगह भोलेनाथ के भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है. भगवान शिव के ङक्त जलाभिषेक और पूजा अर्चना करते हैं.

कांवड़ यात्रा 2026 की तारीख (Kanwar Yatra Date)

सावन माह की शुरूआत के साथ ही कांवड़ यात्रा भी शुरू हो जाती है. पंचांग के मुताबिक, इस साल सावन कृष्ण प्रतिपदा तिथि 29 जुलाई की रात 8:05 से 30 जुलाई को रात 9:30 बजे तक है. इसी के आधार पर उदयातिथि के अनुसार कांवड़ यात्रा की शुरूआत 30 जुलाई गुरुवार से होने वाली है.

कांवड़ यात्रा 2026 का महत्व (Kanwar Yatra Importance)

हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार, सावन का महीना साल का सबसे पवित्र माना जाता है. ये महीना भगवान शिव के सम्मान के लिए समर्पित है. कांवड़ यात्रा सावन के पहले दिन से शुरू होती है और शिवरात्रि पर शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाकर खत्म होती है. भक्त घड़े ले जाते हैं जिन्हें कांवड़ नाम के बांस के डंडे के दोनों तरफ बांधा जाता है. वे अपनी यात्रा पैदल शुरू करते हैं और अलग-अलग गंगा घाटों पर जाते हैं और कुछ भक्त भगवान शिव को खुश करने के लिए नंगे पैर भी अपनी यात्रा शुरू करते हैं और अपने घड़ों में गंगा जल भरकर उन्हें वापस अपनी जगहों पर लाते हैं जहाँ वे शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाते हैं.

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जलाभिषेक के लिए शुभ दिन

3 अगस्त 2026, सोमवार: पहला सावन सोमवार

10 अगस्त 2026, सोमवार: दूसरा सावन सोमवार, सोम प्रदोष व्रत

11 अगस्त 2026, मंगलवार: सावन शिवरात्रि

17 अगस्त 2026, सोमवार: तीसरा सावन सोमवार, नाग पंचमी

24 अगस्त 2026, सोमवार: चौथा सावन सोमवार

25 अगस्त 2026, मंगलवार: भौम प्रदोष व्रत

28 अगस्त 2026, शुक्रवार: श्रावण पूर्णिमा, सावन का समापन

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