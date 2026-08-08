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कानपुर का ‘मानसून मंदिर’! बारिश से 6-7 दिन पहले छत से टपकने लगती हैं बूंदें, सदियों पुराना रहस्य आज भी बरकरार

Monsoon Temple: मौसम विभाग के पास बारिश का पूर्वानुमान लगाने के लिए आधुनिक रडार, सैटेलाइट और मौसम मॉडल हैं, लेकिन कानपुर के एक गांव में लोग सदियों से एक अनोखे संकेत पर भरोसा करते आए हैं. जी हां, यहां स्थित प्राचीन जगन्नाथ मंदिर की छत से बारिश की बूंदें तब टपकने लगती हैं, जब इलाके में वास्तविक बारिश होने में कुछ दिन बाकी होते हैं. पढ़िए मंदिर से जुड़ी रोचक कथा-

By: Lalit Kumar | Published: August 8, 2026 2:11:16 PM IST

कानपुर का ‘मानसून मंदिर’. (AI)
कानपुर का ‘मानसून मंदिर’. (AI)


Monsoon Temple: मौसम विभाग के पास बारिश का पूर्वानुमान लगाने के लिए आधुनिक रडार, सैटेलाइट और मौसम मॉडल हैं, लेकिन कानपुर के एक गांव में लोग सदियों से एक अनोखे संकेत पर भरोसा करते आए हैं. जी हां, यहां स्थित प्राचीन जगन्नाथ मंदिर की छत से बारिश की बूंदें तब टपकने लगती हैं, जब इलाके में वास्तविक बारिश होने में कुछ दिन बाकी होते हैं. स्थानीय मान्यता के मुताबिक, बूंदों का आकार और मात्रा आने वाली बारिश की तीव्रता का संकेत भी देती है. सबसे दिलचस्प बात यह है कि, बारिश शुरू होते ही छत से बूंदों का टपकना बंद हो जाता है. इसी अनोखी खासियत ने इस मंदिर को ‘मानसून मंदिर’ के नाम से मशहूर कर दिया है. मंदिर से जुड़ा सदियों पुराना रहस्य आज भी बरकरार है. पढ़िए मंदिर से जुड़ी रोचक कथा-  

कहां है यह रहस्यमयी मंदिर?

यह अनोखा मंदिर कानपुर नगर जिले के बेहटा गांव में स्थित है. यह भीतरगांव ब्लॉक मुख्यालय से करीब तीन किलोमीटर दूर है और भगवान जगन्नाथ को समर्पित है. उत्तर प्रदेश सरकार के कानपुर जिला प्रशासन की वेबसाइट भी मंदिर की इसी खासियत का उल्लेख करती है कि बारिश से करीब सात दिन पहले इसकी छत से पानी की बूंदें गिरने लगती हैं. मंदिर की वास्तुकला भी इसे खास बनाती है. Incredible India के मुताबिक, इसकी बनावट में बौद्ध स्तूप जैसी घुमावदार आकृति और रथ जैसी केंद्रीय संरचना दिखाई देती है. मंदिर के शीर्ष पर नील चक्र भी स्थापित है.

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बारिश से पहले क्यों टपकता है पानी?

स्थानीय लोगों के लिए यह घटना किसी मौसम संकेत से कम नहीं है. मान्यता है कि, मानसून की बारिश से कुछ दिन पहले मंदिर की छत से बूंदें गिरने लगती हैं. अलग-अलग रिपोर्टों में यह अवधि 6-7 दिन से लेकर इससे अधिक भी बताई गई है. बूंदों के आकार को देखकर ग्रामीण बारिश कम या ज्यादा होने का अनुमान लगाने की बात भी कहते हैं. हालांकि, इन बूंदों के जरिए बारिश की भविष्यवाणी कैसे होती है, इसका वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित और निश्चित कारण अभी सामने नहीं आया है.

सर्वेक्षण में भी स्पष्ट नहीं हो सकता रहस्य

जिला प्रशासन के अनुसार, मंदिर के निर्माण और इस रहस्य को समझने के लिए कई सर्वेक्षण किए गए, लेकिन इसका सटीक रहस्य स्पष्ट नहीं हो सका. वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो हवा में बढ़ती नमी, तापमान में बदलाव और मंदिर की संरचना के भीतर होने वाला संघनन (condensation) पानी की बूंदों के बनने की संभावित वजह हो सकती है.

किसानों के लिए रहा है खास महत्व

पुराने समय में जब मौसम की जानकारी के आधुनिक साधन उपलब्ध नहीं थे, तब ग्रामीण मौसम के प्राकृतिक संकेतों पर निर्भर रहते थे. इसी परंपरा में इस मंदिर की छत से गिरने वाली बूंदों को भी मानसून के संकेत के रूप में देखा जाता रहा है. स्थानीय किसान इससे बारिश की स्थिति का अनुमान लगाकर खेती से जुड़े फैसले लेने की बात बताते हैं.

आस्था और रहस्य का अनोखा मेल

कानपुर का यह जगन्नाथ मंदिर इसलिए खास है क्योंकि यहां आस्था, परंपरा और प्राकृतिक घटना तीनों एक साथ दिखाई देते हैं. मंदिर की बूंदों को कोई दैवी संकेत मानता है तो कोई इसके पीछे प्रकृति और वास्तुकला का तालमेल तलाशता है.

Tags: Dharmfamous mandirreligion news
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