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कानपुर का अनोखा रावण मंदिर! साल में सिर्फ एक दिन खुलते हैं कपाट, दशहरे पर होने के बाद फिर हो जाता है बंद

Ravana Temple Kanpur: कानपुर के शिवाला क्षेत्र का प्रसिद्ध रावण मंदिर... जहां दशहरे के दिन का नजारा बाकी मंदिरों से बिल्कुल अलग होता है. जिस दिन देशभर में रावण के पुतले का दहन कर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया जाता है, उसी दिन यहां लोग रावण के मंदिर में पहुंचकर उसकी पूजा-अर्चना करते हैं. पढ़िए इस रावण मंदिर से जुड़ी रोचक पौराणिक कथा-

By: Lalit Kumar | Published: August 9, 2026 1:46:34 PM IST

कानपुर का अनोखा रावण मंदिर! (AI)
कानपुर का अनोखा रावण मंदिर! (AI)


Ravana Temple Kanpur: कानपुर की गलियों में कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं, जिनसे जुड़ी मान्यताएं और परंपराएं उन्हें खास बना देती हैं. इन्हीं में से एक है शिवाला क्षेत्र का प्रसिद्ध रावण मंदिर… जहां दशहरे के दिन का नजारा बाकी मंदिरों से बिल्कुल अलग होता है. जिस दिन देशभर में रावण के पुतले का दहन कर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया जाता है, उसी दिन यहां लोग रावण के मंदिर में पहुंचकर उसकी पूजा-अर्चना करते हैं. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मंदिर के कपाट पूरे साल बंद रहते हैं और श्रद्धालुओं के लिए सिर्फ विजयादशमी के दिन खोले जाते हैं. स्थानीय लोगों की मानें तो, यह रावण मंदिर इसलिए खास है क्योंकि दशहरा केवल रावण दहन का पर्व नहीं, बल्कि रावण के ज्ञान और शिवभक्ति को याद करने का अवसर देता है. पढ़िए इस रावण मंदिर से जुड़ी रोचक पौराणिक कथा-

साल में सिर्फ एक दिन खुलते हैं मंदिर के कपाट

कानपुर के शिवाला इलाके में स्थित यह मंदिर अपनी अनोखी परंपरा के कारण लोगों के बीच चर्चा में रहता है. मान्यता के अनुसार, दशहरे के दिन सुबह मंदिर के कपाट खोले जाते हैं. श्रद्धालु यहां रावण की प्रतिमा के दर्शन करते हैं और पूजा-अर्चना करते हैं. लोग रावण को केवल लंका के राजा या रामायण के खलनायक के रूप में नहीं देखते, बल्कि उसके ज्ञान, विद्वता और शिवभक्ति को भी याद करते हैं. यही वजह है कि, विजयादशमी के दिन यहां रावण के प्रति श्रद्धा का अलग रूप देखने को मिलता है.

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रावण को क्यों पूजते हैं लोग?

रामायण में रावण को अत्यंत विद्वान बताया गया है. वह वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता था और भगवान शिव का परम भक्त माना जाता है. धार्मिक कथाओं में रावण की शिव आराधना और उसकी तपस्या से जुड़े कई प्रसंग मिलते हैं. इसी वजह से इस मंदिर में रावण की पूजा को उसके बुरे कर्मों का समर्थन नहीं, बल्कि उसके ज्ञान और शिवभक्ति के सम्मान से जोड़कर देखा जाता है. मंदिर से जुड़ी स्थानीय मान्यताएं इसे और भी विशेष बनाती हैं.

दशहरे पर होती है विशेष पूजा

विजयादशमी के दिन मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. श्रद्धालु रावण की प्रतिमा पर फूल चढ़ाते हैं और उसके ज्ञान का स्मरण करते हैं. पूरे साल बंद रहने वाले मंदिर के कपाट खुलने के कारण इस दिन यहां भक्तों की विशेष भीड़ देखने को मिलती है. यह परंपरा उस समय और दिलचस्प हो जाती है, जब शहर के दूसरे हिस्सों में रावण के पुतलों को जलाने की तैयारी चल रही होती है. एक तरफ रावण के अहंकार और अधर्म के प्रतीक का दहन होता है, वहीं दूसरी तरफ उसके विद्वान और शिवभक्त स्वरूप को याद किया जाता है.

पूजा के बाद फिर बंद हो जाते हैं कपाट

दशहरे की पूजा और दर्शन के बाद मंदिर के कपाट दोबारा बंद कर दिए जाते हैं. इसके बाद श्रद्धालुओं को अगले विजयादशमी तक इंतजार करना पड़ता है. यही अनोखी परंपरा इस मंदिर को कानपुर के दूसरे धार्मिक स्थलों से अलग पहचान देती है. +यहां की कहानी यह संदेश भी देती है कि किसी पात्र के जीवन में अच्छाई और बुराई के अलग-अलग पहलुओं को समझना जरूरी है.

Tags: Dharmfamous templeravana templereligion news
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