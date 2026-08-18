Maa Chhinnamastika Temple Kanpur: भारत में कई ऐसे मंदिर हैं, जिनसे जुड़ी मान्यताएं, चमत्कार और अनसुलझे रहस्य लोगों को हैरान कर देते हैं. वहां होने वाली घटनाएं तर्क से परे नजर आती हैं. इनमें कुछ मंदिर वास्‍तव में ऐसे हैं, जिनके बारे में सुनने के बाद इन्‍हें करीब से देखने और जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है. ऐसा ही एक रहस्यमयी मंदिर कानपुर में स्थित है. जी हां, कानपुर की धार्मिक पहचान सिर्फ बड़े और प्राचीन मंदिरों तक सीमित नहीं है, बल्कि शहर के कई मंदिरों से ऐसी लोक मान्यताएं भी जुड़ी हैं, जो भक्तों को बरबस अपनी ओर खींचती हैं. इन्हीं में मां छिन्नमस्तिका का मंदिर भी खास माना जाता है. यहां देवी के स्वरूप और उनसे जुड़ी मान्यताओं को लेकर श्रद्धालुओं के बीच गहरी आस्था है. मंदिर से जुड़ी स्थानीय मान्यताओं में संतान सुख की कामना से पत्थर रखने की परंपरा है. जानिए मंदिर से जुड़ी रोचक कथा-

नवरात्र में ही खुलते हैं मंदिर के कपाट

इस मंदिर की सबसे खास बात यह भी बताई जाती है कि इसके कपाट सालभर खुले नहीं रहते. मान्यता है कि मां छिन्नमस्तिका के दर्शन के लिए मंदिर के कपाट विशेष रूप से नवरात्र के दिनों में खोले जाते हैं. इन दिनों यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है और भक्त मां के दर्शन कर अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं.

खुद अपना शीश धारण करने वाली देवी

मां छिन्नमस्तिका का स्वरूप हिंदू धर्म की दस महाविद्याओं में बेहद अनोखा और रहस्यमयी माना जाता है. धार्मिक परंपरा में छिन्नमस्ता देवी को स्वयं अपना सिर काटकर हाथ में धारण करने वाली देवी के रूप में वर्णित किया गया है. ‘छिन्नमस्ता’ नाम का अर्थ ही कटे हुए मस्तक वाली देवी है. देवी के इस स्वरूप को त्याग, आत्मबल और जीवन की ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है.

देवी मां से जुड़ी पौराणिक कथा

कथा के अनुसार, एक बार देवी अपनी दो सहचरियों के साथ थीं. दोनों को तेज भूख लगी और उन्होंने देवी से भोजन की मांग की. उनकी व्याकुलता देखकर देवी ने अपना ही मस्तक काट लिया. उनके शरीर से निकली तीन रक्तधाराओं में से दो धाराएं उनकी सहचरियों की भूख शांत करने लगीं, जबकि तीसरी धारा देवी के अपने कटे हुए सिर के मुख में प्रवाहित हुई. इसी अद्भुत स्वरूप के कारण उन्हें छिन्नमस्ता कहा गया.

संतान सुख की कामना से जुड़ी आस्था

कानपुर के इस मंदिर को लेकर भक्तों के बीच कई स्थानीय मान्यताएं प्रचलित हैं. इनमें सबसे खास मान्यता संतान प्राप्ति से जुड़ी बताई जाती है. श्रद्धालु मनोकामना लेकर मंदिर पहुंचते हैं और देवी के समक्ष अपनी इच्छा प्रकट करते हैं. स्थानीय आस्था के अनुसार, कुछ भक्त संतान सुख की कामना से मंदिर परिसर में पत्थर रखते हैं और मनोकामना पूरी होने पर दोबारा आकर पूजा-अर्चना करते हैं.

यह परंपरा धार्मिक विश्वास का हिस्सा है और इसके पीछे किसी चिकित्सकीय या वैज्ञानिक प्रमाण का दावा नहीं किया जा सकता. फिर भी श्रद्धालुओं के लिए यह आस्था और उम्मीद से जुड़ा महत्वपूर्ण अनुष्ठान है.

रहस्यमयी स्वरूप के पीछे छिपा संदेश

छिन्नमस्ता देवी का स्वरूप पहली नजर में भले ही उग्र और भयावह दिखाई दे, लेकिन शाक्त परंपरा में इसके भीतर गहरा प्रतीकात्मक अर्थ बताया जाता है. देवी का अपना सिर काटना अहंकार और आत्म-त्याग से जोड़ा जाता है, जबकि रक्त की तीन धाराओं को जीवन-ऊर्जा और पोषण का प्रतीक माना जाता है. यही वजह है कि इस देवी का स्वरूप रहस्य, शक्ति और करुणा तीनों का अनोखा संगम माना जाता है.